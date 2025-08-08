Ο Τραμπ ζήτησε την άμεση παραίτηση του επικεφαλής της εταιρείας μικροεπεξεργαστών Intel

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε χθες Πέμπτη (07/08), να παραιτηθεί «αμέσως» ο νέος επικεφαλής της αμερικανικής εταιρείας ημιαγωγών και μικροεπεξεργαστών Intel, μια ημέρα αφού ένας ρεπουμπλικανός γερουσιαστής εξέφρασε ανησυχίες για ενδεχόμενες σχέσεις αυτού του τελευταίου με κινεζικές επιχειρήσεις, κάτι που θα συνιστούσε κίνδυνο, σύμφωνα με τον ίδιο, για την εθνική ασφάλεια.

«Ο γενικός διευθυντής της Intel αντιμετωπίζει σοβαρή σύγκρουση συμφερόντων και οφείλει να παραιτηθεί αμέσως. Δεν υπάρχει άλλη λύση στο πρόβλημα αυτό», έγραψε ο αμερικανός πρόεδρος στην πλατφόρμα του, το μέσο κονωνικής δικτύωσης Truth Social. Ο Λιπ-Μπου Ταν ανέλαβε επικεφαλής της Intel από τα μέσα Μαρτίου.

Ο γερουσιαστής του Αρκάνσας Τομ Κότον έστειλε προχθες, Τετάρτη, επιστολή στον πρόεδρο του ομίλου Φρανκ Γίρι για να εκφράσει την «ανησυχία» του αναφορικά με ενδεχόμενους δεσμούς του Ταν με επιχειρήσεις «που έχουν δεσμούς με το Κινεζικό Κομμουνιστικό Κόμμα και τον Λαϊκό Απελευθερωτικό Στρατό».

«Ο κ. Ταν φέρεται να ελέγχει δεκάδες κινεζικές επιχειρήσεις και κατέχει μερίδια σε κινεζικές επιχειρήσεις ημιαγωγών και προηγμένης βιομηχανίας», καταγγέλλει ο Κότον στην επιστολή του, προσθέτοντας ότι «τουλάχιστον οκτώ από τις επιχειρήσεις αυτές φέρονται να έχουν σχέσεις με τον κινεζικό στρατό».

Ο αμερικανός γερουσιαστής υπογράμμισε επίσης πως η προηγούμενη επιχείρηση του επικεφαλής της Intel, η Cadence Design Systems, «είχε δηλώσει ένοχη για παράνομη πώληση» προϊόντων «στο Πανεπιστήμιο του κινεζικού στρατό και ότι μετέφερε τεχνολογία της σε μια κινεζική επιχείρηση χωρίς να έχει πάρει σχετική άδεια».

«Πολλή παραπληροφόρηση κυκλοφόρησε σχετικά με τις παλιές θέσεις μου στη Walden International και την Cadence Design Systems. Θέλω να είμαι απολύτως σαφής: σε περισσότερα από σαράντα χρόνια στον τομέα, συνήψα σχέσεις σ' ολόκληρο τον κόσμο και (...) άσκησα πάντα τα καθήκοντά μου με σεβασμό στις πιο αυστηρές νομικές και δεοντολογικές προδιαγραφές», δήλωσε χθες, Πέμπτη, ο Λιπ-Μπου Ταν σε μήνυμά του προς τους εργαζομένους της Intel που δημοσιοποιήθηκε από το περιβάλλον του.

«Συνεργαζόμαστε με την κυβέρνηση (του Ντόναλντ Τραμπ) για να απαντήσουμε στις ερωτήσεις που τέθηκαν και να εξασφαλίσουμε ότι έχει στη διάθεσή της τα γεγονότα», πρόσθεσε ο Ταν.

Ο ίδιος διαβεβαίωσε επίσης ότι «συμμερίζεται πλήρως τη δέσμευση του προέδρου να ενισχύσει την εθνική και οικονομική ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών», υπογραμμίζοντας στην ανακοίνωση την «αγάπη» του για την Αμερική.

Αμερικανός γεννημένος στη Μαλαισία, ο 65χρονος Λιπ-Μπου Ταν άρχισε τη σταδιοδρομία του στην πυρηνική ενέργεια, πριν ιδρύσει το δικό του επενδυτικό ταμείο που ειδικεύεται στην ψηφιακή οικονομία, ιδιαίτερα στην Ασία.

