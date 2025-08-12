Ρωσία: «Δεν λυπήθηκε ούτε ένα μωρό» - Το αιματηρό σερί του «χασάπη του Γκούσεφ»

Στα τέλη Νοεμβρίου του 1992 στα περίχωρα της πόλης Gusev, στο Καλίνινγκραντ στο ποτάμι βρέθηκε το πτώμα της 46χρονης νοσοκόμας του τοπικού νοσοκομείου, που είχε εξαφανιστεί την προηγούμενη ημέρα στον δρόμο για το σπίτι από τη δουλειά. Οι πράκτορες κατάλαβαν αμέσως: την είχαν στραγγαλίσει. Η ιατροδικαστική εξέταση το επιβεβαίωσε. Διαπιστώθηκε επίσης ότι το θύμα είχε βιαστεί πριν από τη δολοφονία.

Κανείς δεν συνελήφθη. Έναν μήνα αργότερα, άλλη μια δολοφονία. Οι πράκτορες συνειδητοποίησαν: Πιθανότατα, επρόκειτο για έναν κατά συρροή δολοφόνο.

Οι έρευνες όμως όλων εκείνων που είχαν καταδικαστεί στο παρελθόν για παρόμοια αδικήματα δεν έφερε κανένα αποτέλεσμα. Σύντομα η έρευνα ανεστάλη. Ο ένοχος βρέθηκε μόλις 33 χρόνια αργότερα - σε μια αποικία ειδικού καθεστώτος.

Το πρωί της 15ης Ιουλίου 1996, ένας από τους κατοίκους του Gusev, επιστρέφοντας στο σπίτι του από τη νυχτερινή βάρδια, είδε μια τρομερή εικόνα: τα άψυχα σώματα της 38χρονης συζύγου του και της 15χρονης μεγαλύτερης κόρης του. Η μικρότερη, δέκα ετών, ήταν ζωντανή, αλλά σε κατάσταση σοκ.

Οι ιατροδικαστές διαπίστωσαν ότι η μητέρα και η κόρη είχαν βιαστεί και στραγγαλιστεί με μια γραβάτα. Το κορίτσι που επέζησε είχε επίσης σημάδια στραγγαλισμού στο λαιμό της. Προφανώς, έχασε τις αισθήσεις της και ο δράστης νόμιζε ότι το θύμα ήταν ήδη νεκρό. Το θύμα βοήθησε στη σύνταξη ενός σκίτσου του υπόπτου, αλλά δεν συνελήφθη ποτέ.

Τον Μάιο του 1997, η οικογένεια Μπογκντάνοφ έπεσε θύμα ενός μανιακού: μητέρα, πατέρας, ένα τετράχρονο κορίτσι και ένα βρέφος πέντε μηνών. Αυτή τη φορά όλοι τους μαχαιρώθηκαν μέχρι θανάτου, με δεκάδες πληγές στο σώμα τους.

Το έγκλημα προκάλεσε μεγάλη δημόσια κατακραυγή.

Οι Μπογκντάνοφ ήταν μια αρκετά εύπορη οικογένεια και δεν είχαν προβλήματα με τον νόμο ή άλλου είδους. Εξετάζοντας τον κύκλο των γνωριμιών τους, οι διωκτικές αρχές έπεσαν πάνω σε κάποιον 53χρονος Ιγκόρ Γιουφέρεφ, ο οποίος ήταν φίλος με τον επικεφαλής της οικογένειας και επισκεπτόταν συχνά το σπίτι τους.

Τελικά ο Γιουφέρεφ ομολόγησε τη σφαγή επειδή η γυναίκα του φίλου του αρνήθηκε να κοιμηθεί μαζί του. Από τις πληροφορίες της εποχής, από τη μανία του κατάφερε στο μωρό 17 μαχαιριές.

Σωτήριο μορατόριουμ

Για πέντε αποδεδειγμένους φόνους και αρκετούς βιασμούς στις αρχές του 1998 ο Γιουφέρεφ καταδικάστηκε σε θανατική ποινή , η οποία αντικαταστάθηκε από ισόβια κάθειρξη λόγω του μορατόριουμ. Ο "χασάπης του Γκουσέφ" στάλθηκε στην αποικία ειδικού καθεστώτος "Λευκός Κύκνος" του Σολικάμσκ.

Σχεδόν ένα τέταρτο του αιώνα αργότερα, η έρευνα επαναλήφθηκε. Μετά από μια σειρά ανακρίσεων, ο Γιουφέρεφ ομολόγησε διπλή δολοφονία και βιασμό, καθώς και απόπειρα δολοφονίας ενός παιδιού το 1996. Τον περασμένο Φεβρουάριο ο μανιακός δικάστηκε εκ νέου και καταδικάστηκε σε 17 χρόνια κάθειρξη.

Συνέχισε όμως να αρνείται τον βιασμό και τη δολοφονία της νοσοκόμας, αλλά τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους, τελικά ομολόγησε και έλαβε άλλη μία ποινή ισόβιας κάθειρξης.

Ωστόσο, είναι πιθανό να υπάρχουν και άλλα ανεξιχνίαστα εγκλήματά του, πέρα από τα 8 επιβεβαιωμένα μέχρι στιγμής.

Διαβάστε επίσης