Δασμοί ΗΠΑ σε ΕΕ: «Νομίζαμε ότι θα τεθούν σε ισχύ την Παρασκευή» - Χάος για τις εξαιρέσεις

Οι νέοι αμερικανικοί τελωνειακοί δασμοί σε προϊόντα που εισάγονται από δεκάδες οικονομίες τέθηκαν χθες, Πέμπτη σε ισχύ, σκιαγραφώντας τη νέα παγκόσμια εμπορική τάξη που επιδιώκει ο Ντόναλντ Τραμπ.

Αυτοί οι επιπρόσθετοι δασμοι, οι οποίοι τέθηκαν σε ισχύ στις 07:01 το πρωί της Πέμπτης (ώρα Ελλάδας), μια εβδομάδα μετά την υπογραφή του σχετικού διατάγματος από τον αμερικανό πρόεδρο, έρχονται να αντικαταστήσουν, για τις οικονομίες τις οποίες αφορούν, τους δασμούς 10% που εφαρμόζονταν από τον Απρίλιο σε σχεδόν όλα τα προϊόντα που εισέρχονταν στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Πριν τεθούν σε ισχύ αυτοί οι νέοι δασμοί, το μέσο ποσοστό των δασμών που επιβάλλονταν στα προϊόντα που εισέρχονταν στη χώρα ήταν 18,4%, το υψηλότερο από το 1933, σύμφωνα με το ερευνητικό κέντρο Budget Lab του Πανεπιστημίου του Γέιλ.

Η επιπλέον αύξηση αναμένεται ότι θα ανεβάσει αυτό το ποσοστό κοντά στο 20%, σύμφωνα με τους αναλυτές του Pantheon Macroeconomics. Θα είναι έτσι οι πιο υψηλοί από τις αρχές της δεκαετίας του 1930, σύμφωνα με το Budget Lab.

Και αναμένεται να ακολουθήσουν νέες ανακοινώσεις, καθώς ο ένοικος του Λευκού Οίκου θέλει επίσης να επιβάλει δασμούς στα εισαγόμενα φαρμακευτικά προϊόντα και στους εισαγόμενους ημιαγωγούς.

Σ' αυτούς τους τελευταίους, καθώς και στα μικροτσίπ, πρόκειται να επιβληθεί δασμός 100%, διευκρίνισε χθες, Τετάρτη, χωρίς περισσότερες λεπτομέρειες.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία βρίσκεται ήδη στο στόχαστρο πολλών πρωτευουσών για την πολιτική συμφωνία με τις ΗΠΑ για δασμούς 15% στην οποία κατέληξε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν με τον Ντόναλντ Τραμπ, έχει πέσει πάνω σε μια σημαντική παρεξήγηση που κινδυνεύει να κάνει τον χειρισμό του θέματος να φαίνεται ερασιτεχνικός.

Το μεσημέρι της Πέμπτης, κατά τη διάρκεια της συνήθους συνέντευξης Τύπου, εκπρόσωποι της εκτελεστικής εξουσίας της ΕΕ εξέφρασαν έκπληξη για την έναρξη ισχύος, τα μεσάνυχτα ώρα Ουάσινγκτον, των νέων αμοιβαίων δασμών.

Επανέλαβαν ότι, σύμφωνα με τις Βρυξέλλες, η εκτελεστική εντολή που εκδόθηκε από τον Λευκό Οίκο την 1η Αυγούστου ανέφερε ότι θα τεθούν σε ισχύ «στις 12:10 π.μ. στις 8 Αυγούστου . Άρα, στις 6 π.μ. ώρα Βρυξελλών στις 8 Αυγούστου». Παρασκευή, εν ολίγοις.

Είναι δυνατόν τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να μην περίμεναν ότι τα τελωνεία θα άρχιζαν να εφαρμόζουν δασμούς 15% σε όλα τα αγαθά που φτάνουν από τη Γηραιά Ήπειρο σήμερα το πρωί;

Η εξήγηση από τον εκπρόσωπο της Επιτροπής Εμπορίου, Όλοφ Γκιλ, είναι εκπληκτική: «Εξετάσαμε το εκτελεστικό διάταγμα που εκδόθηκε την 1η Αυγούστου», δήλωσε στους δημοσιογράφους. «Ανέφερε ότι οι δασμοί θα τεθούν σε ισχύ σε επτά ημέρες. Ένα συν επτά ίσον οκτώ. Η ερμηνεία μας είναι ότι το εκτελεστικό διάταγμα θα τεθεί σε ισχύ τα μεσάνυχτα: ένα λεπτό στις 8 Αυγούστου. Άρα, στις 6 π.μ. ώρα Βρυξελλών στις 8 Αυγούστου».

Αλλά το έγγραφο στο οποίο αναφέρεται, το οποίο δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο του Λευκού Οίκου, φέρει ημερομηνία 31 Ιουλίου . Συν επτά ίσον 7 Αυγούστου.

Η εκπρόσωπος Arianna Podestà, για να είναι ασφαλής, πρόσθεσε ότι «προφανώς, οι αρχές των ΗΠΑ θα εφαρμόσουν τους δασμούς, επομένως είμαι στην καλύτερη θέση να επιβεβαιώσω τι λέει και τι σημαίνει η εκτελεστική τους εντολή».

Και, την Τετάρτη το βράδυ στην Ιταλία, η κυβέρνηση των ΗΠΑ έκανε γνωστό, ανακοινώνοντας ότι από τα μεσάνυχτα, προϊόντα από περισσότερες από 60 χώρες και την Ευρωπαϊκή Ένωση θα υπόκεινται στους δασμούς που συμφωνήθηκαν ή επιβλήθηκαν τις τελευταίες εβδομάδες.

Με ορισμένες εξαιρέσεις, όπως αυτές για εμπορεύματα που φορτώθηκαν σε πλοίο και βρίσκονται καθ' οδόν πριν από τις 6 π.μ. το πρωί της Πέμπτης και εκτελωνίστηκαν έως τις 5 Οκτωβρίου.

Οι Βρυξέλλες δεν γνωρίζουν επίσης τις πιθανές τομεακές εξαιρέσεις

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν δεσμευτεί έναντι της ΕΕ ότι το γενικό δασμολογικό όριο του 15% θα περιλαμβάνει τις εξαγωγές φαρμακευτικών προϊόντων, αυτοκινήτων και ημιαγωγών της ΕΕ », δήλωσε ο Γκιλ, και «προσβλέπουμε στην εφαρμογή αυτής της δέσμευσης το συντομότερο δυνατό».

Η κοινή δήλωση με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχει ακόμη δημοσιευτεί και δεν υπάρχει «ακριβές» χρονοδιάγραμμα.

Με άλλα λόγια, η εκτελεστική εξουσία της ΕΕ είναι επί του παρόντος πεπεισμένη ότι ο γενικός δασμολογικός συντελεστής θα ισχύει και για αυτά τα αγαθά, παρά το γεγονός ότι ο δασμός στα αυτοκίνητα εξακολουθεί να έχει οριστεί επίσημα στο πολύ υψηλό 27,5%.

Και ο Τραμπ μόλις ανακοίνωσε ότι το 100% θα εφαρμοστεί στα τσιπ που παράγονται εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η αφύπνιση της Ευρώπης κινδυνεύει να είναι απότομη.

Επιπλέον, το πρωί της Τετάρτης ο Τραμπ απείλησε να αυξήσει τον συντελεστή που εφαρμόζεται στα προϊόντα της ΕΕ εάν η Ένωση δεν τηρήσει τη δέσμευσή της να επενδύσει τουλάχιστον 600 δισεκατομμύρια ευρώ στις ΗΠΑ.

Από την οπτική γωνία των Βρυξελλών, τόσο οι επενδύσεις όσο και τα 750 δισεκατομμύρια ευρώ σε αγορές υγροποιημένου φυσικού αερίου και πυρηνικών καυσίμων κατά τα επόμενα τρία χρόνια «δεν είναι σε καμία περίπτωση δεσμευτικά», δεδομένου ότι «η Επιτροπή δεν έχει την εξουσία και δεν θα επιδίωκε ποτέ την εξουσία να επιβάλει κάτι τέτοιο.

