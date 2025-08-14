Ιερά Σινδόνη: Ανατροπή που ξαναγράφει την ιστορία του Χριστιανισμού - Εντοπίστηκε το αίμα του Ιησού;

Η Σινδόνη της Τορίνου είναι ένα από τα πιο μελετημένα αντικείμενα στην ιστορία. Πιστεύεται ότι είναι το σάβανο του Ιησού μετά τη σταύρωση, και οι επιστήμονες συζητούν εδώ και καιρό για την αυθεντικότητά της.

Ενώ η ραδιοχρονολόγηση με άνθρακα το 1980 υποδείκνυε μεσαιωνική προέλευση, ορισμένοι μελετητές υποστηρίζουν ότι το αίμα στο λινό λέει μια διαφορετική ιστορία.

Ο Δρ Jeremiah Johnston, βιβλικός μελετητής, δήλωσε στο δίκτυο Tucker Carlson ότι οι εξετάσεις που έγιναν τη δεκαετία του 1990 εντόπισαν αίμα τύπου AB στη Σινδόνη. «Η Σινδόνη έχει αίμα τύπου AB, που έχει ταυτοποιηθεί ως σμηνικό, το οποίο υπάρχει μόνο στο 6% του πληθυσμού, και έχει επιβεβαιωθεί ότι είναι ανθρώπινο και αρσενικό, αποκλείοντας το αίμα ζώου ή την απάτη», δήλωσε ο Δρ Johnston. Σημείωσε επίσης ότι οι εξετάσεις έδειξαν ότι ήταν ανθρώπινο, αρσενικό αίμα, τόσο προθανάτιο όσο και μεταθανάτιο.

«Θα έπρεπε να σκοτώσετε κάποιον για να αναπαράγετε το σάβανο, επειδή έχουμε προθανάτιο και μεταθανάτιο αίμα σε όλο το σάβανο», είπε ο Δρ Johnston. Η παρουσία αίματος πριν και μετά το θάνατο στη Σινδόνη είναι ασυνήθιστη, υποδηλώνοντας διαδικασίες που δεν συνάδουν με τη φυσική αποσύνθεση, κάτι που ερμηνεύεται από ορισμένους ως συμφωνία με τις περιγραφές της Ανάστασης.

Ο τύπος αίματος AB καταγράφηκε για πρώτη φορά το 1982 από τον Ιταλό βιολόγο Δρ Pierluigi Baima Bollone και τους συνεργάτες του, οι οποίοι ανέλυσαν ένα δείγμα από την τρυπημένη πλευρά της Σινδόνης. Μεταγενέστερες εξετάσεις ανίχνευσαν επίσης αντιγόνα M, N και S στο αίμα από την περιοχή των ποδιών, επιβεβαιώνοντας ότι το αίμα ήταν αναμφισβήτητα ανθρώπινο. Οι ερευνητές εξέτασαν τα δείγματα με δύο τρόπους για να προσδιορίσουν τον τύπο αίματος.

Πρώτα, έλεγξαν για αντισώματα τοποθετώντας τις ίνες σε αντικειμενοφόρες πλάκες, διατηρώντας τις σε χαμηλή θερμοκρασία περίπου 39 °F για μεγάλο χρονικό διάστημα, προσθέτοντας ερυθρά αιμοσφαίρια A1 ή B και αφήνοντάς τις να παραμείνουν για 30 λεπτά. Εξέτασαν τις αντικειμενοφόρες πλάκες με ένα κανονικό μικροσκόπιο και στη συνέχεια χρησιμοποίησαν ένα ισχυρό ηλεκτρονικό μικροσκόπιο, αφού συντήρησαν τις ίνες σε αλκοόλη και τις επικάλυψαν με χρυσό.

Στη συνέχεια, η ομάδα εξέτασε τα αντιγόνα, σωματίδια που διεγείρουν το ανοσοποιητικό σύστημα να παράγει αντισώματα, χρησιμοποιώντας μια μέθοδο μικτής συγκόλλησης. Διατήρησαν τα πλακίδια κρύα για 24 ώρες με ορούς αντι-Α και αντι-Β, τα έπλυναν αρκετές φορές με αλατόνερο και διάλυμα πρωτεΐνης αγελάδας, πρόσθεσαν ερυθρά αιμοσφαίρια Α1 ή Β και τα εξέτασαν με ένα κανονικό μικροσκόπιο, ακολουθούμενα από ελέγχους με ηλεκτρονικό μικροσκόπιο.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι αιματοβαμμένες ίνες της Σινδόνης είχαν τόσο αντιγόνα Α όσο και Β, αλλά όχι αντισώματα, υποδεικνύοντας αίμα τύπου AB. Οι καθαρές ίνες της Σινδόνης δεν είχαν αντιγόνα, αποδεικνύοντας ότι δεν περιείχαν αίμα. Ο Δρ Johnston είπε επίσης στον Carlson ότι το Sudarium του Oviedo στην Ισπανία, το οποίο είναι το πανί που καλύπτει το πρόσωπο του Ιωάννη, όπως αναφέρεται στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, βρέθηκε επίσης να έχει αίμα τύπου AB. Δεν υπάρχει καμία εικόνα σε αυτό το ύφασμα. Με γυμνό μάτι είναι ορατές μόνο κηλίδες, αν και με το μικροσκόπιο είναι ορατά περισσότερα.

Ωστόσο, ο Δρ Kelly Kearse, ανοσολόγος που έχει μελετήσει εκτενώς τη Σινδόνη της Τορίνου, έχει εκφράσει σκεπτικισμό σχετικά με τον ισχυρισμό ότι το αίμα στη Σινδόνη είναι τύπου AB. Ο Δρ Kearse υποστήριξε ότι οι μέθοδοι δεν είχαν τους κατάλληλους ελέγχους και θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ψευδώς θετικά αποτελέσματα λόγω μόλυνσης, όπως βακτήρια, ή αποσύνθεσης του αίματος κατά τη διάρκεια των αιώνων. «Όσον αφορά τις εξετάσεις για τον προσδιορισμό της ομάδας αίματος, θα μπορούσε να είναι AB, αλλά πραγματικά δεν πιστεύω ότι υπάρχουν αξιόπιστα επιστημονικά στοιχεία που να το υποστηρίζουν», έγραψε σε μια μελέτη του 2020.

Ο Δρ Johnston εκτιμά ότι υπάρχουν περίπου 700 πληγές ορατές στη Σινδόνη. «Αυτός ήταν ένας πολύ βαριά τραυματισμένος άνδρας, με λίτρα αίματος τύπου AB παντού», είπε, σημειώνοντας ότι τα τραύματα ταιριάζουν με όσα είναι γνωστά για τις ρωμαϊκές σταυρώσεις. Ο Δρ Johnston υπογράμμισε επίσης την ίδια την εικόνα, ένα αχνό αποτύπωμα ολόκληρου του σώματος ενός γενειοφόρου άνδρα.

«Η εικόνα στη Σινδόνη έχει πάχος μόλις δύο μικρά και δεν διαπερνά το ύφασμα», εξήγησε. «Αν ήταν φάρσα, ζωγραφισμένη ή βαμμένη, το υλικό θα είχε διαποτιστεί εντελώς. Αντ' αυτού, η εικόνα είναι τόσο λεπτή που θα μπορούσαμε να την ξυρίσουμε με ξυράφι. Ακόμη και οι καλύτεροι επιστήμονες του κόσμου είναι μπερδεμένοι». Υπέθεσε ότι το αποτύπωμα θα μπορούσε να έχει σχηματιστεί μέσω μιας ξαφνικής χημικής αντίδρασης που προκλήθηκε από μια τεράστια έκρηξη ενέργειας, πιθανώς αντίστοιχη με τη στιγμή της Ανάστασης.

Ο Paolo Di Lazzaro, φυσικός και ειδικός σε λέιζερ στα εργαστήρια ENEA κοντά στη Ρώμη, πέρασε πέντε χρόνια μελετώντας τη Σινδόνη. Η ομάδα του κατάφερε να αναπαράγει τη χημική αλλαγή στις ίνες του λινού χρησιμοποιώντας μια τεράστια έκρηξη ενέργειας 34 τρισεκατομμυρίων βατ. Αυτή η «κρύα» ενέργεια, που διήρκεσε μόλις ένα δισεκατομμυριοστό του δευτερολέπτου, άλλαξε τη δομή του λινού και σχημάτισε την εικόνα στη Σινδόνη, εξήγησε ο Δρ Johnston.

Με μήκος 4,3 μέτρα, το λινό εκτέθηκε για πρώτη φορά στο κοινό το 1350 και παρουσιάστηκε ως το πραγματικό σάβανο του Χριστού. Ενώ η χρονολόγηση με ραδιενεργό άνθρακα το 1988 τοποθετεί την προέλευσή του μεταξύ 1260 και 1390 μ.Χ., ο Δρ Johnston υποστηρίζει ότι μόνο ένα μολυσμένο κομμάτι στη γωνία, και όχι το αρχικό λινό, υποβλήθηκε σε εξέταση.