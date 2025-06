Πάμελα Άντερσον: Χωρίς ίχνος μακιγιάζ στα 57 της

Η Πάμελα Άντερσον κυκλοφορεί χωρίς ίχνος μακιγιάζ και δηλώνει ότι αισθάνεται απόλυτα «ελεύθερη». Ήταν μια απόφαση που πήρε το 2023, λέγοντας πως νιώθει πιο άνετα χωρίς μέικ απ.

Η σταρ του Baywatch έχει δηλώσει μάλιστα ότι: «Νομίζω ότι με την τεχνολογία AI και τα φίλτρα, οι άνθρωποι γίνονται κάπως βαρετοί. Θέλω να αμφισβητήσω τις νόρμες ομορφιάς. Πάντα ήμουν επαναστάτρια».

Μάλιστα, η Πάμελα Άντερσον πρόσθεσε: «Ποτέ δεν βλέπω κάποιον και σκέφτομαι, "Θέλω να μοιάζω έτσι". Απλά θέλω να δω ποιος είμαι. Ένα σημείο που πρέπει να πεις: "Αυτό είναι το μόνο που έχω". Και είναι πραγματική ευτυχία».

https://www.instagram.com/p/DGLqYWuvxYU/

Η Pamela πρόσθεσε: «Είναι ελευθερία να ξέρεις ότι μπορείς να περπατάς σε ένα κόκκινο χαλί χωρίς ίχνος μακιγιάζ. Θέλω να πω, γιατί δεν μπορώ; Οι άντρες το κάνουν όλη την ώρα».

«Λατρεύω την ποίηση, τον κινηματογράφο και τη μουσική και νιώθω ότι προσπαθώ να ζήσω αυτό το κομμάτι της ζωής μου όσο το δυνατόν πιο αυθεντικά. Δεν ξέρω ποια θα είναι η επόμενη ενσάρκωσή μου, αλλά απλά δείτε: "Ποια είμαι;"», είπε ακόμη η Πάμελα Άντερσον.

Πέρυσι, έλαβε κριτική αναγνώριση για το δράμα της The Last Showgirl του 2024 και κέρδισε υποψηφιότητα Καλύτερης Ηθοποιού στα Χρυσά Σφαίρα και SAG Awards.

Το Next up είναι ένας πρωταγωνιστικός ρόλος στην αναμενόμενη επανεκκίνηση του The Naked Gun μαζί με τον Liam Neeson, το οποίο πρόκειται να κυκλοφορήσει στις 8 Αυγούστου.