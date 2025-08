Θρήνος στο Χόλιγουντ: Πέθανε στα 33 της η ηθοποιός του Walking Dead Κέλι Μακ

Η Kέλι Μακ, η οποία υποδύθηκε την Άντι στη δημοφιλή τηλεοπτική σειρά The Walking Dead, πέθανε σε ηλικία 33 ετών μετά από μάχη με μια σπάνια μορφή καρκίνου. Η τηλεοπτική σταρ ήταν περισσότερο γνωστή ως «Άντι» στην επιτυχημένη σειρά με τα ζόμπι.

Ο θάνατός της επιβεβαιώθηκε μέσω μιας δήλωσης που κοινοποιήθηκε στον λογαριασμό της στο Instagram, η οποία ανέφερε: «Με ανεξίτηλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο της αγαπημένης μας Kέλι. Ένα τόσο φωτεινό, φλογερό φως πέρασε στο επέκεινα, όπου όλοι τελικά θα πάμε. Πέθανε ειρηνικά το βράδυ του Σαββάτου με την αγαπημένη της μητέρα Kρίστεν και την ακλόνητη θεία της Kάρεν παρούσες. Η Kέλι έχει ήδη έρθει σε επαφή με πολλά από τα αγαπημένα της πρόσωπα με τη μορφή διαφόρων πεταλούδων. Θα λείψει σε τόσο πολλούς με τρόπους που οι λέξεις δεν μπορούν να εκφράσουν».

Η ηθοποιός είχε αποκαλύψει προηγουμένως τη σπάνια διάγνωση καρκίνου με την οποία διαγνώστηκε τον Σεπτέμβριο και λάμβανε εντατική θεραπεία για την πάθηση. Υποδύθηκε την Άντι σε πέντε επεισόδια του Walking Dead το 2018, αλλά είχε επίσης εμφανιστεί στις σειρές 9-1-1, Chicago Med και στην τηλεοπτική ταινία Mr. Manhattan.

Η ταλαντούχα ερμηνεύτρια είχε επίσης εμφανιστεί στην ταινία τρόμου Broadcast Signal Intrusion του 2021 μαζί με τον Χάρι Σαμ τζούνιορ του Glee και τον πρωταγωνιστή του This Is Us, Κρις Σάλιβαν. Αδελφός της είναι ο ηθοποιός Πάρκερ Μακ, ο οποίος είναι ευρέως γνωστός για τις ερμηνείες του στις σειρές Ouija: Origin of Evil, Faking It και Divergent.

Πριν από λίγο καιρό κοινοποίησε στο Instagram ότι είχε ολοκληρώσει θεραπεία με ακτινοβολία και υποβαλλόταν σε φυσικοθεραπεία. «Συνολικά, αυτό το ταξίδι δεν ήταν εύκολο, αλλά τα πράγματα βελτιώνονται. Είναι δύσκολο να δεις τις βελτιώσεις όταν βρίσκεσαι στην καρδιά του. Σας ευχαριστώ ξανά και ξανά για την υποστήριξη και τις προσευχές», είχε γράψει τον λογαριασμό της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι θαυμαστές έχουν κατακλύσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με εγκάρδιους φόρους τιμής στην Κέλι. Ένας θαυμαστής έγραψε: «Πόσο τρομερά λυπηρό. Οι σκέψεις μου είναι με τους αγαπημένους της». Ένας άλλος έγραψε στο Twitter: «Όχι Την αγάπησα στο Broadcast Signal. Αναπαύσου εν ειρήνη Κέλι».

