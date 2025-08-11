Ανάς αλ Σαρίφ: Σκοτώθηκε ο δημοσιογράφος «ήρωας» της Γάζας

Ο δημοσιογράφος του Al Jazeera, Ανάς αλ Σαρίφ σκοτώθηκε μαζί με τέσσερις συναδέλφους του σε στοχευμένη ισραηλινή επίθεση σε σκηνή που στέγαζε δημοσιογράφους στην πόλη της Γάζας. Επτά άτομα σκοτώθηκαν στην επίθεση στη σκηνή που βρισκόταν έξω από την κύρια πύλη του νοσοκομείου al-Shifa της πόλης της Γάζας αργά το βράδυ της Κυριακής.

Μεταξύ αυτών είναι ο ανταποκριτής του Al Jazeera, Moχάμεντ Κρέιγκεχ, και οι χειριστές κάμερας Iμπραήμ Ζαχέρ, Moχάμεντ Νουφάλ και Moαμέν Αλίβα.

Λίγο πριν σκοτωθεί, ο αλ-Σαρίφ, ένας γνωστός 28χρονος ανταποκριτής του Al Jazeera, ο οποίος έκανε διαρκώς συνδέσεις με τη βόρεια Γάζα, έγραψε στο X ότι το Ισραήλ είχε εξαπολύσει έντονες επιθέσεις- γνωστές και ως «ζώνες φωτιάς» - στα ανατολικά και νότια τμήματα της πόλης της Γάζας.

قصف لا يتوقف…

منذ ساعتين والعدوان الإسرائيلي يشتد على مدينة غزة. pic.twitter.com/yW8PesTkFT — أنس الشريف Anas Al-Sharif (@AnasAlSharif0) August 10, 2025

Στο τελευταίο του βίντεο, οι δυνατοί ήχοι των εντατικών βομβαρδισμών από τους πυραύλους του Ισραήλ ακούγονται στο βάθος καθώς ο σκοτεινός ουρανός φωτίζεται με μια πορτοκαλί λάμψη φωτός.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι σκότωσε έναν ηγέτη της Χαμάς που παρίστανε τον δημοσιογράφο του Al Jazeera σε αεροπορική επιδρομή στη Γάζα την Κυριακή, αλλά οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δήλωσαν ότι είχε γίνει στόχος για τα ρεπορτάζ του από τον πόλεμο της Γάζας και ο ισχυρισμός του Ισραήλ δεν είχε βάση.

Ο Aλ Σαρίφ ήταν επικεφαλής ενός πυρήνα της Χαμάς και «ήταν υπεύθυνος για την προώθηση επιθέσεων με ρουκέτες εναντίον Ισραηλινών πολιτών και ισραηλινών στρατευμάτων», ανέφερε ο ισραηλινός στρατός σε ανακοίνωσή του, επικαλούμενος πληροφορίες και έγγραφα που βρέθηκαν στη Γάζα ως αποδεικτικά στοιχεία.

Οι δημοσιογραφικές ομάδες και το Al Jazeera καταδίκασαν τις δολοφονίες. Μια ομάδα για την ελευθερία του Τύπου και ένας εμπειρογνώμονας του ΟΗΕ είχαν προειδοποιήσει προηγουμένως ότι η ζωή του Aλ Σαρίφ βρισκόταν σε κίνδυνο λόγω των ρεπορτάζ του από τη Γάζα. Η Ειδική Εισηγήτρια του ΟΗΕ Αιρίν Καν δήλωσε τον περασμένο μήνα ότι οι ισχυρισμοί του Ισραήλ εναντίον του ήταν αβάσιμοι.

Το τελευταίο του μήνυμα

Το Al Jazeera ανέφερε ότι ο Aλ Σαρίφ είχε αφήσει ένα μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το οποίο ήθελε να αναρτηθεί σε περίπτωση θανάτου του. Στο μήνυμα που γράφτηκε στις 6 Απριλίου λέει μεταξύ αλλων ότι «έζησε τον πόνο σε όλες του τις λεπτομέρειες» και «γεύτηκε τη θλίψη και την απώλεια επανειλημμένα».

«Παρά ταύτα, δεν δίστασα ποτέ να μεταφέρω την αλήθεια όπως είναι, χωρίς διαστρέβλωση ή ψευδή παρουσίαση, ελπίζοντας ότι ο Θεός θα έβλεπε όσους παρέμειναν σιωπηλοί, όσους δέχτηκαν τη δολοφονία μας και όσους μας έπνιξαν την ίδια μας την ανάσα», είπε. «Ούτε καν τα παραμορφωμένα σώματα των παιδιών και των γυναικών μας δεν συγκίνησαν τις καρδιές τους ούτε σταμάτησαν τη σφαγή στην οποία υπόκειται ο λαός μας για πάνω από ενάμιση χρόνο».

Σε ανακοίνωσή της, η Επιτροπή Προστασίας των Δημοσιογράφων, η οποία τον Ιούλιο κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να προστατεύσει τον Aλ Σαρίφ δήλωσε ότι το Ισραήλ δεν παρείχε κανένα στοιχείο που να υποστηρίζει τους ισχυρισμούς της εναντίον του.

«Το μοτίβο του Ισραήλ να χαρακτηρίζει τους δημοσιογράφους ως τρομοκράτες χωρίς να παρέχει αξιόπιστα στοιχεία εγείρει σοβαρά ερωτήματα σχετικά με την πρόθεσή του και τον σεβασμό του για την ελευθερία του Τύπου», δήλωσε η Σάρα Κούντα, διευθύντρια της CPJ για τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική.

Ο Αλ Σαρίφ, του οποίου ο λογαριασμός στο Χ έδειχνε περισσότερους από 500.000 ακόλουθους, δημοσίευσε στην πλατφόρμα λίγα λεπτά πριν από τον θάνατό του ότι το Ισραήλ βομβάρδιζε έντονα την πόλη της Γάζας για περισσότερες από δύο ώρες.

Αποκαλώντας τον Αλ Σαρίφ «έναν από τους πιο γενναίους δημοσιογράφους της Γάζας», το Al Jazeera δήλωσε ότι η επίθεση «είναι μια απεγνωσμένη προσπάθεια να φιμωθούν οι φωνές εν αναμονή της κατοχής της Γάζας».

Η παλαιστινιακή ένοπλη οργάνωση Χαμάς, η οποία διοικεί τη Γάζα, δήλωσε ότι η δολοφονία μπορεί να σηματοδοτήσει την έναρξη μιας ισραηλινής επίθεσης. «Η δολοφονία δημοσιογράφων και ο εκφοβισμός όσων παραμένουν ανοίγει το δρόμο για ένα μεγάλο έγκλημα που η κατοχή σχεδιάζει να διαπράξει στην πόλη της Γάζας», ανέφερε η Χαμάς σε ανακοίνωσή της.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι θα εξαπολύσει νέα επίθεση για την εξάρθρωση των τελευταίων πυρήνων της Χαμάς στη Γάζα, όπου κλιμακώνεται η κρίση πείνας μετά από 22 μήνες πολέμου.

«Ο Άνας Αλ Σαρίφ και οι συνάδελφοί του ήταν από τις τελευταίες εναπομείνασες φωνές στη Γάζα που μετέφεραν την τραγική πραγματικότητα στον κόσμο», ανέφερε το Al Jazeera. Το γραφείο Τύπου της κυβέρνησης της Γάζας, που διοικείται από τη Χαμάς, δήλωσε ότι 237 δημοσιογράφοι έχουν σκοτωθεί από την έναρξη του πολέμου στις 7 Οκτωβρίου 2023. Η Επιτροπή για την Προστασία των Δημοσιογράφων δήλωσε ότι τουλάχιστον 186 δημοσιογράφοι έχουν σκοτωθεί στη σύγκρουση στη Γάζα.

https://www.instagram.com/reel/DNMJUDGzDaO/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Τον περασμένο Δεκέμβριο, ο Αλ Σαρίφ είχε βγάλει το κράνος και το γιλέκο τύπου του σε ένδειξη εορτασμού, καθώς ανακοινώθηκε η κατάπαυση του πυρός που έληξε λίγους μήνες αργότερα. Χθες σκοτώθηκε από το Ισραήλ φορώντας το γιλέκο του.

Διαβάστε επίσης