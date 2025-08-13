Έρχεται η «Σελήνη του αίματος» τον Σεπτέμβριο: Πού και πότε θα την παρακολουθήσεις
Η εντυπωσιακή ολική έκλειψη Σελήνης του Σεπτεμβρίου 2025 θα είναι ορατή από Ωκεανία έως Βραζιλία
Τον Σεπτέμβριο του 2025, μια εντυπωσιακή ολική έκλειψη Σελήνης θα μαγέψει εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Η «Σελήνη του αίματος», όπως έχει γίνει γνωστή, θα είναι ορατή από την Ωκεανία μέχρι τη Βραζιλία, και το θέαμα θα διαρκέσει περίπου 3 ώρες και 29 λεπτά.
