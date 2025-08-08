Τσάρλι Κάουφμαν: Γύρισε ταινία στην Αθήνα - Θα τη βλέπουν ελεύθερα τα μέλη των βιβλιοθηκών στις ΗΠΑ

Στα μέλη των βιβλιοθηκών των ΗΠΑ θα είναι διαθέσιμο το νέο μικρού μήκους φιλμ του Τσάρλι Κάουφμαν, «How to shoot a ghost». Η ταινία, που γυρίστηκε στην Αθήνα, θα κάνει πρεμιέρα στο επερχόμενο Φεστιβάλ Βενετίας και στη συνέχεια θα είναι ελεύθερα διαθέσιμη στα μέλη βιβλιοθηκών στις ΗΠΑ μέσω της Kanopy, της streaming υπηρεσίας η οποία είναι συμπαραγωγός της ταινίας.

Το «How to shoot a ghost» του Τσάρλι Κάουφμαν (Συνεκδοχή της Νέας Υόρκης, Anomalisa) γυρίστηκε στην Αθήνα και αφηγείται την ιστορία δύο νεαρών που πέθαναν πρόσφατα. Καθώς περιπλανιούνται στους δρόμους της πρωτεύουσας και περπατούν δίπλα στα φαντάσματά της, η σκέψη τους τρέχει στα λάθη και τις επιθυμίες που είχαν εν ζωή. Προσπαθούν να βρουν παρηγοριά μέσα από την ομορφιά της ύπαρξης και όσων την ακολουθούν. Πρωταγωνιστούν οι Τζέσι Μπάκλεϊ και Τζόζεφ Ακίκι και το σενάριο υπογράφει η ποιήτρια Eva H.D.

Σκηνή της ταινίας «How to shoot a ghost»

Σχετικά με την επιλογή της Αθήνας για τη νέα του ταινία, ο Τσάρλι Κάουφμαν τονίζει: «Η Αθήνα είναι μια πόλη όπου τα οστά της Ιστορίας είναι διαρκώς εκτεθειμένα – είτε πρόκειται για τις ζωντανές πληγές από τη δικτατορία της δεκαετίας του 1970 είτε για τα μνημεία που στέκονταν όρθια όταν ο λοιμός εξολόθρευσε τόσους πολίτες πριν από δύο χιλιάδες χρόνια. Είναι ο ιδανικός τόπος για να εξερευνήσει κανείς το κουβάρι του παρελθόντος και του παρόντος και το πώς οι πολιτικές και οι επιθυμίες των νεκρών συνεχίζουν να ζουν μέσα μας».

Ο βραβευμένος σκηνοθέτης πρόσθεσε ότι «η συνεργασία της Kanopy με τα πανεπιστήμια και τις βιβλιοθήκες επιβεβαιώνει ότι μια πλούσια ψηφιακή βιβλιοθήκη κινηματογραφικών έργων από όλο τον κόσμο, από τα τελευταία ντοκιμαντέρ έως τις περιπέτειες του Μπάστερ Κίτον, θα είναι διαθέσιμη σε μια νέα γενιά σινεφίλ». Ο Τσάρλι Κάουφμαν είχε υπογράψει το «Σκέφτομαι να βάλω ένα τέλος» το 2020 για το Netflix και προσεχώς θα σκηνοθετήσει τον Εντι Ρέντμεϊν και την Τέσα Τόμσον στην μεταφορά του διηγήματος του Iddo Geffen, «Later the war».