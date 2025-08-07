Μέγκαν Φοξ - Μασίν Γκαν Κέλι: Επανασύνδεση στην Κόστα Ρίκα για χάρη της κόρης τους

Η Μέγκαν Φοξ και ο Μασίν Γκαν Κέλι εντοπίστηκαν να ταξιδεύουν με την κόρη τους στις 22 Ιουλίου, με προρισμό την Κόστα Ρίκα.

Όπως αναφέρει το Page Six, το πρώην ζευγάρι προχώρησε σε συμφιλίωση, οκτώ μήνες μετά τον χωρισμό τους και έκαναν οικογενειακές διακοπές με την μικρή τους στον εξωτικό προορισμό.

«Οι σχέσεις του πρώην ζευγαριού είναι φυσιολογικές, χωρίς να οι ίδιοι να θέλουν βάλουν κάποια ετικέτα», ανέφερε πηγή στο Us Weekly την Πέμπτη (8/8). «Προσπαθούν να βρουν μια λύση για να συμφιλιωθούν. Αυτό το ταξίδι είναι ένα μεγάλο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση», αποκάλυψε μια δεύτερη πηγή.

Megan Fox and MGK’s relationship status revealed after Costa Rican getaway with daughter https://t.co/CFIbkfvv4M pic.twitter.com/IteKZCgs4m

— Page Six (@PageSix) August 7, 2025



Το πρώην ζευγάρι άρχισε να βγαίνει το 2020 και αρραβωνιάστηκε δύο χρόνια αργότερα. Τον Νοέμβριο του 2024, επιβεβαίωσαν ότι περίμεναν μια κόρη, μετά από μια αποβολή που είχε υποστεί η Φοξ προηγουμένως.

Ωστόσο, την ίδια περίοδο, η πρωταγωνίστρια της ταινίας «Jennifer’s Body» έδωσε τέλος στη σχέση τους, αφού όπως αποκάλυψε είχε ανακαλύψει συνομιλίες του συντρόφου της με άλλες κοπέλες.

Η ίδια δεν είχε επιβεβαιώσει τον χωρισμό τους μέχρι τον Μάρτιο του 2024, όταν έφερε στον κόσμο την κόρη τους, Saga Blade.

