Νότια Αφρική: Βούβαλος «Μαύρος Θάνατος» βάρους 1,3 τόνων σκότωσε Αμερικανό εκατομμυριούχο σε σαφάρι

Ένας βούβαλος γνωστός ως «Μαύρος Θάνατος» 1.300 κιλών επιτέθηκε και σκότωσε έναν Αμερικανό πολυεκατομμυριούχο που βρισκόταν σε σαφάρι κυνηγιού στη Νότια Αφρική.

Ο Αμερικανός δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας, 52 ετών δέχτηκε επίθεση θανάσιμα από ένα βουβάλι του Ακρωτηρίου κατά τη διάρκεια ενός κυνηγετικού σαφάρι στη Νότια Αφρική , αφού το ζώο βάρους 1,3 τόνων όρμησε εναντίον του με ταχύτητα 56 χιλιομέτρων την ώρα σε μια αιφνιδιαστική επίθεση που τον σκότωσε σχεδόν ακαριαία.

Ο επιχειρηματίας ήταν διευθυντής του Watkins Ranch Group , μιας εταιρείας αφιερωμένης στην πώληση ράντσων αξίας μεταξύ 1 εκατομμυρίου δολαρίων ΗΠΑ και 39 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ . Ήταν συνεργάτης του παγκόσμιου ομίλου Briggs Freeman Sotheby's International Realty και ισόβιο μέλος του Dallas Safari Club

Ο Hans Vermaak , εκπρόσωπος της CV Safaris, επιβεβαίωσε επίσημα το περιστατικό. Εξήγησε ότι η επίθεση σημειώθηκε κατά τη διάρκεια κυνηγιού στην επαρχία Λιμπόπο, όταν ο Γουάτκινς παρακολουθούσε το βουβάλι με έναν από τους επαγγελματίες κυνηγούς του και έναν από τους οδηγούς του. «Πρόκειται για ένα καταστροφικό περιστατικό και οι καρδιές μας είναι με τους αγαπημένους τους», πρόσθεσε η εταιρεία, η οποία διατηρεί επαφή με την οικογένεια τόσο στη Νότια Αφρική όσο και στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η μητέρα του Γουάτκινς, Γκουέν , ο αδελφός του Άμον και ο πατριός του, Τόνι, βρίσκονταν στο αποκλειστικό καταφύγιο σαφάρι όταν έμαθαν τα τραγικά νέα. Είχαν ταξιδέψει όλοι από τις Ηνωμένες Πολιτείες για να συνοδεύσουν τον επιχειρηματία σε αυτή την κυνηγετική αποστολή.

«Μαύρος Θάνατος»

Τα βουβάλια του Ακρωτηρίου μπορούν να ζυγίσουν έως και 1,5 τόνους , να έχουν μήκος έως και 3,3 μέτρα και ύψος 1,7 μέτρα . Τα κέρατά τους ενώνονται με μια συμπαγή μάζα οστών που καλύπτει το μέτωπο.

«Κανένα είδος στον πλανήτη δεν έχει πιο τρομακτική φήμη από τον βούβαλο του Ακρωτηρίου. Ευθύνεται για αρκετούς θανάτους και πολλούς τραυματισμούς κυνηγών κάθε χρόνο », αναφέρει η CV Safaris στην ιστοσελίδα της σχετικά με τον κίνδυνο αυτών των πλασμάτων.

Η επαρχία Λιμπόπο έχει γίνει θέατρο παρόμοιων θανατηφόρων επιθέσεων τα τελευταία χρόνια.

Ο θάνατος του Αμερικανού κυνηγού συμπίπτει με την αντιπαράθεση που προκλήθηκε την περασμένη εβδομάδα από τη δολοφονία της Blondie του Λιονταριού στη γειτονική Ζιμπάμπουε .

Το ζώο, που φορούσε ένα κολάρο ιχνηλάτησης που αναπτύχθηκε από επιστήμονες του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης , παρασύρθηκε από ένα ιδιωτικό, μη κυνηγετικό καταφύγιο με δόλωμα για κρέας και μεταφέρθηκε σε νόμιμο κυνηγετικό καταφύγιο. Η υπόθεση θυμίζει τη δολοφονία του Cecil του λιονταριού το 2015 στην ίδια περιοχή Hwange.

Οι αρχές της Νότιας Αφρικής έχουν ξεκινήσει επίσημη έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του Γουάτκινς.