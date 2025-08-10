Γιατί η ζέστη προκαλεί περισσότερα τροχαία ατυχήματα

Οι περίοδοι έντονης ζέστης οδηγούν σε όλο και περισσότερα και συχνά πιο σοβαρά τροχαία ατυχήματα

Newsbomb

Γιατί η ζέστη προκαλεί περισσότερα τροχαία ατυχήματα

Ο ήλιος δύει στο θερινό ηλιοστάσιο την Πέμπτη 20 Ιουνίου 2024, στο Raytown, Mo

AP/Charlie Riede
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η κόπωση, η μειωμένη συγκέντρωση και τα οχήματα υπό σοβαρή καταπόνηση εξηγούν εν μέρει αυτό το φαινόμενο, σύμφωνα με τη βελγική εφημερίδα Le Soir.

Μερικοί άνθρωποι συνδέουν την ηλιοφάνεια και τη ζέστη με τις διακοπές και τη χαλάρωση, αλλά στο δρόμο, η άνοδος της θερμοκρασίας συνδέεται ιδιαίτερα με περισσότερα και πιο σοβαρά ατυχήματα.

«Ο συνδυασμός ξηρού, ζεστού και ηλιόλουστου καιρού είναι η καιρική κατάσταση που επηρεάζει περισσότερο τον αριθμό των ατυχημάτων», σημειώνει το βελγικό Ινστιτούτο Vias.

Σε αριθμούς: κατά τη διάρκεια πολύ ζεστού καιρού, ο μέσος αριθμός ατυχημάτων που καταγράφονται ανά ημέρα είναι 7% υψηλότερος από ό,τι όταν ο καιρός είναι «κανονικός» ή μεταξύ οκτώ και δέκα περισσότερων ατυχημάτων με θανάτους ή τραυματισμούς ανά ημέρα.

Αυτά τα ατυχήματα είναι επίσης πιο επικίνδυνα και οδηγούν σε αύξηση 14% στον αριθμό των θανάτων και των σοβαρών τραυματισμών.

Το 2024, οι τέσσερις θερμότεροι μήνες του έτους (Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος και Σεπτέμβριος) συγκέντρωσαν συνολικά 15.067 οχήματα που ενεπλάκησαν σε τροχαίο ατύχημα ή σύγκρουση, αντιπροσωπεύοντας μια αύξηση 5,5% στα ατυχήματα για τους καλοκαιρινούς μήνες σε σύγκριση με άλλες περιόδους.

Ενώ το σύνολο είναι μειωμένο για ολόκληρο το 2024, τα τροχαία ατυχήματα προκάλεσαν σχεδόν 45.000 θύματα (40.780 ελαφροί τραυματισμοί, 2.996 σοβαροί τραυματισμοί). Από αυτά, 470 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στους δρόμους ή εντός 30 ημερών από το ατύχημα το 2024. Ήταν 501 και 540, αντίστοιχα, το 2023 και το 2022.

Οι αιτίες;

«Οφείλεται κυρίως στη μεγαλύτερη παρουσία πεζών και ποδηλατών στους δρόμους» κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, εκτιμά το ινστιτούτο Vias.

Αξίζει να υπενθυμιστεί ότι το 2024, οι ευάλωτοι χρήστες του οδικού δικτύου (ποδηλάτες, πεζοί, οδηγοί σκούτερ) και οι μοτοσικλετιστές (μοτοσικλετιστές, οδηγοί μοτοποδηλάτων) ήταν τα κύρια θύματα τροχαίων ατυχημάτων, με συνολικά 226 θανάτους - σε σύγκριση με 203 οδηγούς που πέθαναν, στους οποίους πρέπει να προστεθούν, ιδίως, οι οδηγοί βαρέων φορτηγών και βαν για να υπολογιστεί ο συνολικός αριθμός.

Οι αδυναμίες του αυτοκινήτου και του οδηγού του

Το ινστιτούτο, ωστόσο, προειδοποιεί επίσης για τις μερικές φορές υποτιμημένες επιπτώσεις της ζέστης στους ίδιους τους οδηγούς. Αυτές περιλαμβάνουν: μειωμένη συγκέντρωση και πνευματική απόδοση, αυξημένη κόπωση (κακή διανυκτέρευση και ταξίδι σε ασταθείς ώρες για την αποφυγή των πιο ζεστών ωρών), αυξημένα συναισθήματα (στρες, ευερεθιστότητα), αισθήματα δυσφορίας... η λίστα δεν είναι εξαντλητική, αλλά επισημαίνει τις ανεπιθύμητες επιπτώσεις, άμεσες ή έμμεσες, που συνδέονται με την άνοδο της θερμοκρασίας.

«Η ζέστη προκαλεί ένα είδος ψυχολογικής εξάντλησης στα άτομα, γεγονός που τα καθιστά λιγότερο υπομονετικά από ό,τι σε άλλες περιπτώσεις», εξηγείται στη μελέτη του ινστιτούτου.

«Όταν οι οδηγοί βρίσκονται σε υψηλές θερμοκρασίες, γίνονται ευερέθιστοι και θυμώνουν πιο γρήγορα, απογοητεύονται πιο γρήγορα και είναι πιο παρορμητικοί. Στην κυκλοφορία, αυτό οδηγεί σε καβγάδες που μπορούν να κλιμακωθούν».

Στην Ελβετία, μια μελέτη του Γραφείου Πρόληψης Ατυχημάτων έδειξε ότι οι οδηγοί «προσκολλώνται» πιο κοντά στο προπορευόμενο αυτοκίνητο, επιβραδύνουν αργότερα και εισέρχονται στις λωρίδες κυκλοφορίας λιγότερο προσεκτικά σε περιόδους ακραίας ζέστης.

Επιπλέον, η ανθρώπινη πτυχή δεν είναι το μόνο πράγμα που μπορεί ενδεχομένως να αποδυναμωθεί υπό την επίδραση της αύξησης της θερμοκρασίας. Το ίδιο το όχημα υποφέρει επίσης: η μπαταρία υφίσταται πολύ μεγαλύτερη καταπόνηση (μεταξύ άλλων, από τον κλιματισμό και τον εξαερισμό), ο κινητήρας μπορεί να υπερθερμανθεί και τα ελαστικά, εάν είναι πολύ φθαρμένα ή ανεπαρκώς φουσκωμένα, μπορούν επίσης να υπερθερμανθούν ή ακόμα και να σκάσουν.

«Οι υπηρεσίες οδικής βοήθειας λαμβάνουν 20% περισσότερες κλήσεις» όταν κάνει πολύ ζέστη, σημειώνεται στην έρευνα του ινστιτούτου.

Σε κάθε περίπτωση, το ινστιτούτο Vias ζητά επαγρύπνηση από όσους οδηγούν το καλοκαίρι.

Και προσφέρει μερικές συμβουλές: ελέγξτε τη στάθμη λαδιού και την πίεση των ελαστικών, ντυθείτε ανάλογα (αλλά αποφύγετε τις σαγιονάρες!), έχετε μαζί σας αρκετό νερό, χρησιμοποιήστε σωστά το κλιματιστικό.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:58ΚΟΣΜΟΣ

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ προειδοποίησε το Ισραήλ για τον κίνδυνο επέκτασης της στρατιωτικής επίθεσης στη Γάζα

23:53ΕΛΛΑΔΑ

Πρέβεζα: Οριοθετήθηκαν οι πυρκαγιές σε Καστροσυκιά και Στεφάνη - Σε ύφεση η φωτιά στη Βρυσούλα

23:50ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Σφοδρή σύγκρουση με τρεις τραυματίες στον Πισσώνα - Ένας σε κρίσιμη κατάσταση

23:40ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Νεάπολη Αγρινίου: Κάηκαν 30 στρέμματα - Ζημιές σε θερμοκήπια

23:36ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Επεισόδια στο Βόλο πριν από φιλανθρωπικό τουρνουά ποδοσφαίρου ομάδων Super League

23:35ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ - Βανς: Εργαζόμαστε για συνάντηση Τραμπ, Πούτιν, Ζελένσκι στην Αλάσκα - Ρωσία εναντίον Ευρώπης

23:30ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Ναυαγοσώστης έσωσε δυο γυναίκες στα Αραχωβίτικα

23:30ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο: Πνίγηκε στους Φούρνους η Σοφία Σεϊρλή, ηθοποιός και σεναριογράφος

23:21ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Η Μόσχα προειδοποιεί ότι ορισμένοι επιχειρούν να σαμποτάρουν τη συνάντηση στην Αλάσκα

23:12ΚΟΣΜΟΣ

Ισημερινός: Μακελειό με πυροβολισμούς μπροστά από ντισκοτέκ - Οκτώ νεκροί

23:03ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί η ζέστη προκαλεί περισσότερα τροχαία ατυχήματα

22:54ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε διαμέρισμα στην Κοζάνη

22:45ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Ακράτα: Σημαιοφόρος του Πολεμικού Ναυτικού βρέθηκε απαγχονισμένος σε ερημική τοποθεσία

22:36ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Τρίτης

22:34ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

COSMOTE TELEKOM: Η τεχνολογία στην υπηρεσία του πολιτισμού

22:27ΕΛΛΑΔΑ

Ιστιοφόρο σε κίνδυνο ανοιχτά μεταξύ Πάρου και Δήλου – Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση διάσωσης

22:24ΜΠΑΣΚΕΤ

Ελλάδα – Ισραήλ 58-75: Προβλημάτισε η… μισή Εθνική στο φιλικό της Κύπρου

22:18LIFESTYLE

Μαριαλένα Ρουμελιώτη: Αυτό είναι το εντυπωσιακό μονόπετρο που της χάρισε ο Σάκης Κατσούλης

22:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός αύριο:  Άνεμοι 8 μποφόρ και θερμοκρασίες έως 41 βαθμούς

22:04ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Στιγμές πανικού - Ο σεισμός καταγράφηκε σε κάμερα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
23:30ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο: Πνίγηκε στους Φούρνους η Σοφία Σεϊρλή, ηθοποιός και σεναριογράφος

23:36ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Επεισόδια στο Βόλο πριν από φιλανθρωπικό τουρνουά ποδοσφαίρου ομάδων Super League

22:45ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Ακράτα: Σημαιοφόρος του Πολεμικού Ναυτικού βρέθηκε απαγχονισμένος σε ερημική τοποθεσία

20:05ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμός 6,1 Ρίχτερ τώρα στην Τουρκία - Αισθητός και σε νησιά του Αιγαίου

21:33ΕΛΛΑΔΑ

Αγία Παρασκευή: Κηδεύτηκε στη γενέτειρά του ο Πολωνός καθηγητής - «Nα περάσει όλη της τη ζωή στη φυλακή», λέει ο αδερφός του

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε: Ιατροδικαστής σπάει τη σιωπή του 60 χρόνια μετά - «Μήπως ήμουν πιόνι σε συγκάλυψη;»

08:49ΚΟΣΜΟΣ

Οι Τούρκοι ανακαλύπτουν τις... ελληνικές ρίζες τους - Η νέα τάση στο TikTok με τα τεστ DNA

09:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έρχεται το κόμμα Τσίπρα: Πότε κάνει πρεμιέρα - Τι θα ισχύσει για το όνομα - Το χρονοδιάγραμμα

05:14ΚΟΣΜΟΣ

Ρομπότ αποκάλυψε το μυστικό 4.500 ετών της Μεγάλης Πυραμίδας της Γκίζας

22:27ΕΛΛΑΔΑ

Ιστιοφόρο σε κίνδυνο ανοιχτά μεταξύ Πάρου και Δήλου – Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση διάσωσης

21:11ΕΛΛΑΔΑ

Αναγκαστική προσγείωση αεροπλάνου που απογειώθηκε από την Ελλάδα - Καπνός στην καμπίνα

07:46ΕΛΛΑΔΑ

Τι σημαίνει τελικά η ευχή «Καλή Παναγιά» - Είναι σωστό ή λάθος;

14:48ΚΟΣΜΟΣ

Αλλάζουν όλα από τον Οκτώβριο για την είσοδο σε χώρες της ΕΕ - Ποιο είναι σύστημα EES με τα βιομετρικά δεδομένα

17:21ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο δυστύχημα σε τούνελ στην παραλιακή – Νεκρός ο οδηγός

22:00ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 10/8/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν το έπαθλο των 23.500.000 ευρώ

22:18LIFESTYLE

Μαριαλένα Ρουμελιώτη: Αυτό είναι το εντυπωσιακό μονόπετρο που της χάρισε ο Σάκης Κατσούλης

22:24ΜΠΑΣΚΕΤ

Ελλάδα – Ισραήλ 58-75: Προβλημάτισε η… μισή Εθνική στο φιλικό της Κύπρου

22:36ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Τρίτης

23:35ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ - Βανς: Εργαζόμαστε για συνάντηση Τραμπ, Πούτιν, Ζελένσκι στην Αλάσκα - Ρωσία εναντίον Ευρώπης

15:48ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Θλίψη στον ελληνικό στίβο: Πέθανε η Άρτεμις Κανδρεβιώτη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ