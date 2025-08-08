Xαμάς: «Νέο έγκλημα πολέμου» το ισραηλινό σχέδιο για την κατάληψη της Γάζας

Η Χαμάς χαρακτήρισε το σχέδιο της ισραηλινής κυβέρνησης να αναλάβει τον έλεγχο της Πόλης της Γάζας ως «νέο έγκλημα πολέμου» προειδοποιώντας ότι η επιχείρηση θα κοστίσει στο εβραϊκό κράτος «ακριβά».

Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), η οργάνωση ανέφερε σε ανακοίνωσή της:

«Η έγκριση από το σιωνιστικό υπουργικό συμβούλιο των σχεδίων για την κατάληψη της Πόλης της Γάζας και την εκκένωση των κατοίκων της αποτελεί ένα νέο έγκλημα πολέμου που ο στρατός κατοχής σκοπεύει να διαπράξει εναντίον της πόλης.

Προειδοποιούμε την εγκληματική κατοχή ότι αυτή η εγκληματική περιπέτεια θα της κοστίσει ακριβά και δεν θα είναι εύκολο ταξίδι»

