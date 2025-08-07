Ρωσία: Γυναίκα έσπασε οστό στη σπονδυλική της στήλη μετά το «Nicki Minaj stiletto challenge»

Σοβαρό τραυματισμό υπέστη μία 32χρονη γυναίκα από τη Ρωσία, όταν προσπάθησε να κάνει την πρόκληση «Nicki Minaj stiletto challenge».

Η 32χρονη Ρωσίδα, Μαριάνα Μπαρούτκινα, προσπάθησε να ισορροπήσει στο ένα πόδι επάνω στον πάγκο της κουζίνας. Έπεσε με την πλάτη και τραυματίστηκε σοβαρά.

Στο νοσοκομείο διαπιστώθηκε ότι έσπασε το ένατο οστό της σπονδυλικής στήλης της.

Στο ένα χέρι κρατούσε ένα κουτί με γάλα σκόνη για μωρά καθώς είχε γεννήσει πριν από δύο μήνες. Τώρα, πρέπει να φοράει κηδεμόνα για τρεις μήνες.

Το challenge

Το «Nicki Minaj stiletto challenge» είναι ακόμη μία από τις πολλές ανούσιες προκλήσεις στο διαδίκτυο.

Στο βίντεο κλιπ της Μινάζ το 2013 για το τραγούδι High School, η τραγουδίστρια φαίνεται να ισορροπεί πάνω σε μία γόβα στιλέτο με το ένα πόδι, ενώ το άλλο είναι διπλωμένο πάνω του. Σαν να λέμε σταυροπόδι χωρίς κάθισμα με ψηλοτάκουνη γόβα.

Ξαφνικά, 12 χρόνια μετά, το πλάνο της Νίκι Μινάζ έγινε viral και αμέτρητοι χρήστες, κυρίως γυναίκες, προσπάθησαν να πετύχουν τη σωστή ισορροπία πάνω σε 15ποντη γόβα.

Η Νίκι Μινάζ πάντως, σε δικό της βίντεο που ανήρτησε πρόσφατα, εξήγησε ότι η πόζα πρέπει να γίνεται με τα δύο πόδια να πατάνε στο έδαφος.