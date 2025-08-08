Πατέρας σκότωσε τη γυναίκα του, τη μητέρα και την αδελφή της μπροστά στα μάτια της 5χρονης κόρης του

Σε κατάσταση σοκ βρίσκεται η κοινωνία μιας μικρής πόλης στη Φλόριντα των ΗΠΑ έπειτα από τριπλή δολοφονία που σημειώθηκε στην ήσυχη κοινότητα. Τρεις γυναίκες δολοφονήθηκαν μπροστά στα έντρομα μάτια ενός μικρού κοριτσιού 5 ετών, ενώ ο δράστης ακολούθως έβαλε τέλος στη ζωή του.

Το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε μέσα στο σπίτι των θυμάτων στην περιοχή Χίλιαρντ της κομητείας Νασάου.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο δράστης, ο 34χρονος πατέρας του παιδιού, εισέβαλε οπλισμένος και σκότωσε τη μητέρα του μικρού κοριτσιού, τη γιαγιά της και τη θεία της.

Στη συνέχεια, έστρεψε την καραμπίνα στον εαυτό του και αυτοκτόνησε. Το κοριτσάκι είδε το φονικό να συμβαίνει μπροστά στα μάτια του. Το παιδί έτρεξε έντρομο και μέσα στα αίματα σε γειτονικό σπίτι για να ζητήσει βοήθεια.

Μάλιστα, ο 34χρονος σκότωσε τις τρεις γυναίκες σε διαφορετικά σημεία του σπιτιού. Μία στο σαλόνι, μία στο μπάνιο και μία στην κρεβατοκάμαρα.

«Το κοριτσάκι ήταν στο πίσω μέρος του σπιτιού, όταν άκουσε τον πυροβολισμό. Έτρεξε να δει τι συμβαίνει και τότε είδε μια γυναίκα στο πάτωμα στο σαλόνι/τραπεζαρία. Μια άλλη γυναίκα την άρπαξε και την έβαλε στο μπάνιο. Όταν και αυτό το άτομο πυροβολήθηκε, το κοριτσάκι γεμίστηκε με αίμα» δήλωσε ο σερίφης της κομητείας, Μπιλ Λίπερ.

Η μητέρα του παιδιού, Μελίσα Ρόουλαντ επρόκειτο να εγκαταλείψει τον άντρα της, Κρίστοφερ, όπως δήλωσε ξάδερφος του θύματος. Στη συνέχεια προσπάθησε να αυτοκτονήσει. Όταν έφτασε η αστυνομία ήταν ακόμα ζωντανός με ελαφρύ σφυγμό, αλλά αργότερα πέθανε στο νοσοκομείο.

Διαβάστε επίσης