Δείτε τη στιγμή που ορμητικό ποτάμι «καταπίνει» ολόκληρο χωριό στα Ιμαλάια

Οι φονικές πλημμύρες στο χωριό Ντάραλι, στα βόρεια της Ινδίας, προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα ισοπέδωσαν μεγάλο μέρος του οικισμού, με αποτέλεσμα τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι να σκοτωθούν και περισσότεροι από πενήντα να αγνοούνται.

Βίντεο που κατέγραψαν κάτοικοι, δείχνουν τα ορμητικά νερά να παρασύρουν κτήρια, ενώ όσοι βρίσκονταν κοντά, τρέχουν πανικόβλητοι να σωθούν. Η ξαφνική βροχόπτωση μετέτρεψε τον ποταμό Kheer Gad σε καταστροφικό χείμαρρο, παρασύροντας τόνους φερτών υλικών, με την περιοχή πλέον να είναι ακατοίκητη.

Δυνάμεις του στρατού και ομάδες διάσωσης έσπευσαν στο Ντάραλι για να εντοπίσουν τους εγκλωβισμένους και να ανασύρουν τους αγνοούμενους, ενώ, σηκώθηκαν τρία ελικόπτερα για αερομεταφορές και ανεφοδιασμό των σωστικών συνεργείων, με τους διασώστες να επιχειρούν σε δύσβατα σημεία.

Οι Αρχές προειδοποιούν ότι ο αριθμός των θυμάτων μπορεί να αυξηθεί, καθώς οι έρευνες συνεχίζονται και πολλές περιοχές παραμένουν αποκλεισμένες.