Γκράχαμ Κράκερ: Πέθανε ο πρώην σωματοφύλακας των Ουίλιαμ και Χάρι

Ο αγαπημένος πρώην σωματοφύλακας του πρίγκιπα Ουίλιαμ και του πρίγκιπα Χάρι, Γκράχαμ «Κράκερς» Κράκερ, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών. Ο Κράκερ ήταν ο σωματοφύλακας των αγοριών όταν η μητέρα τους, η πριγκίπισσα Νταϊάνα, πέθανε σε ηλικία 36 ετών τον Αύγουστο του 1997, αναφέρουν τα βρετανικά Μέσα όπως η Telegraph και το Sky News

Ο Ουίλιαμ και ο Χάρι ήταν 15 και 12 ετών όταν η μητέρα τους πέθανε σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα στο Παρίσι και ο Δούκας του Σάσεξ θυμήθηκε στα απομνημονεύματά του, τον Ιανουάριο του 2023, με τίτλο Spare ότι ο Κράκερ τους υποστήριξε. Ο πρώην σωματοφύλακας - ο οποίος αποσύρθηκε το 2001 μετά από 35 χρόνια στη Μητροπολιτική Αστυνομία του Ηνωμένου Βασιλείου και 15 χρόνια ως σωματοφύλακας της βασιλικής οικογένειας - περπάτησε με τα αγόρια πίσω από τη νεκροφόρα της Νταϊάνα καθώς έφτανε από το Παλάτι του Αγίου Τζέιμς στο Αβαείο του Γουέστμινστερ για την κηδεία της 6ης Σεπτεμβρίου 1997

O Κράκερ έφυγε από τη ζωή στα 77 του

Ο Κράκερ κάθισε επίσης μπροστά στη νεκροφόρα που μετέφερε το σώμα της πριγκίπισσας Νταϊάνα στο Althorp House, όπου είναι θαμμένη, με τον Ουίλιαμ, τον Χάρι και τον πατέρα τους, τότε πρίγκιπα Κάρολο να εμφανίζονται να σκύβουν τα κεφάλια τους καθώς το αυτοκίνητο περνούσε δίπλα τους. Ο Χάρι έγραψε στο Spare: «Ο οδηγός έπρεπε να σταματήσει για να μπορέσει ο σωματοφύλακας να βγει και να καθαρίσει τα λουλούδια από το παρμπρίζ», σύμφωνα με την Telegraph.

«Ο σωματοφύλακας ήταν ο Γκράχαμ. Ο Ουίλι κι εγώ τον συμπαθούσαμε πολύ. Πάντα τον λέγαμε Κράκερς. Νομίζαμε ότι ήταν αστείο, πρόσθεσε. Ο Κράκερ είχε μιλήσει στη New York Post το 2017 για τη συμμετοχή στο ντοκιμαντέρ με τίτλο «Diana: 7 Days That Shook the Windsors» που κυκλοφόρησε εκείνη τη χρονιά.

O Γκράχαμ Κράκερ συνοδεύει την πριγκίπισσα Νταϊάνα στην τελευταία της κατοικία

Είπε ότι ο θάνατος της Νταϊάνα ήταν: «Δύσκολο να τον δεχτεί κανείς. Χρειάστηκε λίγος χρόνος για να το συνειδητοποιήσω και μετά ένιωσα την ανάγκη να βεβαιωθώ ότι αυτό που άκουσα είναι αληθινό - και αυτό δεν άργησε να αποδειχθεί. Από εκεί και πέρα, το ένστικτο του αστυνομικού είναι να αξιολογήσει την κατάσταση και να συνεχίσει»

Ο Κράκερ ήταν με τη βασιλική οικογένεια στη Σκωτία όταν πέθανε η πριγκίπισσα, λέγοντας στην εφημερίδα ότι δεν ήταν πραγματικά σε θέση να παρηγορήσει τον Ουίλιαμ και τον Χάρι. «Αυτό ήταν προφανώς το καθήκον των γονιών, της οικογένειας και όλων των άλλων που πίστευαν ότι μπορούσαν να βοηθήσουν. Όταν συναντηθήκαμε, ήταν μια πολύ ζοφερή ατμόσφαιρα», είπε.

«Ίσως το πιο συγκινητικό [μέρος της εβδομάδας μετά τον θάνατο της Νταϊάνα] ήταν που είδα τον Ουίλιαμ το πρωί μετά [το αυτοκινητιστικό δυστύχημα]. Τον είδα να βγάζει βόλτα τον σκύλο του έξω και τον πλησίασα και του είπα: "Λυπάμαι πολύ, πολύ που άκουσα τα άσχημα νέα " Ο Γουίλιαμ είπε πολύ λυπημένος: «Ευχαριστώ». Μη θέλοντας να διαταράξω τη θλίψη του, προχώρησα και ο Γουίλιαμ συνέχισε να περπατάει τον σκύλο του», ανέφερε η New York Post.

Ο Κράκερ είπε επίσης για την ημέρα της κηδείας της Νταϊάνα. «Στεκόμουν στο πίσω μέρος της νεκροφόρας και ο Ουίλιαμ κοίταξε ψηλά και με αναγνώρισε. Κοίταξα προς το μέρος του και έγνεψα καταφατικά. Ο Ουίλιαμ παρηγορήθηκε που ήμουν με τη μαμά του στο τελευταίο της ταξίδι», είπε.

Ο Κράκερ, ο οποίος ήταν επίσης καλεσμένος στον γάμο του Ουίλιαμ με την Κέιτ το 2011 - είχε προηγουμένως γίνει μέλος του Βασιλικού Βικτωριανού Τάγματος από την αείμνηστη βασίλισσα Ελισάβετ για τις υπηρεσίες του προς τους βασιλικούς, σημείωσε η Telegraph. Τα τελευταία χρόνια, πέρασε χρόνο δουλεύοντας με τοπικούς οργανισμούς όπως το κέντρο τέχνης Southern Maltings στην πατρίδα του στο Ware του East Hertfordshire, σύμφωνα με το Sky News.

Η φιλανθρωπική οργάνωση μοιράστηκε ένα αφιέρωμα και μια φωτογραφία στο Facebook, γράφοντας: «Ενώ για τους πιο σημαντικούς ανθρώπους στη ζωή του ο Γκράχαμ ήταν πατέρας και παππούς, για εμάς ήταν ένας πολύτιμος φίλος και συνάδελφος».

