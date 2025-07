Άλαν Μπέργκμαν: Πέθανε ο βραβευμένος με Όσκαρ στιχουργός

Σε ηλικία 99 ετών έφυγε από τη ζωή ο πολυβραβευμένος στιχουργός Άλαν Μπέργκμαν.

Ο βραβευμένος με Όσκαρ, Grammy και Emmy τραγουδοποιός, συνεργάστηκε στη συγγραφή στίχων με τη σύζυγό του Μέριλιν για πάνω από έξι δεκαετίες και δημιούργησε τις επιτυχίες «The Windmills of Your Mind», «The Way We Were» και «In the Heat of the Night».

Η Μέριλιν Μπέργκμαν, η οποία πέθανε τον Ιανουάριο του 2022, ήταν η πρώτη γυναίκα πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Αμερικανικής Εταιρείας Συνθετών, Στιχουργών και Εκδοτών (ASCAP).

ΑΡΧΕΙΟ - Ο Alan και η Marilyn Bergman φτάνουν στα μουσικά βραβεία ASCAP Film and Television στο Beverly Hills, Καλιφόρνια (2008) AP/Matt Sayles

Οι Μπέργκαν κέρδισαν τρία βραβεία Όσκαρ: για την ταινία «Windmills» το 1968, με τον Γάλλο συνθέτη Μισέλ Λεγκράν, από την ταινία «The Thomas Crown Affair», για το ομώνυμο τραγούδι του «The Way We Were» το 1973, με τον Μάρβιν Χάμλις και για το σάουντρακ της ταινίας «Yentl» της Μπάρμπρα Στράιζαντ το 1983, πάλι με τον Λεγκράν.

Ο Άλαν Μπέργκμαν γεννήθηκε στις 11 Σεπτεμβρίου 1925, όπως και η σύζυγός του, τρία χρόνια αργότερα. Συμπωματικά και στο ίδιο νοσοκομείο, αλλά η συνάντησή τους έγινε στα τέλη της δεκαετίας του 1950 στην Καλιφόρνια.

Η Μέριλιν και ο Άλαν παντρεύτηκαν τον Φεβρουάριο του 1958.

Μεγάλη τους επιτυχία το τραγούδι «In the Heat of the Night», που ερμήνευσε ο Ρέι Τσαρλς το 1967, ενώ μεταξύ των τραγουδιστών που ερμήνευσαν τα τραγούδια τους ήταν οι Φρεντ Αστέρ, Νιλ Ντάιαμοντ, Τόνι Μπένετ, Μορίν ΜακΓκόβερν, Μάικλ Φάινσταϊν, Πάτι Όστιν και Τζέιμς Ίνγκραμ.