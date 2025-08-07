Τζεφ Μπέζος και Λόρεν Σάντσεζ χορεύουν ξέφρενα στην Ίμπιζα - Το viral βίντεο

O Τζεφ Μπέζος και η Λόρεν Σάντσεζ παντρεύτηκαν στις αρχές του καλοκαιριού σε έναν λαμπερό γάμο στη Βενετία και εκτοτε ταξιδεύουν στην Ευρώπη και απολαμβάνουν το μήνα του μέλιτος.

Οι νεόνυμφοι εντοπίστηκαν να χορεύουν μαζί ξέφρενα σε μία πίστα της Ίμπιζα, στην Ισπανία, την Τρίτη 5 Αυγούστου. Σε ένα βίντεο που απέκτησε το TMZ, ο ιδρυτής της Amazon φαίνεται να χορεύει, ενώ η σύζυγός του λικνίζεται ξέφρενα μπροστά του.

Η πρώην παρουσιάστρια φαινόταν να διασκεδάζει περισσότερο από τον σύζυγό της, ο οποίος κουνιέται κάπως πιο συγκρατημένα παρά τους δυνατούς ρυθμούς της μουσικής από τα ηχεία. Το ζευγάρι ήταν σαφώς χαλαρό μετά το ταξίδι τους στη Νέα Υόρκη και το Μαϊάμι, ολοκληρώνοντας τον υπερπολυτελή γάμο του τον Ιούνιο με ένα μικρό πάρτι μετά το γάμο στην Ισπανία.

Η Σάντσες Μπέζος μοιράστηκε πλάνα από τις περιπέτειές τους στην Ίμπιζα. Δημοσίευσε δύο βίντεο από το νησί των Βαλεαρίδων Νήσων την Τετάρτη 6 Αυγούστου και συμπεριέλαβε ένα βίντεο με θέα στον ωκεανό τη νύχτα, ενώ στο βάθος ακούγεται μουσική από κλαμπ.

Η βραβευμένη με Emmy δημοσιογράφος εντόπισε δύο κατσίκες στο βουνό ενώ έκανε πεζοπορία — η μία από τις οποίες την πλησίασε πριν πηδήξει στην βραχώδη πλαγιά του βουνού.

O γάμος στη Βενετία

Περισσότερα από 90 ιδιωτικά αεροπλάνα και πολυτελή γιοτ κατέφθασαν στην Ιταλία τον Ιούνιο για να μεταφέρουν περίπου 200 καλεσμένους για τον γάμο των Τζεφ Μπέζος και Λόρεν Σάντσεζ. Ανάμεσά τους οι Ίβανκα Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, Κιμ Καρντάσιαν, Όπρα Γουίνφρεϊ, Εύα Λονγκόρια, Ορλάντο Μπλουμ και –πιθανώς– οι Μπιλ Γκέιτς και Μικ Τζάγκερ. Το κόστος του γάμου εκτιμάται μεταξύ 40 και 48 εκατομμυρίων ευρώ.