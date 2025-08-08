Πολωνία: Φορτηγό παγιδεύτηκε ανάμεσα σε μπάρες διάβασης και παρασύρθηκε από τρένο – Βίντεο

Σφοδρότατο τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε την 1η Αυγούστου στη Βόλα Φιλίποφσκα, στην Πολωνία, όταν τρένο παρέσυρε φορτηγό διανομής που είχε παγιδευτεί σε φυλασσόμενη σιδηροδρομική διάβαση.

Το όχημα βρέθηκε ανάμεσα στις κατεβασμένες μπάρες ασφαλείας, χωρίς να καταφέρει να απομακρυνθεί έγκαιρα, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με διερχόμενο συρμό. Από τη σύγκρουση προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές, ενώ, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, σύμφωνα με τις Αρχές.

Η αστυνομία δημοσίευσε βίντεο από το περιστατικό, απευθύνοντας έκκληση προς τους οδηγούς να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή κατά τη διέλευση από σιδηροδρομικές διαβάσεις.

Το βίντεο δείχνει ένα φορτηγό διανομής να οδηγεί στις γραμμές και πριν κατέβει η πρώτη μπάρα να εισέρχεται στις γραμμές, όμως, δεν προλαβαίνει να τις διασχίσει καθώς κατεβαίνουν οι δεύτερες μπάρες.

Το όχημα φαίνεται να έχει παγιδευτεί, με τον οδηγό να κάνει ελιγμούς προκειμένου να βγει από τη διάβαση. Ωστόσο, δεν προλαβαίνει, με αποτέλεσμα το τρένο να το χτυπήσει με δύναμη στο πίσω μέρος και να το διαλύσει.

Παρά τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, ο οδηγός του οχήματος παράδοσης απεγκλωβίστηκε σώος και αβλαβής, με ελαφρά τραύματα. Το πλήρωμα και οι επιβάτες του τρένου ανέφεραν επίσης ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Η υπόθεση βρίσκεται επί του παρόντος υπό διερεύνηση από την εισαγγελία.

Ταυτόχρονα, μαζί με τη δημοσιοποίηση του βίντεο, η αστυνομία προέτρεψε τους πολίτες να επιδεικνύουν πάντα εξαιρετική προσοχή όταν πλησιάζουν σε σιδηροδρομικές διαβάσεις. «Σταματήστε πριν από τη διάβαση, κοιτάξτε γύρω σας και βεβαιωθείτε ότι δεν πλησιάζει τρένο. Μην εισέρχεστε στη διάβαση εάν τα φανάρια το απαγορεύουν και τα προστατευτικά κιγκλιδώματα κατεβαίνουν ή ανεβαίνουν.

Αν το όχημά σας ακινητοποιηθεί ή παγιδευτεί σε σιδηροδρομική διάβαση ανάμεσα σε κατεβασμένα κιγκλιδώματα, μην σταθείτε, αλλά οδηγήστε μέχρι το κιγκλίδωμα και σπρώξτε το με το όχημά σας. Αυτό θα ενεργοποιήσει τον μηχανισμό για να το ξεκλειδώσει», σημείωσαν οι αστυνομικοί.