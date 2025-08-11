Η Αυστραλία θα αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος τον Σεπτέμβριο

Ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας Άντονι Αλμπανέζε δήλωσε ότι η αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους θα πραγματοποιηθεί στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και αφού έλαβε δεσμεύσεις από την Παλαιστινιακή Αρχή για τον πλήρη παροπλισμό της Χαμάς.

«Μια λύση δύο κρατών είναι η καλύτερη ελπίδα της ανθρωπότητας να σπάσει τον κύκλο της βίας στη Μέση Ανατολή και να τερματίσει τη σύγκρουση, τα βάσανα και την πείνα στη Γάζα», δήλωσε τη Δευτέρα. Το Ισραήλ, το οποίο δέχεται αυξανόμενες πιέσεις για να τερματίσει τον πόλεμο στη Γάζα, δήλωσε ότι η αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους «ανταμείβει την τρομοκρατία».

Από το Σάββατο, πέντε άνθρωποι έχουν πεθάνει ως αποτέλεσμα της πείνας και του υποσιτισμού στη Γάζα, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό σε 217, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας που διοικείται από τη Χαμάς. Ανέφερε επίσης ότι συνολικά περισσότεροι από 61.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί ως αποτέλεσμα της στρατιωτικής εκστρατείας του Ισραήλ από το 2023.

Το Ισραήλ ξεκίνησε την επίθεσή του ως απάντηση στην επίθεση υπό την ηγεσία της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου του ίδιου έτους, κατά την οποία περίπου 1.200 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 251 άλλοι κρατήθηκαν όμηροι.

Η Παλαιστινιακή Αρχή, η οποία ελέγχει τμήματα της κατεχόμενης από το Ισραήλ Δυτικής Όχθης, δήλωσε νωρίτερα ότι η αναγνώριση της κρατικής της υπόστασης δείχνει αυξανόμενη υποστήριξη για την αυτοδιάθεση του λαού της.

Ο Αλμπανέζε δήλωσε ότι η απόφαση ελήφθη αφού η κυβέρνησή του έλαβε δεσμεύσεις από τον Πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς ότι η Χαμάς δεν θα παίξει κανένα ρόλο σε κανένα μελλοντικό κράτος.

Πρόσθεσε ότι η απόφασή του έρχεται μετά από συνομιλίες με τους ομολόγους του στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία, τη Νέα Ζηλανδία και την Ιαπωνία τις τελευταίες δύο εβδομάδες

Διαβάστε επίσης