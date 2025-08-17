Σερβία: Αντικυβερνητικές διαδηλώσεις με βίαια επεισόδια για άλλη μια νύχτα - Έκαψαν γραφεία

Έντονα επεισόδια σημειώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου προς Κυριακή, για πέμπτη συνεχόμενη νύχτα, σε πολλές πόλεις της Σερβίας.

Στο Βάλιεβο, όπου συγκεντρώθηκαν χιλιάδες αντικυβερνητικοί διαδηλωτές, κουκουλοφόροι πυρπόλησαν τα γραφεία του κυβερνώντος Σερβικού Προοδευτικού Κόμματος (SNS) και επιτέθηκαν στις αστυνομικές δυνάμεις. Η αστυνομία απάντησε κάνοντας χρήση δακρυγόνων και βομβίδων κρότου-λάμψης για να διαλύσει το πλήθος.

Συμπλοκές καταγράφηκαν και στο Βελιγράδι, όπου οι αρχές απέτρεψαν την πορεία διαδηλωτών προς τα κεντρικά γραφεία του SNS, αλλά και στο Νόβι Σαντ, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας.

⚠️On August 16, 2025, protesters in Valjevo torched the Serbian Progressive Party (SNS) offices, throwing flares and clashing with riot police. President Vučić vowed to arrest those involved, accusing them of attempting to destabilize Serbia. pic.twitter.com/832NGuDVp3 — Maxime Donetsk (@MaximelDonestsk) August 17, 2025

Οι αντικυβερνητικές κινητοποιήσεις έχουν ενταθεί μετά την κατάρρευση της οροφής σιδηροδρομικού σταθμού στο Νόβι Σαντ, την 1η Νοεμβρίου 2024, τραγωδία που στοίχισε τη ζωή σε 16 ανθρώπους και αποδόθηκε κυρίως στη χρόνια διαφθορά.

??? BREAKING: Clashes on the streets of Serbia! Offices of the ruling pro-EU party are on fire.



Protesters in Serbia are destroying the offices of President Aleksandar Vučić’s party. pic.twitter.com/zKmb6gtxdg — Global Dissident (@GlobalDiss) August 16, 2025

Εδώ και μήνες, οι διαδηλωτές απαιτούν τη διεξαγωγή πρόωρων εκλογών, κάτι που ο πρόεδρος Βούτσιτς απορρίπτει, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για οργανωμένη προσπάθεια ξένων δυνάμεων να αποσταθεροποιήσουν την κυβέρνησή του.