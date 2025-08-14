Κουβέιτ: Δεκατρείς νεκροί από κατανάλωση νοθευμένων αλκοολούχων ποτών

Τα ποτά ήταν νοθευμένα με μεθανόλη

Κουβέιτ: Δεκατρείς νεκροί από κατανάλωση νοθευμένων αλκοολούχων ποτών
Δεκατρείς άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες άλλοι εισήχθησαν σε νοσοκομεία του Κουβέιτ εξαιτίας κατανάλωσης νοθευμένων αλκοολούχων ποτών, ανακοίνωσε την Τετάρτη το υπουργείο Υγείας του εμιράτου.

Σύμφωνα με ενημέρωση από το υπουργείο Υγείας, από το περασμένο Σάββατο 63 άνθρωποι διακομίστηκαν σε νοσοκομεία με συμπτώματα δηλητηρίασης μετά την κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών νοθευμένων με μεθανόλη. Το υπουργείο πρόσθεσε πως 51 εξ αυτών υποβλήθηκαν σε αιμοκάθαρση και 31χρειάστηκαν μηχανική υποστήριξη της αναπνοής. Αναφέρθηκαν επίσης 21 περιπτώσεις ολικής ή μερικής απώλειας όρασης.

Στο Κουβέιτ έχει απαγορευθεί η εισαγωγή αλκοολούχων ποτών από το 1964. Η κατανάλωσή τους ποινικοποιήθηκε τη δεκαετία του 1980.

Η ασυνήθιστη έξαρση κρουσμάτων δηλητηρίασης από νοθευμένα αλκοολούχα ποτά είχε θύματα αποκλειστικά μετανάστες ασιατικής καταγωγής. Στο Κουβέιτ ζουν πολλοί μετανάστες, ιδίως από χώρες της νότιας Ασίας, οι οποίοι εργάζονται στον κατασκευαστικό τομέα, στο λιανικό εμπόριο και στην παροχή οικιακών υπηρεσιών.

