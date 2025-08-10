Γιατί η ζέστη προκαλεί περισσότερα τροχαία ατυχήματα

Η κόπωση, η μειωμένη συγκέντρωση και τα οχήματα υπό σοβαρή καταπόνηση εξηγούν εν μέρει αυτό το φαινόμενο, σύμφωνα με τη βελγική εφημερίδα Le Soir.

Μερικοί άνθρωποι συνδέουν την ηλιοφάνεια και τη ζέστη με τις διακοπές και τη χαλάρωση, αλλά στο δρόμο, η άνοδος της θερμοκρασίας συνδέεται ιδιαίτερα με περισσότερα και πιο σοβαρά ατυχήματα.

«Ο συνδυασμός ξηρού, ζεστού και ηλιόλουστου καιρού είναι η καιρική κατάσταση που επηρεάζει περισσότερο τον αριθμό των ατυχημάτων», σημειώνει το βελγικό Ινστιτούτο Vias.

Σε αριθμούς: κατά τη διάρκεια πολύ ζεστού καιρού, ο μέσος αριθμός ατυχημάτων που καταγράφονται ανά ημέρα είναι 7% υψηλότερος από ό,τι όταν ο καιρός είναι «κανονικός» ή μεταξύ οκτώ και δέκα περισσότερων ατυχημάτων με θανάτους ή τραυματισμούς ανά ημέρα.

Αυτά τα ατυχήματα είναι επίσης πιο επικίνδυνα και οδηγούν σε αύξηση 14% στον αριθμό των θανάτων και των σοβαρών τραυματισμών.

Το 2024, οι τέσσερις θερμότεροι μήνες του έτους (Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος και Σεπτέμβριος) συγκέντρωσαν συνολικά 15.067 οχήματα που ενεπλάκησαν σε τροχαίο ατύχημα ή σύγκρουση, αντιπροσωπεύοντας μια αύξηση 5,5% στα ατυχήματα για τους καλοκαιρινούς μήνες σε σύγκριση με άλλες περιόδους.

Ενώ το σύνολο είναι μειωμένο για ολόκληρο το 2024, τα τροχαία ατυχήματα προκάλεσαν σχεδόν 45.000 θύματα (40.780 ελαφροί τραυματισμοί, 2.996 σοβαροί τραυματισμοί). Από αυτά, 470 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στους δρόμους ή εντός 30 ημερών από το ατύχημα το 2024. Ήταν 501 και 540, αντίστοιχα, το 2023 και το 2022.

Οι αιτίες;

«Οφείλεται κυρίως στη μεγαλύτερη παρουσία πεζών και ποδηλατών στους δρόμους» κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, εκτιμά το ινστιτούτο Vias.

Αξίζει να υπενθυμιστεί ότι το 2024, οι ευάλωτοι χρήστες του οδικού δικτύου (ποδηλάτες, πεζοί, οδηγοί σκούτερ) και οι μοτοσικλετιστές (μοτοσικλετιστές, οδηγοί μοτοποδηλάτων) ήταν τα κύρια θύματα τροχαίων ατυχημάτων, με συνολικά 226 θανάτους - σε σύγκριση με 203 οδηγούς που πέθαναν, στους οποίους πρέπει να προστεθούν, ιδίως, οι οδηγοί βαρέων φορτηγών και βαν για να υπολογιστεί ο συνολικός αριθμός.

Οι αδυναμίες του αυτοκινήτου και του οδηγού του

Το ινστιτούτο, ωστόσο, προειδοποιεί επίσης για τις μερικές φορές υποτιμημένες επιπτώσεις της ζέστης στους ίδιους τους οδηγούς. Αυτές περιλαμβάνουν: μειωμένη συγκέντρωση και πνευματική απόδοση, αυξημένη κόπωση (κακή διανυκτέρευση και ταξίδι σε ασταθείς ώρες για την αποφυγή των πιο ζεστών ωρών), αυξημένα συναισθήματα (στρες, ευερεθιστότητα), αισθήματα δυσφορίας... η λίστα δεν είναι εξαντλητική, αλλά επισημαίνει τις ανεπιθύμητες επιπτώσεις, άμεσες ή έμμεσες, που συνδέονται με την άνοδο της θερμοκρασίας.

«Η ζέστη προκαλεί ένα είδος ψυχολογικής εξάντλησης στα άτομα, γεγονός που τα καθιστά λιγότερο υπομονετικά από ό,τι σε άλλες περιπτώσεις», εξηγείται στη μελέτη του ινστιτούτου.

«Όταν οι οδηγοί βρίσκονται σε υψηλές θερμοκρασίες, γίνονται ευερέθιστοι και θυμώνουν πιο γρήγορα, απογοητεύονται πιο γρήγορα και είναι πιο παρορμητικοί. Στην κυκλοφορία, αυτό οδηγεί σε καβγάδες που μπορούν να κλιμακωθούν».

Στην Ελβετία, μια μελέτη του Γραφείου Πρόληψης Ατυχημάτων έδειξε ότι οι οδηγοί «προσκολλώνται» πιο κοντά στο προπορευόμενο αυτοκίνητο, επιβραδύνουν αργότερα και εισέρχονται στις λωρίδες κυκλοφορίας λιγότερο προσεκτικά σε περιόδους ακραίας ζέστης.

Επιπλέον, η ανθρώπινη πτυχή δεν είναι το μόνο πράγμα που μπορεί ενδεχομένως να αποδυναμωθεί υπό την επίδραση της αύξησης της θερμοκρασίας. Το ίδιο το όχημα υποφέρει επίσης: η μπαταρία υφίσταται πολύ μεγαλύτερη καταπόνηση (μεταξύ άλλων, από τον κλιματισμό και τον εξαερισμό), ο κινητήρας μπορεί να υπερθερμανθεί και τα ελαστικά, εάν είναι πολύ φθαρμένα ή ανεπαρκώς φουσκωμένα, μπορούν επίσης να υπερθερμανθούν ή ακόμα και να σκάσουν.

«Οι υπηρεσίες οδικής βοήθειας λαμβάνουν 20% περισσότερες κλήσεις» όταν κάνει πολύ ζέστη, σημειώνεται στην έρευνα του ινστιτούτου.

Σε κάθε περίπτωση, το ινστιτούτο Vias ζητά επαγρύπνηση από όσους οδηγούν το καλοκαίρι.

Και προσφέρει μερικές συμβουλές: ελέγξτε τη στάθμη λαδιού και την πίεση των ελαστικών, ντυθείτε ανάλογα (αλλά αποφύγετε τις σαγιονάρες!), έχετε μαζί σας αρκετό νερό, χρησιμοποιήστε σωστά το κλιματιστικό.