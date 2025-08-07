Οι γαλάζιες φάλαινες «σιώπησαν» μυστηριωδώς και οι επιστήμονες «ήχησαν» συναγερμό

Μία μπλε φάλαινα, το μεγαλύτερο πλάσμα που περιπλανήθηκε ποτέ στη Γη, αναδύεται στον Ειρηνικό Ωκεανό στο Long Beach της Καλιφόρνια. Μόλις πριν από μερικά εκατομμύρια χρόνια η οικογένεια των φαλαινών, στην οποία ανήκουν οι γαλάζιες φάλαινες, είχε μέσο μήκος περίπου 15 πόδια. Τώρα οι γαλάζιες φάλαινες μπορεί να είναι μεγαλύτερες από 100 πόδια. Μια νέα μελέτη εξηγεί πώς μια εποχή των παγετώνων προκάλεσε μια σχετικά ξαφνική εξέλιξη του τεράστιου μεγέθους του σώματος των φαλαινών

Εκκωφαντικός είναι για τους επιστήμονες ο ήχος της σιωπής των γαλάζιων φαλαινών στον Ειρηνικό.

Το «τραγούδι» της γαλάζιας φάλαινας έχει μειωθεί στα ανοικτά των ακτών της Καλιφόρνιας, τρομάζοντας τους επιστήμονες που πιστεύουν ότι αποτελεί ένδειξη μεγαλύτερου κινδύνου για το οικοσύστημα.

Οι επιστήμονες παρακολούθησαν τα ακουστικά τραγούδια τριών ειδών φαλαινών - μπλε, πτερυγίων και μεγάπτερων - στον Βόρειο Ειρηνικό Ωκεανό στο σημερινό οικοσύστημα της Καλιφόρνιας (CCE) για έξι χρόνια.

Η έρευνα, χρησιμοποιώντας ένα υδρόφωνο στον πυθμένα του ωκεανού, ανέλυσε τη συχνότητα των δομημένων ακολουθιών ήχων, που συνήθως αναφέρονται ως τραγούδι, που εκπέμπονται από τις μεγάλες φάλαινες, για να καθορίσουν τον επιπολασμό σε αυτόν τον βιότοπο αναζήτησης τροφής και την πιθανή χρήση του στην έρευνα οικολογίας συμπεριφοράς.

Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε στη Δημόσια Βιβλιοθήκη Επιστημών τον Φεβρουάριο, διαπίστωσε μείωση στην ανίχνευση τραγουδιού τόσο για τις γαλάζιες όσο και για τις πτεροφάλαινες σε δύο από τις τρεις ενδιάμεσες αλλαγές μετά το 2017.

Οι καταγραφές ξεκίνησαν το 2015, στο αποκορύφωμα ενός πολυετούς θαλάσσιου καύσωνα.

Η ασυνήθιστη αύξηση της θερμοκρασίας ξεκίνησε το 2013, όταν μια μεγάλη, πυκνή πισίνα ζεστού νερού, με το παρατσούκλι The Blob, ταξίδεψε από τη Βερίγγειο Θάλασσα και τον Κόλπο της Αλάσκας μέχρι τα νερά της Δυτικής Ακτής των ΗΠΑ.

Ταυτόχρονα, η τοξικότητα του τροφικού ιστού CCE ήταν σε υψηλά επίπεδα λόγω μιας εξαιρετικά επιβλαβούς άνθισης φυκιών (HAB) που προκάλεσε την «πιο διαδεδομένη δηλητηρίαση θαλάσσιων θηλαστικών που έχει τεκμηριωθεί ποτέ, συμπεριλαμβανομένων των φαλαινών», ανέφερε η μελέτη.

Τα νερά καταγράφηκαν να είναι 4,5 βαθμούς θερμότερα από τον μέσο όρο και κάλυψαν περίπου 2.000 μίλια του Ειρηνικού Ωκεανού μέχρι το 2016.

Ο καύσωνας δημιούργησε ένα ακμάζον περιβάλλον για την άνθιση, σκοτώνοντας τον πληθυσμό κριλ και με τη σειρά του ησυχάζοντας τα νερά με λιγότερα τραγούδια γαλάζιας φάλαινας.

Τα τραγούδια της γαλάζιας φάλαινας μειώθηκαν κατά 40% κατά τη διάρκεια της περιόδου μελέτης.

Η μελέτη δείχνει ότι οι γαλάζιες φάλαινες έπρεπε να αναζητήσουν τροφή σε μεγαλύτερη περιοχή το 2019 λόγω της χαμηλής αφθονίας κριλ στην περιοχή παρακολούθησης.

Οι γαλάζιες φάλαινες - το μεγαλύτερο θηλαστικό στον κόσμο - διατηρούν μια αυστηρή διατροφή βασισμένη στο κριλ, αλλά οι ομόλογοί τους αναζητούν τροφή σε ένα ευρύτερο φάσμα κριλ και ψαριών.

Το Blob δεν είχε αντίκτυπο στον πληθυσμό των ψαριών που αναζητούν τροφή - αντσούγιες και σαρδέλες - και η μελέτη διαπίστωσε αύξηση της ακουστικής ανίχνευσης των τραγουδιών των μεγάπτερων φαλαινών.

Η διαχρονική αλλαγή από τα μικρότερα είδη φαλαινών αυξήθηκε από 34% σε 76% των ημερών κατά τη διάρκεια των έξι ετών.

Ενοχλημένοι από τον ήχο της σιωπής, οι επιστήμονες προσπαθούν να κατανοήσουν τη μακροπρόθεσμη ζημιά που προκαλείται από το "The Blob" και παρόμοιες ανωμαλίες που πιστεύεται ότι έχουν τριπλασιαστεί από τη δεκαετία του 1940.

Η μεγαλύτερη περίοδος αναζήτησης τροφής έχει ως αποτέλεσμα λιγότερη αναπαραγωγική προσπάθεια από τα θαλάσσια είδη, δημιουργώντας μικρότερο πληθυσμό της γαλάζιας φάλαινας.

