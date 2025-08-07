Βαν Ντερ Μπικ: Τα σημάδια που τον οδήγησαν σε έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του παχέος εντέρου

Ο Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ μοιράζεται το ήσσονος σημασίας σύμπτωμα του καρκίνου του παχέος εντέρου που αγνόησε πριν από τη συγκλονιστική διάγνωσή του.

«Δεν υπήρχε κανένα προειδοποιητικό σημάδι ή κάτι εμφανές», δήλωσε ο γνωστός ηθοποιός σε συνέντευξή του στο «Healthline», αυτή την εβδομάδα.

Ο 48χρονος ηθοποιός μοιράστηκε δημοσίως την είδηση της διάγνωσής του τον περασμένο Νοέμβριο.

«Πριν από τη διάγνωσή μου, δεν ήξερα πολλά για τον καρκίνο του παχέος εντέρου. Δεν είχα καν συνειδητοποιήσει ότι η ηλικία για τον προληπτικό έλεγχο είχε μειωθεί στα 45 έτη. Νόμιζα ότι ήταν ακόμα τα 50».

Τα ποσοστά καρκίνου του παχέος εντέρου μεταξύ των νέων έχουν αυξηθεί σταθερά τις τελευταίες τρεις δεκαετίες, ακόμη και όταν οι διαγνώσεις μεταξύ των ηλικιωμένων μειώνονται. Το 2019, ένα συγκλονιστικό 20% των περιπτώσεων καρκίνου του παχέος εντέρου διαγνώστηκε σε άτομα ηλικίας κάτω των 55 ετών, σε σύγκριση με το 11% το 1995.

Πριν από τη διάγνωσή του, ο Βαν Ντερ Μπικ παρατήρησε μια αλλαγή στις κινήσεις του εντέρου του, την οποία απέδωσε στην κατανάλωση καφέ.

«Σκέφτηκα ότι ίσως έπρεπε να σταματήσω τον καφέ», είπε σε συνέντευξή του στο «People» πέρυσι. «Ή ίσως να μην βάζω κρέμα στον καφέ. Αλλά όταν το έκοψα και δεν βελτιώθηκε, σκέφτηκα: "Εντάξει, καλύτερα να το ελέγξω"».

Μια κολονοσκόπηση επιβεβαίωσε ότι ο ηθοποιός είχε καρκίνο του παχέος εντέρου.

Συχνά συμπτώματα του καρκίνου του παχέος εντέρου

Οι αλλαγές στην κίνηση του εντέρου είναι ένα από τα έξι προειδοποιητικά σημάδια του καρκίνου του παχέος εντέρου. Οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι «ένα βούλωμα σε ένα σωλήνα», θα αλλάξει τις συνήθειες τουαλέτας.

Αυτές οι αλλαγές μπορεί να περιλαμβάνουν συχνή δυσκοιλιότητα, διάρροια ή και τα δύο. Σε πολλές περιπτώσεις, οι ασθενείς δεν αισθάνονται «άδειοι» μετά την αφόδευση ή παρατηρούν ότι τα κόπρανα τους έχουν διαφορετική εμφάνιση.

Ένα πιθανό σύμπτωμα μεταξύ των ασθενών με καρκίνο του παχέος εντέρου είναι τα κόπρανα με πάχος μολυβιού. Αυτή η χαρακτηριστική αφόδευση τείνει να εμφανίζεται εάν υπάρχουν όγκοι κοντά στο τέλος του παχέος εντέρου ή στο εσωτερικό του οργάνου, καθώς στενεύει ό,τι περνάει από αυτό.

Άλλα συμπτώματα περιλαμβάνουν κόπωση, αναιμία, ανεξήγητη απώλεια βάρους, κοιλιακό άλγος και αιμορραγία.

Εξαιρουμένων των μορφών καρκίνου του δέρματος, ο καρκίνος του παχέος εντέρου είναι ο τρίτος πιο συχνός καρκίνος στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο αριθμός των περιπτώσεων πρώιμης εμφάνισης αυξάνεται, με τις διαγνώσεις σε άτομα κάτω των 50 ετών να αναμένεται να διπλασιαστούν έως το 2030.

Οι συμβουλές του Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ για τον καρκίνο

Από την πλευρά του και στο πνεύμα της έγκαιρης διάγνωσης, ο Βαν Ντερ Μπικ συνεργάστηκε με την Guardant Health για να ευαισθητοποιήσει το κοινό σχετικά με την εξέταση αίματος Shield.

«Αυτό που μου αρέσει στην εξέταση Shield είναι ότι είναι βολική, απλή, εγκεκριμένη από τον FDA — είναι μια απλή αιμοληψία και μπορεί να γίνει κατά την επόμενη επίσκεψή σας στον γιατρό».

Ενώ η κολονοσκόπηση θεωρείται η τυπική εξέταση για τον καρκίνο του παχέος εντέρου, οι εξετάσεις αίματος όπως αυτή που προσφέρει η Shield παρέχουν μια διαφορετική οδό για την έγκαιρη διάγνωση.

«Οι άνθρωποι είναι τρεις φορές πιο πιθανό να ακολουθήσουν τις συμβουλές για προληπτικό έλεγχο όταν πρόκειται απλώς για μια εξέταση αίματος. Είναι βολικό για άτομα που δεν μπορούν να πάρουν άδεια από τη δουλειά τους για να κάνουν κολονοσκόπηση ή που αντιμετωπίζουν άλλα εμπόδια σε ορισμένες από τις άλλες μεθόδους εξέτασης», δήλωσε ο Βαν Ντερ Μπικ.

Σύμφωνα με την FDA, μια μελέτη έδειξε ότι η εξέταση Shield της Guardant ανίχνευσε το 83% των καρκίνων του παχέος εντέρου.

«Θέλω πραγματικά να ενημερώσω τους ανθρώπους ότι δεν χρειάζονται συμπτώματα για να υποβληθούν σε προληπτικό έλεγχο. Εάν είστε 45 ετών ή μεγαλύτεροι ή έχετε οικογενειακό ιστορικό, μιλήστε με τον γιατρό σας για τις επιλογές προληπτικού ελέγχου», είπε.

Σύμφωνα με την Colon Cancer Alliance, το 82% των νέων επιζώντων από καρκίνο του παχέος εντέρου είχαν αρχικά λάθος διάγνωση και το 67% συμβουλεύτηκε τουλάχιστον δύο γιατρούς πριν λάβει τη σωστή διάγνωση.

Η έγκαιρη διάγνωση σημαίνει αυξημένες πιθανότητες επιβίωσης.

Το ποσοστό θνησιμότητας από καρκίνο του παχέος εντέρου σε άτομα κάτω των 55 ετών αυξάνεται κατά 1% ετησίως από τα μέσα της δεκαετίας του 2000, ενώ οι θάνατοι μεταξύ των ηλικιωμένων έχουν μειωθεί. Αυτό οφείλεται εν μέρει στο γεγονός ότι ο καρκίνος σε νεότερα άτομα συχνά διαγιγνώσκεται σε πιο προχωρημένα στάδια, σύμφωνα με την Αμερικανική Αντικαρκινική Εταιρεία.

Όσον αφορά την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση, ο Βαν Ντερ Μπικ δήλωσε: «Νιώθω ότι ένα μεγάλο μέρος της θεραπευτικής μου διαδικασίας είναι να διαδώσω το μήνυμα και να βοηθήσω όσους μπορώ να μην περάσουν αυτό που πέρασα εγώ».

