Δεκαεπτά άμαχοι νεκροί από επίθεση παραστρατιωτικών στο Σουδάν

Στρατιώτες φτάνουν στην αγορά Allafah, σε μια περιοχή που ανακαταλήφθηκε πρόσφατα από τον στρατό του Σουδάν από την παραστρατιωτική ομάδα Rapid Support Forces, στην περιοχή Al Kalalah, νότια του Χαρτούμ, Σουδάν, 27 Μαρτίου 2025. (AP Photo, File)

Τουλάχιστον 17 άμαχοι σκοτώθηκαν και 25 τραυματίστηκαν από σημερινό βομβαρδισμό των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ) στην Ελ-Φασέρ, πρωτεύουσα του Βόρειου Νταρφούρ του Σουδάν, σύμφωνα με ιατρική πηγή που μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο. Ο αριθμός των θυμάτων αφορά όσους μεταφέρθηκαν στο τοπικό νοσοκομείο, ενώ άλλοι νεκροί ενταφιάστηκαν απευθείας από τις οικογένειές τους, λόγω αδυναμίας πρόσβασης στις δομές υγείας εξαιτίας της ανασφάλειας.

Συνεχής πολιορκία από το 2024

Η Ελ-Φασέρ βρίσκεται σε πολιορκία από τον Μάιο του 2024 και έχει δεχθεί πολλαπλές επιθέσεις στο πλαίσιο του πολέμου που ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2023, όταν οι παραστρατιωτικοί ήρθαν σε σύγκρουση με τον σουδανικό στρατό. Η τοπική επιτροπή αντίστασης, μία από τις εκατοντάδες εθελοντικές ομάδες που καταγράφουν τις ωμότητες, ανέφερε ότι η επίθεση περιλάμβανε πυρά βαρύ πυροβολικού με στόχο κατοικημένες συνοικίες. Οι βομβαρδισμοί ξεκίνησαν νωρίς το πρωί και συνεχίστηκαν έως αργά το απόγευμα, αφήνοντας πίσω τους εκτεταμένες καταστροφές και νέα κύματα εκτοπισμένων.

Χτύπημα και σε καταυλισμό εκτοπισμένων

Λίγα χιλιόμετρα βορειότερα, οι ΔΤΥ έπληξαν τον καταυλισμό Αμπού Σουκ, όπου χιλιάδες άνθρωποι ήδη αντιμετωπίζουν συνθήκες λιμού. Ανάμεσα στους νεκρούς βρίσκεται ο επικεφαλής της κοινότητας, ενώ τουλάχιστον 20 ακόμη άνθρωποι τραυματίστηκαν, σύμφωνα με πηγές από τον καταυλισμό.

Κλιμάκωση μετά την ανακατάληψη του Χαρτούμ

Η Ελ-Φασέρ και οι γύρω καταυλισμοί έχουν βρεθεί στο στόχαστρο των παραστρατιωτικών μετά την ανακατάληψη του Χαρτούμ από τον στρατό τον Μάρτιο του 2025. Η σημερινή επίθεση χαρακτηρίζεται από την τοπική επιτροπή ως μία από τις πιο φονικές που έχουν σημειωθεί το τελευταίο διάστημα στην περιοχή.

