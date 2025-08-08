Η χρυσή Ολυμπιονίκης Sha'Carri Richardson επιτέθηκε στον σύντροφό της - Δείτε βίντεο

Η Αμερικανίδα Ολυμπιονίκης Sha'Carri Richardson είχε συλληφθεί τον προηγούμενο μήνα για ενδοοικογενειακή βία

Newsbomb

Η χρυσή Ολυμπιονίκης Sha'Carri Richardson επιτέθηκε στον σύντροφό της - Δείτε βίντεο

Η Ολυμπιονίκης έσπρωχνε τον σύντροφό της στο χώρο αναμονής του αεροδρομίου του Σιάτλ.

Daily Mail
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Συγκλονιστικές στιγμές καταγράφηκαν στο αεροδρόμιο του Σιάτλ στις ΗΠΑ, με την Αμερικανίδα Ολυμπιονίκη Sha'Carri Richardson να σπρώχνει με μανία τον σύντροφό της, όπως αποτυπώθηκε σε βίντεο του περιστατικού, έπειτα από τη δραματική σύλληψή της τον προηγούμενο μήνα για ενδοοικογενειακή βία.

Το βίντεο από τον χώρο αναμονής του Διεθνούς Αεροδρομίου Σιάτλ-Τακόμα δείχνει τη στιγμή που η Richardson αρπάζει και σπρώχνει τον φίλο της, τον αμερικανό σπρίντερ Christian Coleman.

Το βίντεο ξεκινά με τον Coleman να μπαίνει στο κάδρο, προτού η Richardson τρέξει πίσω του και τραβήξει τον ιμάντα του σακιδίου του.

H Richardson φαίνεται να του μιλάει έντονα, αλλά ο ήχος του περιστατικού δεν ακούγεται.

Αφού ο Coleman προσπαθεί να απομακρυνθεί, η Richardson φαίνεται να τον χτυπάει με δύναμη πάνω σε μια κολόνα, με τους υπόλοιπους επιβάτες στο αεροδρόμιο να τους παρακολουθούν άφωνοι.

Δείτε το βίντεο:

Το βίντεο δείχνει τη Richardson να χτυπάει επανειλημμένα τον Coleman μετά το πρώτο σπρώξιμο, προτού τον ξανασπρώξει, αυτή τη φορά εκτός του κάδρου του βίντεο.

Όταν οι δύο επανέρχονται στο κάδρο, η Richardson συνεχίζει να διαπληκτίζεται με τον Coleman, χτυπώντας τον όλο και πιο έντονα καθώς αυτός προχωρά προς το σημείο ελέγχου για να τραβήξει την προσοχή ενός υπαλλήλου.

Μια άλλη γωνία λήψης φαίνεται να δείχνει την Richardson να πετάει ένα αντικείμενο – πιθανώς τα ακουστικά της – στο κεφάλι του Coleman πριν απομακρυνθεί. Στη συνέχεια, το βίντεο δείχνει τον Coleman να μιλάει σε μια ομάδα αστυνομικών για το περιστατικό.

Sha'Carri Richardson

Η Sha'Carri Richardson στον πρώτο προκριματικό των 200 μέτρων γυναικών του πρωταθλήματος στίβου των ΗΠΑ στο Γιουτζίν του Όρεγκον, την Κυριακή 3 Αυγούστου 2025. (AP Photo/Abbie Parr)

AP

Σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές, η Richardson είπε στους αστυνομικούς ότι η διαμάχη ξεκίνησε επειδή ο Coleman της πήρε τα ακουστικά.

«Η Richardson δήλωσε ότι δεν του επιτέθηκε με κανέναν τρόπο και ότι η διαμάχη ήταν μόνο λεκτική», αναφέρουν τα έγγραφα της αστυνομίας.

Η Ρίτσαρντσον, χρυσή Ολυμπιονίκης στη σκυταλοδρομία το 2024 και ασημένια στα 100 μέτρα, συνελήφθη και κατηγορήθηκε για επίθεση τέταρτου βαθμού. Πέρασε 18 ώρες υπό κράτηση πριν αφεθεί ελεύθερη.

Παρά το γεγονός ότι ήταν ο αποδέκτης της οργής της, ο Coleman έσπασε τη σιωπή του νωρίτερα αυτή την εβδομάδα και δήλωσε ότι δεν υπέβαλε μήνυση και δεν πίστευε ότι η Richardson χρειαζόταν να δεθεί με χειροπέδες.

«Προσωπικά, θεωρώ ότι ήταν μια άσχημη κατάσταση από όλες τις απόψεις», δήλωσε, σύμφωνα με το Citius Mag στο X. «Δεν νομίζω ότι έπρεπε να συλληφθεί».

«Είμαι ο τύπος του ανθρώπου που ασχολείται με την ευγένεια, την ευσπλαχνία και την αγάπη», δήλωσε στους δημοσιογράφους.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:14ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Με Γιόκιτς και Μίσιτς η Σερβία στο φιλικό με την Ελλάδα - Πού θα το δείτε

12:14ΕΛΛΑΔΑ

Απαγορευτικό απόπλου έως τη 01:00 του Σαββάτου – Νέο δελτίο θυελλωδών ανέμων

12:11ΚΟΣΜΟΣ

Φρικιαστική τριπλή δολοφονία στις ΗΠΑ: Σκότωσε τη γυναίκα του, τη μητέρα και την αδελφή της μπροστά στα μάτια της 5χρονης κόρης του

12:08ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ντέιβ Μποτίστα: Πρωταγωνιστεί στο ριμέικ του «Χάιλαντερ ο αθάνατος» με Ράσελ Κρόου και Χένρι Καβίλ

12:00LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Πρωινή ενημέρωση, Καραβάτου και ΠΑΟΚ ψήφισε το κοινό

11:55ΚΟΣΜΟΣ

Αρίνα Σαμπαλένκα: Η τόπλες φωτογραφίας της που «έριξε» το Ιnstgram μετά την πικρή ήττα στο Wimbledon

11:54ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτες εικόνες σε αεροδρόμιο στις ΗΠΑ: Χρυσή Ολυμπιονίκης επιτέθηκε στον σύντροφό της - Δείτε βίντεο

11:48ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στο νοσοκομείο «Σωτηρία» – Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής - Δείτε φωτογραφίες/βίντεο

11:45LIFESTYLE

Jack Nicholson: Συνελήφθη ο εγγονός του για επίθεση σε γυναίκα στο Λος Άντζελες

11:45ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Βρέφος έπεσε από το μπαλκόνι – Νοσηλεύεται διασωληνωμένο στο ΠΑΓΝΗ

11:32ΕΛΛΑΔΑ

Ένας μήνας από την εφαρμογή της αναστολής ασύλου: Σε 30 μέρες 913 παράνομοι μετανάστες όταν σε μία εβδομάδα είχαν μπει 2.711

11:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λένα Σαμαρά: Πανελλήνια συγκίνηση για τον ξαφνικό θάνατο της κόρης του πρώην πρωθυπουργού – Όλα τα μηνύματα συμπαράστασης

11:21ΚΟΣΜΟΣ

Aυλαία για το Sex and the City: Το σπαρακτικό «αντίο» της Σάρα Τζέσικα Πάρκερ στην Κάρι Μπράντσο

11:21ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε το φιλικό του Ολυμπιακού και το πρώτο ματς του Βαγιαννίδη

11:20ΕΛΛΑΔΑ

Απαγορευτικό απόπλου: «Οδύσσεια» για τους επιβάτες στα λιμάνια - Πότε ξεκινούν τα δρομολόγια

11:15LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: Το πολύτιμο δώρο της γιαγιάς της που μοιράστηκε στο Instagram

11:03ΜΠΑΣΚΕΤ

Ρισόν Χολμς: Ένας σέντερ «δυναμίτης» που έρχεται στον Παναθηναϊκό για να κυριαρχήσει στην EuroLeague!

11:00ΚΑΙΡΟΣ

Θυελλώδεις άνεμοι χτυπούν τη χώρα: Ριπές 108 χλμ/ώρα στην Πεντέλη - Πού φυσάει περισσότερο - Αναλυτικός χάρτης

10:58ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στην Αργολίδα - Στη μάχη και εναέρια μέσα

10:53ΕΛΛΑΔΑ

Καραμπόλα τριών οχημάτων στον δρόμο Χανίων - Αεροδρομίου: Τέσσερις τραυματίες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:47ΕΛΛΑΔΑ

Λένα Σαμαρά: Πώς έφυγε απροσδόκητα η κόρη του πρώην πρωθυπουργού – 50 λεπτά πάλευαν οι γιατροί στον «Ευαγγελισμό»

20:29ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία - Άδεια τουριστικά θέρετρα: Κλειστές ομπρέλες και άδειες ξαπλώστρες: «Ούτε στον κορονοϊό»

12:14ΕΛΛΑΔΑ

Απαγορευτικό απόπλου έως τη 01:00 του Σαββάτου – Νέο δελτίο θυελλωδών ανέμων

10:24ΕΛΛΑΔΑ

Άδωνις Γεωργιάδης για θάνατο Λένας Σαμαρά: «Δεν είναι όλα πολιτική, δείξτε επιτέλους λίγο σεβασμό»

11:48ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στο νοσοκομείο «Σωτηρία» – Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής - Δείτε φωτογραφίες/βίντεο

11:45ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Βρέφος έπεσε από το μπαλκόνι – Νοσηλεύεται διασωληνωμένο στο ΠΑΓΝΗ

11:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λένα Σαμαρά: Πανελλήνια συγκίνηση για τον ξαφνικό θάνατο της κόρης του πρώην πρωθυπουργού – Όλα τα μηνύματα συμπαράστασης

11:20ΕΛΛΑΔΑ

Απαγορευτικό απόπλου: «Οδύσσεια» για τους επιβάτες στα λιμάνια - Πότε ξεκινούν τα δρομολόγια

20:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το ECMWF «κλειδώνει» 40άρια στην Αθήνα - Η ημερομηνία... ορόσημο

11:41ΚΟΣΜΟΣ

Ρομπότ αποκάλυψε το μυστικό 4.500 ετών της Μεγάλης Πυραμίδας της Γκίζας

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε: Ιατροδικαστής σπάει τη σιωπή του 60 χρόνια μετά - «Μήπως ήμουν πιόνι σε συγκάλυψη;»

08:15ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μέτρα «ανάσα» για συνταξιούχους: Τι περιέχει το πακέτο της ΔΕΘ για τις συντάξεις

11:55ΚΟΣΜΟΣ

Αρίνα Σαμπαλένκα: Η τόπλες φωτογραφίας της που «έριξε» το Ιnstgram μετά την πικρή ήττα στο Wimbledon

10:58ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στην Αργολίδα - Στη μάχη και εναέρια μέσα

06:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θλίψη για τον ξαφνικό θάνατο της Λένας Σαμαρά, κόρης του Αντώνη Σαμαρά σε ηλικία 34 ετών – Συλλυπητήρια από τον πολιτικό κόσμο

08:25ΚΟΣΜΟΣ

Τζένιφερ Λόπεζ: Γιατί «έφαγε πόρτα» σε γνωστό οίκο μόδας στην Τουρκία - Η απίστευτη αντίδρασή της

11:00ΚΑΙΡΟΣ

Θυελλώδεις άνεμοι χτυπούν τη χώρα: Ριπές 108 χλμ/ώρα στην Πεντέλη - Πού φυσάει περισσότερο - Αναλυτικός χάρτης

12:11ΚΟΣΜΟΣ

Φρικιαστική τριπλή δολοφονία στις ΗΠΑ: Σκότωσε τη γυναίκα του, τη μητέρα και την αδελφή της μπροστά στα μάτια της 5χρονης κόρης του

09:10ΕΛΛΑΔΑ

Πόσο κοστίζει τελικά η χωριάτικη σαλάτα;

10:06ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Κεφαλονιά – Καίει κοντά σε σπίτια, ήχησε το «112» για εκκένωση οικισμών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ