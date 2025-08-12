Σφοδρές αντιδράσεις στην Τουρκία για τη συνάντηση Βαρθολομαίου με τον Αμερικανό πρεσβευτή

Το Οικουμενικό Πατριαρχείο επισκέφθηκε χθες ο κ. Thomas Barrack, νέος Πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στην Άγκυρα

Ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Άγκυρα, Τομ Μπαράκ, επισκέφθηκε τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο και για ακόμη μια φορά με αφορμή την προσφώνηση οι τουρκικοί εθνικιστικοί κύκλοι... ξεσάλωσαν.

Σε δήλωσή του μετά τη συνάντηση, ο Μπαράκ χρησιμοποίησε τον όρο «Οικουμενικός», έναν όρο που αμφισβητούν οι Τούρκοι υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχει στο τουρκικό Σύνταγμα ή στη Συνθήκη της Λωζάνης.

Ο Τομ Μπαράκ σημείωσε τα εξής στο σχετικό μήνυμά του:

«Είχα την τιμή να συναντηθώ σήμερα με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο Α΄. Συζητήσαμε το επερχόμενο ταξίδι του στις Ηνωμένες Πολιτείες για να συναντηθεί με τον Τραμπ και τη δέσμευσή του να υποστηρίξει έναν ευρύ οικουμενικό διάλογο στην Τουρκία, τη Συρία και σε όλη την περιοχή - τι σπουδαίος και σοφός ηγέτης είναι».

Ακολουθεί η ανακοίνωση του Φαναρίου για την επίσκεψη:

Ο κ. Barrack, ο οποίος συνοδευόταν από στελέχη του Γεν. Προξενείου των ΗΠΑ στην Πόλη και τον νεώτερο υιό του Jaden, έγινε δεκτός από την Α.Θ. Παναγιότητα τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο, και είχαν μακρά συζήτηση σε εγκάρδια ατμόσφαιρα. Στο πλαίσιο αυτής συζήτησαν για την επικείμενη Πατριαρχική επίσκεψη στις ΗΠΑ τον επόμενο μήνα, την κατάσταση των Χριστιανών στη Συρία, το θέμα της επαναλειτουργίας της Θεολογικής Σχολής Χάλκης και άλλα θέματα σχετικά με τη θέση του Οικουμενικού Πατριαρχείου και της Ομογένειας στην Τουρκία.

