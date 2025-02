«Brave Business in a Bus»: Το πρώτο λεωφορείο για Αφγανές γυναίκες επιχειρηματίες

Το «Brave Business in a Bus» είναι ένα καινοτόμο έργο που δημιουργήθηκε από το Ίδρυμα OTB σε συνεργασία με το She Works for Peace, με σκοπό να ενισχύσει τις Αφγανές γυναίκες και να τις βοηθήσει να χτίσουν ένα μέλλον ανεξαρτησίας και αξιοπρέπειας μέσω της επιχειρηματικότητας. Παρότι οι συνθήκες στην Αφγανιστάν είναι εξαιρετικά δύσκολες και χαρακτηρίζονται από φτώχεια και περιορισμούς, το πρόγραμμα παρέχει εκπαίδευση, υποστήριξη και εργαλεία για να βοηθήσει γυναίκες, πολλές από τις οποίες ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές της Καμπούλ, να ξεκινήσουν τις δικές τους μικρές επιχειρήσεις.

Η πρωτοβουλία αναγνωρίζει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες σε μια χώρα όπου το 90% του πληθυσμού ζει κάτω από το όριο της φτώχειας και οι Ταλιμπάν έχουν περιορίσει σημαντικά την πρόσβαση των γυναικών στην εργασία και την εκπαίδευση. Το Brave Business in a Bus στοχεύει να προσφέρει δωρεάν εκπαίδευση και εργαλεία για επιχειρηματική ανάπτυξη, παρέχοντας συμβουλές και υποστήριξη για την ανάπτυξη μικρών επιχειρήσεων, ενώ ταυτόχρονα προσφέρει ευκαιρίες για κοινωνική και οικονομική ενσωμάτωση των γυναικών στην κοινωνία.

Το πρόγραμμα αναμένεται να βοηθήσει πάνω από 1.000 γυναίκες να ξεκινήσουν τις επιχειρήσεις τους, προσφέροντας εκπαίδευση σε τομείς όπως το μάρκετινγκ, η λογιστική και η διαχείριση πωλήσεων, καθώς και εργαλεία παραγωγής και διοίκησης. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στις μητέρες, χήρες και φροντιστές ατόμων με αναπηρία, οι οποίες συχνά αναζητούν τρόπους να βελτιώσουν τη ζωή τους και να κερδίσουν την οικονομική ανεξαρτησία τους.

Η κινητή μονάδα υποστήριξης επιχειρηματικότητας, που ονομάζεται «Brave Business in a Bus», απευθύνεται σε περιοχές της Καμπούλ που πλήττονται από τις δυσκολίες και τις αυστηρές κινητικές περιορισμούς που έχουν επιβληθεί στις γυναίκες. Αντί να περιμένουν σε στατικές τοποθεσίες, οι εκπαιδευτές και οι σύμβουλοι επισκέπτονται τις απομακρυσμένες γειτονιές, προσφέροντας δωρεάν βοήθεια και εκπαιδευτικά προγράμματα, ξεπερνώντας έτσι τα εμπόδια πρόσβασης στην εκπαίδευση και στην επιχειρηματικότητα.

Το Ίδρυμα OTB έχει πολυάριθμες πρωτοβουλίες στο Αφγανιστάν που επικεντρώνονται στις γυναίκες και άλλες ευάλωτες ομάδες, όπως το «Pink Shuttle», μια υπηρεσία δημόσιας μεταφοράς αποκλειστικά για γυναίκες στην Καμπούλ, και το «Fearless Girls», που παρέχει νομική και ψυχολογική υποστήριξη σε κορίτσια που προσπαθούν να ξεφύγουν από καταναγκαστικούς γάμους. Το έργο αυτό εντάσσεται στην ευρύτερη αποστολή του Ιδρύματος να δημιουργήσει τις συνθήκες για την ανάκτηση της αξιοπρέπειας και των δικαιωμάτων των γυναικών, παρά τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους.

Το «Brave Business in a Bus» είναι ένα ισχυρό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο η εκπαίδευση, η αλληλεγγύη και η οικονομική ένταξη μπορούν να αναμορφώσουν τη ζωή των γυναικών, ακόμα και σε συνθήκες κοινωνικής και οικονομικής απομόνωσης.