Τουρκία: Το υπουργείο Εξωτερικών απορρίπτει την έκθεση του Στέιτ Ντιπάρμεντ

Η έκθεση του υπουργείου Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία χαρακτηρίζει «χαμένο έτος» το 2024

Newsbomb

Τουρκία: Το υπουργείο Εξωτερικών απορρίπτει την έκθεση του Στέιτ Ντιπάρμεντ
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών απορρίπτει «ως αβάσιμους τους ισχυρισμούς σχετικά με την Τουρκία που περιλαμβάνονται στην έκθεση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του 2024» που δημοσίευσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Σε ανακοίνωσή του το τουρκικό ΥΠΕΞ υποστηρίζει πως η Τουρκία «καταπολεμά με επιτυχία όλες τις μορφές και εκδηλώσεις της τρομοκρατίας στο πλαίσιο του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών». Ισχυρίζεται επίσης ότι οι κατηγορίες που περιλαμβάνονται στην έκθεση σε αυτό το πλαίσιο απέχουν πολύ από την πραγματικότητα.

«Λυπούμαστε επίσης βαθιά για την συμπερίληψη στην έκθεση αβάσιμων και ανυπόστατων ισχυρισμών που προωθούνται μέσω της χειραγωγικής ρητορικής της τρομοκρατικής οργάνωσης FETΟ» σημειώνεται στην τουρκική απάντηση προς το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών αναφορικά με το δίκτυο του Φετχουλάχ Γκιουλέν, του ιεροκήρυκα που απεβίωσε πέρυσι εξόριστος στις ΗΠΑ και κατηγορείται από την 'Αγκυρα ως ο ιθύνων νους της απόπειρας πραξικοπήματος του 2016.

Σχετικά με τις τουρκικές στρατιωτικές επιχειρήσεις στη βόρεια Συρία εναντίον των κουρδικών δυνάμεων, στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται: «Οι αντιτρομοκρατικές επιχειρήσεις της Τουρκίας στη Συρία διεξάγονται με βάση το δικαίωμα της αυτοάμυνας και με τη μέγιστη προσοχή για τον άμαχο πληθυσμό και τις υποδομές. Είναι εντελώς λάθος να παρουσιάζονται αυτές οι επιχειρήσεις εκτός αυτού του δίκαιου και νόμιμου πλαισίου».

Τέλος, το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών απορρίπτει τις αμερικανικές κατηγορίες αναφορικά με τα δικαιώματα των προσφύγων και μεταναστών: «Έχοντας υποδεχτεί εκατομμύρια πρόσφυγες επί χρόνια και έχοντας καλύψει τις βασικές τους ανάγκες, η Τουρκία αποτελεί ένα υποδειγματικό κράτος με μια ολοκληρωμένη και βιώσιμη πολιτική διαχείρισης της μετανάστευσης σε παγκόσμιο επίπεδο, η οποία βασίζεται στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια».

Η έκθεση του υπουργείου Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία χαρακτηρίζει «χαμένο έτος» το 2024 όσον αφορά την ελευθερία του Τύπου. Σύμφωνα με την έκθεση, οι πιέσεις και οι πρακτικές λογοκρισίας εναντίον δημοσιογράφων αυξήθηκαν σημαντικά.

Σημειώνει ότι η Δικαιοσύνη βρίσκεται υπό την επιρροή της εκτελεστικής εξουσίας και ότι η κατάσταση αυτή υπονομεύει τη δημοκρατική λειτουργία.

Επισημαίνει ότι ακτιβιστές, ακαδημαϊκοί και υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αντιμετωπίζουν νομικές διώξεις, έρευνες και άδικες ποινές. Επιπλέον, η έκθεση αναφέρει ότι σημειώθηκαν περιπτώσεις αυθαίρετων συλλήψεων, βασανιστηρίων και «διακρατικής καταστολής» (transnational repression) εναντίον δημοσιογράφων, αντιφρονούντων, προσφύγων και μελών της οργάνωσης Γκιουλέν.

Υπογραμμίζει επίσης παραβίαση των δικαιωμάτων των προσφύγων και των μεταναστών, όπως κακομεταχείριση των προσφύγων, υπερπλήρεις κέντρα κράτησης και αναγκαστικές επιστροφές χωρίς τη συγκατάθεση των ενδιαφερομένων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:26ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Μεθυσμένη οδηγός εισέβαλε σε πεζόδρομο και σκόρπισε τον πανικό

22:15ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Συνελήφθη 26χρονος για ξυλοδαρμό – Χτύπησε και αστυνομικό

22:08ΚΟΣΜΟΣ

Μπόρις Τζόνσον: Απολαμβάνει τις βουτιές του στις ελληνικές παραλίες

22:06ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ξύλο και διακοπή στο Λάτσιο – Ατρόμητος που μόνο φιλικό δεν ήταν

21:58ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: Σώος απεγκλωβίστηκε ο τουρίστας από το δύσβατο σημείο στην Παλαιοκαστρίτσα

21:49ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Το υπουργείο Εξωτερικών απορρίπτει την έκθεση του Στέιτ Ντιπάρμεντ για τα ανθρώπινα δικαιώματα

21:40ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο ατύχημα με ανατροπή αυτοκινήτου στην Αθηνών - Λαμίας - Δύο ελαφρά τραυματίες

21:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Premier League: Εντυπωσιακό ξεκίνημα με τεσσάρα για την Μάντσεστερ Σίτι

21:32ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Ναυαγοσώστης έσωσε πέντε λουόμενους εκτός υπηρεσίας - Η παραλία είχε κόκκινη σημαία

21:22ΚΟΣΜΟΣ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ - Κέιτ Μίντλετον: Μετακομίζουν σε νέο σπίτι στο Ουίνσδορ αξίας 21.000.000 δολαρίων

21:15ΚΟΣΜΟΣ

Reuters: Ο Ζελένσκι αρνήθηκε να παραδώσει το Ντονμπάς στη Ρωσία με αντάλλαγμα την κατάπαυση του πυρός

21:13ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Η «βυθισμένη πόλη» στο Γκιολτσούκ εντοπίστηκε μετά από 26 χρόνια - Βίντεο

21:04ΚΟΣΜΟΣ

Συνάντηση Τραμπ - Πούτιν: Βρέθηκαν έγγραφα σε ξενοδοχείο - Ποιοι τα ξέχασαν, τι αποκαλύπτουν

21:03ΕΛΛΑΔΑ

Κινητήρας αεροσκάφους που απογειώθηκε από την Κέρκυρα έπιασε φωτιά στον αέρα - Βίντεο

20:56ΚΟΣΜΟΣ

Έγκυος Ρωσίδα έσωσε τα παιδιά της από πυρκαγιά - Τραυματίστηκε η ίδια, σώθηκε το μωρό

20:47ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε διαμέρισμα στην Καλαμαριά - Απεγκλωβισμός ενός ατόμου

20:38ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Πεκίνο: Οι πρώτοι παγκόσμιοι αγώνες με ανθρωποειδή ρομπότ είναι γεγονός - Βίντεο

20:35ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Παγκόσμιο Νέων Γυναικών Κ20: «Χάλκινες» οι… γοργόνες της Ελλάδας

20:29ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Πώς ξεκίνησε τελικά η καταστροφική φωτιά - Η μαρτυρία που «επιβεβαιώνει» τον 25χρονο

20:20ΚΟΣΜΟΣ

Τρομακτικό βίντεο: 53χρονος βρήκε φρικτό θάνατο μπροστά στα μάτια της οικογένειάς του μετά από επίθεση κροκόδειλου - Βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:29ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Πώς ξεκίνησε τελικά η καταστροφική φωτιά - Η μαρτυρία που «επιβεβαιώνει» τον 25χρονο

22:06ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ξύλο και διακοπή στο Λάτσιο – Ατρόμητος που μόνο φιλικό δεν ήταν

21:04ΚΟΣΜΟΣ

Συνάντηση Τραμπ - Πούτιν: Βρέθηκαν έγγραφα σε ξενοδοχείο - Ποιοι τα ξέχασαν, τι αποκαλύπτουν

17:02WHAT THE FACT

Γέλιο μέχρι δακρύων: Οι πιο ξεκαρδιστικές γκάφες και τα ευτράπελα της εβδομάδας που πέρασε - Βίντεο

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε: Ιατροδικαστής σπάει τη σιωπή του 60 χρόνια μετά - «Μήπως ήμουν πιόνι σε συγκάλυψη;»

14:00ΕΛΛΑΔΑ

Αυτός είναι ο 33χρονος Αλβανός που έσωσε το πρόβατο από τη φωτιά στην Πάτρα: «Είμαι τρελάκιας με τα ζώα»

18:46ΚΟΣΜΟΣ

Μαθήτρια με IQ υψηλότερο από τον Στίβεν Χόκινγκ έδωσε εξετάσεις σε 23 μαθήματα και «σάρωσε»

19:52ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Η πρώτη αντίδραση της οικογένειάς του - Για εμάς αξία έχει η ασφάλεια του Γιώργου

19:19ΚΟΣΜΟΣ

Έτσι θα τερματίσει τον πόλεμο ο Πούτιν: Τι είπε σήμερα για τη συνάντηση στην Αλάσκα - Το δούναι και λαβείν, οι όροι και το μεγάλο παζάρι εδαφών - Χάρτης

08:04ΚΑΙΡΟΣ

Καμπανάκι μετεωρολόγων: Έρχεται η καταστροφική Λα Νίνια - Τι θα αλλάξει στον καιρό

21:03ΕΛΛΑΔΑ

Κινητήρας αεροσκάφους που απογειώθηκε από την Κέρκυρα έπιασε φωτιά στον αέρα - Βίντεο

22:08ΚΟΣΜΟΣ

Μπόρις Τζόνσον: Απολαμβάνει τις βουτιές του στις ελληνικές παραλίες

21:32ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Ναυαγοσώστης έσωσε πέντε λουόμενους εκτός υπηρεσίας - Η παραλία είχε κόκκινη σημαία

21:15ΚΟΣΜΟΣ

Reuters: Ο Ζελένσκι αρνήθηκε να παραδώσει το Ντονμπάς στη Ρωσία με αντάλλαγμα την κατάπαυση του πυρός

20:20ΚΟΣΜΟΣ

Τρομακτικό βίντεο: 53χρονος βρήκε φρικτό θάνατο μπροστά στα μάτια της οικογένειάς του μετά από επίθεση κροκόδειλου - Βίντεο

08:15ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αυτή είναι η ινφλουένσερ που διαφήμιζε παράνομα site τζόγου

21:22ΚΟΣΜΟΣ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ - Κέιτ Μίντλετον: Μετακομίζουν σε νέο σπίτι στο Ουίνσδορ αξίας 21.000.000 δολαρίων

20:11ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέα άνοδος της θερμοκρασίας την επόμενη εβδομάδα - Πού αναμένονται βροχές

19:44ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Πέμπτος τραυματίας στο λούνα παρκ - «Έσπασε το κάθισμα και πεταχτήκαμε»

22:26ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Μεθυσμένη οδηγός εισέβαλε σε πεζόδρομο και σκόρπισε τον πανικό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ