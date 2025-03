Πάπας Φραγκίσκος: Ετοιμάζονται οι «μνηστήρες» - Μέχρι και 15 ονόματα στη λίστα διαδοχής

«Η νύχτα ήταν ήσυχη, ο Πάπας ξεκουράζεται», ανακοινώθηκε από το Γραφείο Τύπου της Αγίας Έδρας για την υγεία του ποντίφικα, αλλά τα σενάρια για την επόμενη μέρα της Καθολικής Εκκλησίας δίνουν και παίρνουν.

Μια λίστα με πιθανούς υποψηφίους διαμορφώνεται αυτές τις μέρες και περιλαμβάνει έως και δεκαπέντε ονόματα.

Το Ilfattoquotidiano.it παραθέτει τη σχετική λίστα:

Στην Curia υπάρχουν έξι υποψήφιοι:

-Pietro Parolin (70 ετών), Υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος θα προεδρεύει του κονκλάβιου

-Claudio Gugerotti (69 ετών), επικεφαλής του Dicastery for the Eastern Churches.

-Robert Francis Prevost (69 ετών), Αυγουστινιανός, έπαρχος του Δικαστηρίου Επισκόπων.

-Luis Antonio Gokim Tagle (67 ετών), προνομάρχης του Dicastery for Evangelization. -

-Ángel Fernández Artime (64 ετών), Σαλεσιανός, προνομάρχης του Dicastery for Institutes of Consecrated Life and Societies of Apostolic Life

-Fernando Filoni (78 ετών), Μέγας Μαγίστρος του Ιππικού Τάγματος του Παναγίου Τάφου της Ιερουσαλήμ.

Μεταξύ των Ιταλών, εκτός από τους Parolin, Gugerotti και Filoni, είναι επίσης ο Matteo Maria Zuppi (69 ετών), πρόεδρος της Ιταλικής Επισκοπικής Διάσκεψης και αρχιεπίσκοπος της Μπολόνια, και ο Pierbattista Pizzaballa (59 ετών), Φραγκισκανός, πατριάρχης Ιεροσολύμων των Λατίνων.

Μεταξύ των Σαλεσιανών, εκτός από τον Αρτίμε, είναι και ο Κριστόμπαλ Λόπες Ρομέρο (72 ετών), αρχιεπίσκοπος του Ραμπάτ.

Οι παραδοσιακοί, από την άλλη πλευρά, έχουν δύο υποψηφίους:

-τον Péter Erdő (72 ετών), Αρχιεπίσκοπο Έστεργκομ-Βουδαπέστης και

τον Willem Jacobus Eijk (71 ετών), Αρχιεπίσκοπο της Ουτρέχτης.

Τη λίστα με τους επιλέξιμους Ευρωπαίους κλείνει ο Anders Arborelius (75 ετών), Καρμελίτης, επίσκοπος Στοκχόλμης.

Οι Αμερικανοί που συμμετέχουν, εκτός από τον Πρεβόστ, είναι ο Τίμοθι Μάικλ Ντόλαν (75 ετών), αρχιεπίσκοπος της Νέας Υόρκης και ο Μπλάς Τζόζεφ Κάπιτς (75 ετών), αρχιεπίσκοπος του Σικάγου.

Τέλος, υπάρχει ο Fridolin Ambongo Besungu (65 ετών), Καπουτσίνος, Αρχιεπίσκοπος Κινσάσα.

Από πού θα είναι ο επόμενος Πάπας

Η τάση μετά τον Φραγκίσκο φαίνεται να είναι η επαναφορά του κέντρου βάρους της Καθολικής Εκκλησίας στην καρδιά της Ευρώπης , μετά από μια στροφή στη Λατινική Αμερική με το ποντίφικα του Μπεργκόλιο. Η Ασία εξακολουθεί να αδυνατεί να παράγει ισχυρούς υποψηφίους, με εξαίρεση τον Tagle , ο οποίος εκπροσωπεί τώρα το κόμμα της Ρωμαϊκής Κουρίας. Οι παραδοσιακοί βασίζονται σε δύο Ευρωπαίους καρδινάλιους. Ενώ στις Ηνωμένες Πολιτείες με Dolan και Cupich θα μπορούσαν χωριστούν οι εκλογείς στα δύο.