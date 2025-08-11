Δασμοί: Απόφαση Τραμπ για παράταση 90 ημερών στην ανακωχή με την Κίνα

Ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα που παρατείνει για ακόμη 90 ημέρες την αναστολή επαναφοράς των αμερικανικών δασμών σε κινεζικά προϊόντα, όπως ανέφερε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου στο CNBC.

Η υπογραφή ήρθε λίγες ώρες πριν από τα μεσάνυχτα της Δευτέρας, οπότε και έληγε η ισχύουσα παύση εφαρμογής των δασμών.

Η παράταση θεωρείτο το πιθανότερο αποτέλεσμα του τελευταίου γύρου συνομιλιών ανάμεσα σε Αμερικανούς και Κινέζους διαπραγματευτές, που έλαβε χώρα στα τέλη του περασμένου μήνα στη Στοκχόλμη.

Αν η προθεσμία δεν είχε παραταθεί, οι αμερικανικοί δασμοί στα κινεζικά προϊόντα θα επανέρχονταν στα επίπεδα του Απριλίου, όταν ο εμπορικός πόλεμος μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών βρισκόταν στην κορύφωσή του.

Τον Μάιο, οι δύο πλευρές είχαν συμφωνήσει να αναστείλουν την πλειονότητα των δασμών στα προϊόντα εκατέρωθεν.