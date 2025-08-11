Η Αυστραλία θα αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος τον Σεπτέμβριο

Η Αυστραλία ανακοίνωσε ότι θα ανγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος τον Σεπτέμβριο, μετά από παρόμοιες κινήσεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία και τον Καναδά.

Newsbomb

Η Αυστραλία θα αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος τον Σεπτέμβριο
AP
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας Άντονι Αλμπανέζε δήλωσε ότι η αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους θα πραγματοποιηθεί στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και αφού έλαβε δεσμεύσεις από την Παλαιστινιακή Αρχή για τον πλήρη παροπλισμό της Χαμάς.

«Μια λύση δύο κρατών είναι η καλύτερη ελπίδα της ανθρωπότητας να σπάσει τον κύκλο της βίας στη Μέση Ανατολή και να τερματίσει τη σύγκρουση, τα βάσανα και την πείνα στη Γάζα», δήλωσε τη Δευτέρα. Το Ισραήλ, το οποίο δέχεται αυξανόμενες πιέσεις για να τερματίσει τον πόλεμο στη Γάζα, δήλωσε ότι η αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους «ανταμείβει την τρομοκρατία».

Από το Σάββατο, πέντε άνθρωποι έχουν πεθάνει ως αποτέλεσμα της πείνας και του υποσιτισμού στη Γάζα, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό σε 217, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας που διοικείται από τη Χαμάς. Ανέφερε επίσης ότι συνολικά περισσότεροι από 61.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί ως αποτέλεσμα της στρατιωτικής εκστρατείας του Ισραήλ από το 2023.

Το Ισραήλ ξεκίνησε την επίθεσή του ως απάντηση στην επίθεση υπό την ηγεσία της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου του ίδιου έτους, κατά την οποία περίπου 1.200 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 251 άλλοι κρατήθηκαν όμηροι.

Η Παλαιστινιακή Αρχή, η οποία ελέγχει τμήματα της κατεχόμενης από το Ισραήλ Δυτικής Όχθης, δήλωσε νωρίτερα ότι η αναγνώριση της κρατικής της υπόστασης δείχνει αυξανόμενη υποστήριξη για την αυτοδιάθεση του λαού της.

Ο Αλμπανέζε δήλωσε ότι η απόφαση ελήφθη αφού η κυβέρνησή του έλαβε δεσμεύσεις από τον Πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς ότι η Χαμάς δεν θα παίξει κανένα ρόλο σε κανένα μελλοντικό κράτος.

Πρόσθεσε ότι η απόφασή του έρχεται μετά από συνομιλίες με τους ομολόγους του στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία, τη Νέα Ζηλανδία και την Ιαπωνία τις τελευταίες δύο εβδομάδες

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:38LIFESTYLE

Δήμητρα Παπαδήμα: «Ήμουν αυτοκαταστροφική, πήγα να πηδήξω δύο φορές από το μπαλκόνι»

07:25ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμός 6,1 Ρίχτερ στην Τουρκία: Τρομακτική προειδοποίηση ειδικού για μεταφορά τάσης

07:24ΚΟΣΜΟΣ

Η Αυστραλία θα αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος τον Σεπτέμβριο

07:22ΕΛΛΑΔΑ

Προσοχή στους διαρρήκτες: Αυτό είναι το νέο...παλιό κόλπο για να σας τσεκάρουν

07:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέξης Τσίπρας: Πριν το κόμμα θα κάνει εμφάνιση έκπληξη στη ΔΕΘ- Γιατί στήνει δίπολο από το παρελθόν

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού τη Δευτέρα στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:54ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Δευτέρα 11 Αυγούστου

06:44ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Οινόη – Βελτιωμένη η εικόνα του μετώπου στον Άγιο Δημήτριο – Ήχησε το 112

06:38BOMBER

Ο Τσίπρας ανακατεύει την τράπουλα χωρίς καν να έχει ανοίξει τα χαρτιά του

06:32LIFESTYLE

Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Αφήνω χώρο για όσα δεν έχω ζήσει» - Η αινιγματική της ανάρτηση

06:28ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Παίκτες που διαθέτουν εμπειρία 1.966 αγώνων στο ΝΒΑ!

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμός στην Τουρκία: Ένας νεκρός, 29 τραυματίες και 16 κατεστραμμένα κτήρια - Τι λέει ο Λέκκας για τα 6,1 Ρίχτερ

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Τραγικός ο θάνατος της Σοφίας Σεϊρλή - Το συγκινητικό αντίο από το Θέατρο Πορεία

06:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σε απόγνωση οι παραγωγοί καρπουζιών στο Ερατεινό Καβάλας - Πόσο πωλείται στην χονδρική τιμή

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Πώς έκλεβαν δεκάδες μηχανές από σκάφη με «λεία» πάνω από 500.000€ - Βίντεο ντοκουμέντο

06:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ηλεκτρικό ρεύμα: Εξετάζεται η κατάργηση των «πράσινων» τιμολογίων - Έρχονται τα «κόκκινα»

06:08ΕΛΛΑΔΑ

Λένα Σαμαρά: Σήμερα το μεσημέρι στο Α’ Νεκροταφείο το τελευταίο αντίο στην κόρη του Αντώνη Σαμαρά

06:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα εκλογικά μαθηματικά του 30%, η στρατηγική της διπλής κάλπης και τα σενάρια για τον εκλογικό νόμο

06:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Εγκαίνια» για τις μηδενικές τραπεζικές προμήθειες: Σε εφαρμογή από σήμερα το μέτρο

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με 41 βαθμούς και θυελλώδεις ανέμους η Δευτέρα - Η πρόγνωση μέχρι τον 15αύγουστο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:22ΕΛΛΑΔΑ

Προσοχή στους διαρρήκτες: Αυτό είναι το νέο...παλιό κόλπο για να σας τσεκάρουν

07:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέξης Τσίπρας: Πριν το κόμμα θα κάνει εμφάνιση έκπληξη στη ΔΕΘ- Γιατί στήνει δίπολο από το παρελθόν

00:50ΕΛΛΑΔΑ

Ασφαλείς στην Πάρο οι δύο επιβαίνοντες του ιστιοφόρου – Αντιδράσεις από επιβάτες πλοίου γιατί συμμετείχε στην επιχείρηση διάσωσης!

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Τραγικός ο θάνατος της Σοφίας Σεϊρλή - Το συγκινητικό αντίο από το Θέατρο Πορεία

07:25ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμός 6,1 Ρίχτερ στην Τουρκία: Τρομακτική προειδοποίηση ειδικού για μεταφορά τάσης

08:49ΚΟΣΜΟΣ

Οι Τούρκοι ανακαλύπτουν τις... ελληνικές ρίζες τους - Η νέα τάση στο TikTok με τα τεστ DNA

06:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Εγκαίνια» για τις μηδενικές τραπεζικές προμήθειες: Σε εφαρμογή από σήμερα το μέτρο

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε: Ιατροδικαστής σπάει τη σιωπή του 60 χρόνια μετά - «Μήπως ήμουν πιόνι σε συγκάλυψη;»

11:54ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες ταυτότητες: Πόσο κοστίζει στον κάθε πολίτη η έκδοση - Πότε λήγει η προθεσμία

23:30ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο: Πνίγηκε στους Φούρνους η Σοφία Σεϊρλή, ηθοποιός και σεναριογράφος

01:14ΕΛΛΑΔΑ

Τι σημαίνει τελικά η ευχή «Καλή Παναγιά» - Είναι σωστό ή λάθος;

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Πώς έκλεβαν δεκάδες μηχανές από σκάφη με «λεία» πάνω από 500.000€ - Βίντεο ντοκουμέντο

03:46ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Οινόη – Στην περιοχή Άγιος Δημήτριος το μέτωπο – Ήχησε το 112

06:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σε απόγνωση οι παραγωγοί καρπουζιών στο Ερατεινό Καβάλας - Πόσο πωλείται στην χονδρική τιμή

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με 41 βαθμούς και θυελλώδεις ανέμους η Δευτέρα - Η πρόγνωση μέχρι τον 15αύγουστο

22:45ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Ακράτα: Σημαιοφόρος του Πολεμικού Ναυτικού βρέθηκε απαγχονισμένος σε ερημική τοποθεσία

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμός στην Τουρκία: Ένας νεκρός, 29 τραυματίες και 16 κατεστραμμένα κτήρια - Τι λέει ο Λέκκας για τα 6,1 Ρίχτερ

06:08ΕΛΛΑΔΑ

Λένα Σαμαρά: Σήμερα το μεσημέρι στο Α’ Νεκροταφείο το τελευταίο αντίο στην κόρη του Αντώνη Σαμαρά

03:20ΚΟΣΜΟΣ

Ρομπότ αποκάλυψε το μυστικό 4.500 ετών της Μεγάλης Πυραμίδας της Γκίζας

06:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα εκλογικά μαθηματικά του 30%, η στρατηγική της διπλής κάλπης και τα σενάρια για τον εκλογικό νόμο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ