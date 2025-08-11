Σόφι Τέρνερ: Η επική απάντηση σε επικριτικό σχόλιο στα social media - «Ξέχασε ότι έχει παιδιά»

Τον «έβαλε» στη θέση του με μία ατάκα η ηθοποιός

Σόφι Τέρνερ: Η επική απάντηση σε επικριτικό σχόλιο στα social media - «Ξέχασε ότι έχει παιδιά»
AP
Τη συναυλία των Oasis στο στάδιο Wembley του Λονδίνου παρακολούθησε την προηγούμενη εβδομάδα η Σόφι Τέρνερ, με την ηθοποιό του «Game of Thrones» να κοινοποιεί στιγμιότυπα από την βραδιά που πέρασε παρέα με φίλους στα social media.

«Καπέλα και μπύρες. Αυτό μου αρκεί.», έγραψε η 29χρονη ηθοποιός, με πολλούς από τους θαυμαστές της να σχολιάζουν κάτω από την ανάρτηση. Ανάμεσα στα σχόλια υπήρχε και ένα επικριτικό, με ένα χρήστη να γράφει «Χαχαχα, νομίζω πως έχει ξεχάσει ότι έχει δύο παιδιά».

https://www.instagram.com/p/DM7qLKat170/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Η Σόφι Τέρνερ όμως δεν το άφησε να περάσει έτσι και απάντησε προσωπικά την ίδια μέρα, γράφοντας: «Αχ λυπάμαι, μερικές φορές ξεχνάω ότι κάποιοι άνθρωποι δεν μπορούν να σκεφτούν μόνοι τους» και πρόσθεσε: «Λοιπόν… άκου να δεις… υπάρχει κάτι τρελό που λέγεται συνεπιμέλεια. Ίσως, απλώς ίσως, εκείνη την ημέρα να ήταν με τον μπαμπά τους».

Οι θαυμαστές της ηθοποιού έσπευσαν να την υπερασπιστούν με κάποιον να γράφει: «Κορίτσι… της επιτρέπεται να βγει έξω». «Δυνατές φωνές από ανθρώπους που ποτέ δεν δίνουν σημασία. Θέλουν να κάνουν απλά φασαρία» σχολίασε ένας άλλος με έναν τρίτο να προσθέτει: «Το ήξερες ότι η ζωή δεν σταματά όταν κάνεις παιδί και ότι εξακολουθείς να μπορείς να βγαίνεις έξω και να διασκεδάζεις μερικές φορές;».

