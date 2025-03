Jim Morrison: Ντοκιμαντέρ ισχυρίζεται ότι είναι ζωντανός και «σκηνοθέτησε» τον θάνατο του

Ένα πυκνό πέπλο μυστηρίου καλύπτει τον θάνατο του τραγουδιστή των Doors, Τζιμ Μόρισον μόλις σε ηλικία 27 ετών, το 1971 με τις θεωρίες και τις εικασίες να οργιάζουν επί δεκαετίες, και τους φανατικούς οπαδούς του να τον εντοπίζουν «ζωντανό» σε μακρινούς απίθανους προορισμούς από το Κονγκό έως την Αυστραλία.

To συγκρότημα διάρκειας μόλις 8 ετών από το 1965 μέχρι το 1973, προσφέρει μια ακαταμάχητη γοητεία συνωμοσιολογίας γύρω από τις συνθήκες θανάτου του θρυλικού τραγουδιστή με αποκορύφωμα τις εικασίες ότι «σκηνοθέτησε» το «τελευταίο ταξίδι του» σε μία προσπάθεια να απεγκλωβιστεί από τη φήμη και τα φώτα της δημοσιότητας.

Σε αυτή την εκδοχή στηρίζεται το ντομικαντέρ, τριών επεισοδίων "Before the End: Searching for Jim Morrison", που προβάλλεται στο Apple TV+, με τον σκηνοθέτη Jeff Finn να θυμάται ότι άκουσε τους Doors όταν ήταν μικρό παιδί και πίστευε ότι οι απόκοσμοι ήχοι ήταν "μουσική για τις Απόκριες". Αλλά τοποθετεί την αρχή της πραγματικής εμμονής του με το συγκρότημα και τον τραγουδιστή του στην εφηβεία του. "Είχα κολλήσει", λέει.

Η σύντομη και πολυτάραχη ζωή του Morrison, αλλά κυρίως, το μυστήριο γύρω από τον θάνατό του, ήταν το έναυσμα.

Την άνοιξη του 1971, ο τραγουδιστής αποφάσισε να κάνει ένα διάλειμμα από τους Doors για να ασχοληθεί με την ποίησή του - την οποία δημοσίευσε με το πλήρες όνομά του, "James Douglas Morrison"- και έφυγε για το Παρίσι με τη φίλη του, Pamela Courson. Μόλις τέσσερις μήνες αργότερα, τις πρώτες πρωινές ώρες της 3ης Ιουλίου, η Courson ανακάλυψε το πτώμα του στη μπανιέρα του διαμερίσματός τους στο Marais, και ο τραγουδιστής θάφτηκε μερικές μέρες αργότερα στο νεκροταφείο Père Lachaise. Το πιστοποιητικό θανάτου του Μόρισον ανέφερε ότι έπαθε καρδιακή ανεπάρκεια, αλλά ο Φιν είχε απορίες. Γιατί δεν διενεργήθηκε νεκροψία; Ποιος ήταν ο "Dr. Max Vassille", ο άνθρωπος που υποτίθεται ότι υπέγραψε το πιστοποιητικό, και γιατί δεν μπορούσε να βρεθεί εκ των υστέρων; Γιατί το φέρετρο του Μόρισον ήταν σφραγισμένο; Γιατί δεν βρέθηκε ποτέ το αμερικανικό του διαβατήριο; Και τι γίνεται με την υποτιθέμενη επιθυμία του τραγουδιστή, που σχολιάστηκε από περισσότερους από έναν φίλους, να σκηνοθετήσει τον θάνατό του και να αποβάλει την επαχθή προσωπικότητα του ροκ σταρ; Η ιστορία του τέλους του Μόρισον, μας λέει ηχηρά ο Φιν, είναι "ένα μυστήριο ανεξιχνίαστης υπόθεσης" που "εγείρει το ερώτημα της συνωμοσίας".

Ο Torsten Marquardt από τη Γερμανία ρίχνει ουίσκι στον τάφο του τραγουδιστή της ροκ Jim Morrison στο νεκροταφείο Pere-Lachaise στο Παρίσι, Σάββατο 3 Ιουλίου 2021. Θαυμαστές από όλη την Ευρώπη συγκεντρώθηκαν στον τάφο του θρύλου της ροκ Τζιμ Μόρισον για να γιορτάσουν την 50ή επέτειο του θανάτου του AP Photo/Michel Euler

Η δεδηλωμένη πρόθεση του Φιν στο "Before the End" είναι να θέσει επιτέλους αυτές τις εικασίες σε δοκιμασία και να ερευνήσει τι πραγματικά συνέβη στον Μόρισον. Ωστόσο το ντοκιμαντέρ δεν δίνει κάποιες απτές αποδείξεις, παρά κινείται στην προσωπική αναζήτηση και λαχτάρα.

Παρά την κάπως εκπληκτική φύση της προσφοράς της σειράς, έχει το ερασιτεχνικό ύφος των συνωμοσιολογικών ροκ ντοκιμαντέρ με χαμηλό προϋπολογισμό, που συχνά γίνονται από οπαδούς για οπαδούς στο YouTube ή το Facebook, με ισχυρισμούς ότι διερευνούν την πραγματική αλήθεια πίσω από την αυτοκτονία του Kurt Cobain ή τον υποτιθέμενο θάνατο της Avril Lavigne και την αντικατάστασή της από έναν σωσία.

Το Facebook, επίσης, είναι το σημείο όπου ο Φιν πρωτοέφτασε για να κυνηγήσει αυτό που γίνεται ο κύριος ισχυρισμός στο "Before the End".

Ο Μόρισον, πιστεύει, δεν πέθανε, αλλά στην πραγματικότητα "κρύβεται σε κοινή θέα" στις Συρακούσες, ζώντας τη ζωή του ως ένας φαλακρός, ασπρομάλλης συντηρητής με το όνομα "Φρανκ", τη φωτογραφία του οποίου ο Φιν εντόπισε αρχικά όταν ο Φρανκ ακολούθησε τη σελίδα στο Facebook που δημιούργησε για το υπό εξέλιξη ντοκιμαντέρ του.

Ο Φιν έφτασε σε αυτή την υπόθεση, μας λέει, χάρη σε έναν "παράλογο αριθμό αυξανόμενων συμπτώσεων" που, όπως λέει, τον έχουν αφήσει "ζαλισμένο". Μεταξύ αυτών των υποτιθέμενων αποκαλύψεων είναι ότι ο Φρανκ, όπως και ο Μόρισον, είναι λάτρης της ποίησης του Μπωντλαίρ- ότι και οι δύο άνδρες φαίνεται να είναι βαρύτονοι- ότι ο Φρανκ φαίνεται να συνδέεται με κάποιους από τους φίλους του Μόρισον και ότι τα φαινομενικά καστανά μάτια του μπορεί να είναι έγχρωμοι φακοί επαφής, τους οποίους ο Φιν υποψιάζεται ότι χρησιμοποιεί για να κρύψει το αρχικό μπλε των ματιών του-του Μόρισον.

Όταν ένας γιατρός λέει στον Φιν ότι ο μπλε δακτύλιος στις καφέ ίριδες του Φρανκ μάλλον δεν είναι αποτέλεσμα των χρωματιστών φακών επαφής, αλλά, αντίθετα, είναι πιθανότατα σύμπτωμα του arcus senilis, μιας κοινής οφθαλμικής πάθησης στους ηλικιωμένους, ο σκηνοθέτης απογοητεύεται.

Παρόλα αυτά, συνεχίζει να προχωράει και κλέβει ακόμα και ένα ποτήρι νερό που μπορεί να φέρει τα αποτυπώματα και το DNA του Φρανκ. Ίσως μπορείτε να μαντέψετε από αυτό το σημείο ότι αυτό που ακολουθεί στην έρευνα του Φιν δεν οδηγεί ακριβώς σε ανοιχτά συμπεράσματα.

Προς το τέλος του τρίτου και τελευταίου μέρους του ντοκιμαντέρ, ο Φιν συναντά τρεις από τις πρώην φίλες του Μόρισον προκειμένου να τους δείξει μια σημερινή φωτογραφία του Φρανκ δίπλα σε μια αρχειακή φωτογραφία του τραγουδιστή. Οι γυναίκες, όλες ηλικιωμένες πλέον, είναι αρχικά επιφυλακτικές. Αλλά μετά από λίγο, καθώς συνεχίζουν να κοιτάζουν, μαλακώνουν και πείθονται περισσότερο.

"Μετά από πενήντα χρόνια, οι κυρίες εμπειρογνώμονες είδαν η καθεμία αυτό που είδα εγώ", λέει ο Φιν. "Μια στοιχειωμένη ομοιότητα μεταξύ του Τζιμ και του Φρανκ".

Και κάπου εδώ ο μύθος του Τζιμ Μόρισον παραμένει ακόμα «ζωντανός»

