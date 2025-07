Μπαχάμες: Άγρια δολοφονία στο σούπερ γιοτ: 20χρονη βρέθηκε νεκρή και κακοποιημένη στο μηχανοστάσιο

Μια 20χρονη γυναίκα βρέθηκε νεκρή στο μηχανοστάσιο ενός γιοτ στις Μπαχάμες.

Η Paige Bell, λίγες ημέρες πριν από τα γενέθλιά της, δέχθηκε άγρια επίθεση μέσα στο πολυτελές σκάφος Far From It, όπου εργαζόταν, ενώ ήταν αγκυροβολημένο στο Harbour Island την περασμένη εβδομάδα, επιβεβαίωσε η αστυνομία.

Το θέρετρο συχνά αποκαλείται «Η αυλή του δισεκατομμυριούχου», καθώς τουλάχιστον 20 μεγιστάνες πιστεύεται ότι έχουν σπίτια εκεί, συμπεριλαμβανομένου του Bill Gates, ενώ διασημότητες όπως οι Μικ Τζάγκερ, πρίγκιπας Χάρι, Τομ Κρουζ και Χάρισον Φορντ κάνουν διακοπές στο νησί.

Σύμφωνα με την Daily Mail, ένας 39χρονος Μεξικανός υπήκοος που ονομάζεται Brigido Munoz εμφανίστηκε ενώπιον δικαστών στο Νασάου και κατηγορήθηκε για τη δολοφονία της.

Αναφέρουν ότι στο δικαστήριο ειπώθηκε ότι η γυναίκα από τη Νότια Αφρική είχε τραύματα στο λαιμό και τα χέρια της, και ήταν μερικώς γυμνή και μπορεί να είχε υποστεί σεξουαλική επίθεση.

Ο Munoz προφυλακίστηκε και θα δικαστεί στις 20 Νοεμβρίου, ενώ απορρίφθηκε το αίτημα εγγύησης.

Οι πρώην συνάδελφοί της έχουν δημιουργήσει ένα GoFundMe, για τη στήριξη της οικογένειάς της.

Μια δήλωση από τη Βασιλική Αστυνομική Δύναμη των Μπαχάμες ανέφερε: «Η αστυνομία στο νησί Eleuthera ερευνά μια ανθρωποκτονία και μια ύποπτη απόπειρα αυτοκτονίας που συνέβη στις 3 Ιουλίου 2025, σε ένα πλοίο αγκυροβολημένο στο νησί Harbour που άφησε νεκρή μια γυναίκα νοτιοαφρικανικής υπηκοότητας.

«Σύμφωνα με την προκαταρκτική έκθεση, λίγο μετά τη 1 μ.μ., η αστυνομία ειδοποιήθηκε για το περιστατικό και προχώρησε στην περιοχή της μαρίνας.

«Μόλις επιβιβάστηκε στο σκάφος, η αστυνομία βρήκε μια γυναίκα αναίσθητη με ορατά σημάδια τραυματισμών και έναν άνδρα που υπέφερε από σοβαρά τραύματα στα χέρια του. Ο τοπικός γιατρός επισκέφθηκε τη σκηνή, εξέτασε το θύμα και ανακοίνωσε τον θάνατό της.

«Καθώς η αστυνομία ερευνούσε περαιτέρω, ανακαλύφθηκε ότι το θύμα έλειπε για μικρό χρονικό διάστημα πριν βρεθεί στο μηχανοστάσιο με τον άνδρα ύποπτο παρόντα.

«Ο ύποπτος, ένας 40χρονος άνδρας μεξικανικής υπηκοότητας, συνελήφθη, ειδοποιήθηκε και μεταφέρθηκε σε κοντινή κλινική για ιατρική περίθαλψη. Η έρευνα συνεχίζεται».

Η Μπελ ίχε τραύματα στο λαιμό της, καθώς και αμυντικά τραύματα στα χέρια της. Ο Munoz, ο οποίος είναι Μεξικανός υπήκοος, δεν ήταν υποχρεωμένος να υποβάλει ένσταση. Η εγγύηση έχει απορριφθεί

