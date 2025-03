Ο Τραμπ στηρίζει Μασκ: Αγοράζει καινούργιο αυτοκίνητο μετά τη «βουτιά» της Tesla στο χρηματιστήριο

Το αρνητικό κλίμα που έχει δημιουργηθεί κατά της Tesla στις ΗΠΑ θέλησε να αντιστρέψει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του στο δικό του μέσο κοινωνικής δικτύωσης Truth Social. Ο ένοικος του Λευκού Οίκου δήλωσε την Τρίτη πως αύριο θα αγοράσει ένα καινούργιο αυτοκίνητο για να δείξει την στήριξή του στον στενό συνεργάτη του Έλον Μασκ, μετά τη «βουτιά» της Tesla στο χρηματιστήριο.

«Για τους Ρεπουμπλικάνους, τους Συντηρητικούς και όλους τους σπουδαίους Αμερικανούς, ο Έλον Μασκ "ρισκάρει" για να βοηθήσει το Έθνος μας και κάνει ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΔΟΥΛΕΙΑ! Αλλά οι Ριζοσπαστικοί Αριστεροί Τρελοί, όπως κάνουν συχνά, προσπαθούν να μποϊκοτάρουν παράνομα την Tesla, μια από τις μεγαλύτερες αυτοκινητοβιομηχανίες του κόσμου, και το "μωρό" του Έλον, προκειμένου να επιτεθούν και να βλάψουν τον Έλον και ό,τι αυτός υποστηρίζει. Προσπάθησαν να το κάνουν και σε μένα στις εκλογές του 2024, αλλά πώς εξελίχθηκε αυτό; Σε κάθε περίπτωση, θα αγοράσω ένα ολοκαίνουργιο Tesla αύριο το πρωί ως ένδειξη εμπιστοσύνης και υποστήριξης στον Έλον Μασκ, έναν πραγματικά σπουδαίο Αμερικανό. Γιατί να τιμωρηθεί επειδή προσέφερε τις τεράστιες δεξιότητές του για να βοηθήσει να γίνει η ΑΜΕΡΙΚΗ ΜΕΓΑΛΗ ΞΑΝΑ;;;», έγραψε στην μακροσκελή ανάρτησή του ο Τραμπ.

Ο ρόλος του Μασκ στις σαρωτικές περικοπές στο ομοσπονδιακό εργατικό δυναμικό έχει δημιουργήσει δυσαρέσκεια στις ΗΠΑ με αποτέλεσμα να εκδηλωθούν διαμαρτυρίες κατά της αυτοκινητοβιομηχανίας του Νοτιοαφρικανού μεγιστάνα σε πολλές αμερικανικές πολιτείες. Περίπου 350 άτομα διαδήλωσαν έξω από μια αντιπροσωπεία ηλεκτρικών οχημάτων της Tesla στο Πόρτλαντ του Όρεγκον την περασμένη εβδομάδα ενώ εννέα άτομα συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια δυναμικής διαδήλωσης έξω από αντιπροσωπεία της Tesla στη Νέα Υόρκη στις 8 Μαρτίου. Στην διαδήλωση του Μανχάταν οι συγκεντρωμένοι έξω από την αντιπροσωπεία φώναζαν συνθήματα κατά του Μασκ - τον οποίο ο Τραμπ έχει διορίσει επικεφαλής του Υπουργείου Κυβερνητικής Αποδοτικότητας (DOGE) - όπως: «Χρειαζόμαστε καθαρό αέρα και όχι έναν ακόμα δισεκατομμυριούχο» (We need clean air, not another billionaire).

Σύμφωνα με το Sky News τη Δευτέρα η μετοχή της Tesla κατέγραψε πτώση τουλάχιστον 15% φτάνοντας στα 222 δολάρια γεγονός που σημαίνει πως έχει χάσει περισσότερο από το μισό της αξίας της σε σύγκριση με τον περασμένο Δεκέμβριο όταν η τιμή της είχε φτάσει τα 479 δολάρια.

Σχετικές ειδήσεις