Αρχαιολόγοι βρήκαν στοιχεία για βιβλικό βασιλιά που πέθανε στη μάχη του Αρμαγεδδώνα

Η Βίβλος διηγείται την ιστορία ενός βασιλιά που πέθανε στα χέρια ενός Αιγύπτιου φαραώ σε μια μάχη στον Αρμαγεδδώνα, και νέα στοιχεία μπορεί να αποδείξουν ότι οι γραφές είναι αληθινές.

Οι αρχαιολόγοι έχουν αποκαλύψει θαμμένα ερείπια και κεραμικά σε μια τοποθεσία της αρχαίας πόλης Μεγιδδώ, όπου η γραφή λέει ότι ο Ιωσίας σκοτώθηκε το 609 π.Χ. και είναι η εβραϊκή φράση για τον Αρμαγεδδώνα.

Η ανάλυση των αντικειμένων έδειξε ότι το κτίριο κατασκευάστηκε γύρω στα μέσα του έβδομου αιώνα π.Χ., όχι πολύ πριν ο Νεχώ, όπως λέγεται, σκοτώσει τον Ιωσία.

Η συντριπτική πλειονότητα της κεραμικής ήταν αιγυπτιακή, συγκεκριμένα από την κοιλάδα του Νείλου, συμπεριλαμβανομένων αγγείων που διέφεραν ευρέως σε σχήμα και μέγεθος και εξυπηρετούσαν πολλές διαφορετικές λειτουργίες.

Ο Assaf Kleiman, συν-ερευνητής από το Πανεπιστήμιο της Χάιφα, δήλωσε: «Δεν πρόκειται για διακοσμημένα εκλεκτά επιτραπέζια σκεύη, οπότε είναι πολύ δύσκολο να υποστηρίξει κανείς ότι κάποιος στο Μέγκιντο, ένας εκτοπισμένος ή ένας επιζών Ισραηλίτης, απέκτησε ξαφνικά μια προτίμηση σε υποδεέστερα αιγυπτιακά κεραμικά και αποφάσισε να τα εισάγει στο σπίτι του».

Ως εκ τούτου, η πιο πιθανή εξήγηση για την παρουσία της στον Αρμαγεδδώνα είναι ότι την έφερε εκεί ο στρατός του Νέχο και αργότερα την εγκατέλειψε, κατέληξαν οι ερευνητές.

Αν και τα νέα αυτά στοιχεία δεν μας λένε πολλά για τις λεπτομέρειες του θανάτου του Ιωσία, υποδεικνύουν τη στρατιωτική παρουσία του Νέχο στον Αρμαγεδδώνα εκείνη την εποχή περίπου, φέρνοντας τους ειδικούς ένα βήμα πιο κοντά στην κατανόηση του τι έλαβε χώρα σε εκείνο το αρχαίο πεδίο μάχης.

Ο Ιωσίας, σύμφωνα με τη Βίβλο, ήταν γνωστός για την ηγεσία της αναγέννησης και της μεταρρύθμισης του Ιούδα, διατάσσοντας την επισκευή του ναού του Κυρίου.

Ο Νεχώ βρισκόταν καθ' οδόν για να βοηθήσει τους Ασσύριους στο βόρειο Λεβάντε και ο στρατός του βάδιζε μέσα από τον Ιούδα. Ο Ιωσίας και ο στρατός του συνάντησαν τους Αιγύπτιους σε ένα κοντινό ορεινό πέρασμα, όπου οι δύο στρατοί συγκρούστηκαν στη Μεγιδδώ.

Μέχρι πρόσφατα, ωστόσο, οι ειδικοί δεν είχαν βρει κανένα αρχαιολογικό στοιχείο που να υποστηρίζει την ιστορία του μοιραίου πυροβολισμού του Ιωσία εκεί.

Η ερευνητική ομάδα που διεξήγαγε ανασκαφές στην περιοχή που είναι γνωστή ως Αρμαγεδδών από το 2016 έως το 2022.

Το μεγαλύτερο μέρος της πόλης είχε ανασκαφεί τη δεκαετία του 1920, αλλά μια περιοχή στη βορειοδυτική γωνία του χώρου, γνωστή ως «Περιοχή Χ», είχε μείνει ανέγγιχτη.

Ο επικεφαλής ερευνητής Israel Finkelstein και οι συνάδελφοί του εστίασαν τις προσπάθειές τους σε αυτό το τμήμα της πόλης και σύντομα έφεραν στο φως ένα μεγάλο κτίριο που περιείχε μια κρύπτη με κεραμικά, τουλάχιστον πέντε δωμάτια και μια πλακόστρωτη αυλή.

'Όταν ανοίξαμε τα κιβώτια με τα ευρήματα από την ανασκαφή στο εργαστήριό μου στο Πανεπιστήμιο Ben-Gurion, είπα στους φοιτητές μου να βάλουν τα αιγυπτιακά κεραμικά στα τραπέζια, και το ένα τραπέζι μετά το άλλο γέμιζαν', είπε ο Kleiman στη Haaretz.

'Ο αριθμός των αιγυπτιακών αγγείων είναι διπλάσιος ή και τριπλάσιος από τον αριθμό που βρέθηκε σε ολόκληρο το Λεβάντε για εκείνη την περίοδο', πρόσθεσε.

Όσον αφορά τα ελληνικά σκάφη, ιστορικά και αρχαιολογικά στοιχεία υποστηρίζουν την ιδέα ότι ο στρατός του Νέχω συνοδευόταν από Έλληνες μισθοφόρους, σύμφωνα με τους ερευνητές.

Περαιτέρω ανάλυση επιβεβαίωσε ότι τα αγγεία που ανακαλύφθηκαν στον Αρμαγεδδώνα προέρχονταν από την κοιλάδα ή το Δέλτα του Νείλου, αλλά είναι απίθανο να είχαν εισαχθεί λόγω της ακατέργαστης κατασκευής τους, σύμφωνα με τους ερευνητές.

Η ομάδα συζήτησε τα ευρήματά της σε δύο άρθρα που δημοσιεύθηκαν στις εκδόσεις Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου του περιοδικού Scandinavian Journal of the Old Testament.

Η ιστορία του Ιωσία καθιέρωσε τις παραδόσεις του τέλους του κόσμου στον Ιουδαϊσμό και τον Χριστιανισμό που περιστρέφονται γύρω από τον τόπο του θανάτου του: Αρμαγεδδών.

Ο όρος «Αρμαγεδδών» εμφανίζεται μόνο μία φορά στη Βίβλο, στην Αποκάλυψη 16:16, αλλά είναι επίσης μια εβραϊκή φράση που σημαίνει «Όρος Μεγιδδώ».

*Με πληροφορίες από την Daily Mail