Βιτόρια Μπεατρίζ: Ξαφνικός θάνατος για Βραζιλιάνα ανερχόμενη σταρ ερωτικών ταινιών

Η βιομηχανία ψυχαγωγίας ενηλίκων βιώνει ημέρες πένθους μετά τον θάνατο της Βραζιλιάνας ηθοποιού Vitoria Beatriz, η οποία πέθανε σε ηλικία 28 ετών αφού πέρασε αρκετές ημέρες νοσηλείας σε κρίσιμη κατάσταση.

Η είδηση της επιβεβαιώθηκε την Τρίτη 5 Αυγούστου από την εταιρεία παραγωγήςμε την οποία συνεργαζόταν.

Η Vitoria Beatriz, η οποία γεννήθηκε στο Σάο Πάολο τον Ιούλιο του 1996, ήταν μια ανερχόμενη προσωπικότητα στον κινηματογράφο ερωτικών ταινιών της Λατινικής Αμερικής. Αν και η καριέρα της ήταν σχετικά σύντομη, κατάφερε να επιτύχει κάποια δημοτικότητα εκτός από την πατρίδα της και στο Περού.

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων μηνών, συμμετείχε σε αρκετές παραγωγές και καμπάνιες στα κοινωνικά δίκτυα, γεγονός που της επέτρεψε να αποκτήσει προβολή σε ένα περιφερειακό κοινό.

Από τι πέθανε η Vitoria Beatriz;

Τις ημέρες πριν από το θάνατό της, η ηθοποιός εισήχθη σε ιατρικό κέντρο σε κρίσιμη κατάσταση. Ούτε η οικογένειά του ούτε οι εκπρόσωποί του έδωσαν λεπτομέρειες σχετικά με την αιτία της νοσηλείας του, ζητώντας σεβασμό για την ιδιωτική της ζωή.

Ούτε η οικογένεια, ούτε η εταιρία παραγωγής έχουν κάνει γνωστά τα αίτια θανάτου της ή έχουν επιβεβαιώσει στοιχεία σχετικά με την προηγούμενη νοσηλεία της.

Ο θάνατος της Vitoria Beatriz προκάλεσε έντονη αντίδραση μεταξύ των οπαδών της στα κοινωνικά δίκτυα, οι οποίοι πλημμύρισαν τις δημοσιεύσεις της με μηνύματα αποχαιρετισμού, δυσπιστίας και θλίψης.

Οι θαυμαστές εξέφρασαν το σοκ τους σε κλιπ TikTok που την έδειξαν κατά την επίσκεψή της στο Περού.

Ο θάνατος της Vitoria Beatriz προστίθεται σε άλλους πρόσφατους θανάτους στη βιομηχανία ταινιών ενηλίκων.

Τέτοια είναι η περίπτωση της Kylie Page, η οποία πέθανε επίσης σε ηλικία 28 ετών στις 25 Ιουνίου στο σπίτι της στο Λος Άντζελες. Σύμφωνα με πληροφορίες του TMZ από αστυνομικές πηγές, η αιτία ήταν υπερβολική δόση.

