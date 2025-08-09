Τουρκία: Οι μουσουλμανικές χώρες να ενωθούν κατά του ισραηλινού σχεδίου κατάληψης της Γάζας
Ομόφωνη συνεργασία ζήτησε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, έπειτα από συνομιλίες που είχε στην Αίγυπτο
Να συνεργαστούν ομόφωνα οι μουσουλμανικές χώρες για την κινητοποίηση της διεθνούς κοινότητας κατά του σχεδίου του Ισραήλ για τη συνολική κατάληψη της πόλης της Γάζας, κάλεσε σήμερα ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, μετά από συνομιλίες που είχε στην Αίγυπτο.
Μιλώντας σε μία κοινή συνέντευξη Τύπου στο Ελ Αλαμέιν με τον Αιγύπτιο ομόλογό του, μετά από τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι, ο Φιντάν, δήλωσε επίσης, ότι ο Οργανισμός Ισλαμικής Συνεργασίας (OIC) έχει συγκληθεί σε έκτακτη διάσκεψη.
