«Η Στιγμή του Ιντιάνα Τζόουνς»: Αρχεία της CIA αποκαλύπτουν το μυστήριο της Κιβωτού της Διαθήκης

Η CIA χρησιμοποίησε ψυχικές δυνάμεις για να βρει ένα από τα πιο θρυλικά αντικείμενα στην ιστορία

«Η Στιγμή του Ιντιάνα Τζόουνς»: Αρχεία της CIA αποκαλύπτουν το μυστήριο της Κιβωτού της Διαθήκης
ΚΟΣΜΟΣ
Η CIA μπορεί να χρησιμοποίησε ψυχικές δυνάμεις για να βρει την Κιβωτό της Διαθήκης, ένα από τα πιο θρυλικά αντικείμενα της ιστορίας.

Το θρυλούμενο σεντούκι, που περιγράφεται στη Βίβλο ως καλυμμένο με χρυσό και περιείχε τις Δέκα Εντολές, εξαφανίστηκε πριν από αιώνες, πυροδοτώντας γενιές εικασιών και αναζητήσεων για το πού βρισκόταν.

Οι αποκαλύψεις της βουλευτή Λούνα

Η Ρεπουμπλικανή βουλευτής, Άννα Παουλίνα Λούνα, αναζωπύρωσε το ενδιαφέρον για το ιερό λείψανο, επισημαίνοντας αποχαρακτηρισμένα έγγραφα της CIA από το 1988 που ισχυρίζονται ότι χρησιμοποιήθηκε ψυχική «εξ αποστάσεως παρατήρηση» για τον εντοπισμό του, αναφέρει η Daily Mail.

«Η CIA φέρεται να ανακάλυψε την Κιβωτό της Διαθήκης», σημειώνει η βουλευτής Λούνα στο podcast του Τζο Ρόγκαν σχετικά με την εμπειρία, αποκαλώντας την «στιγμή Ιντιάνα Τζόουνς».

O...απομακρυσμένος θεατής

Τα έγγραφα περιγράφουν λεπτομερώς πώς ο «απομακρυσμένος θεατής #032», εκπαιδευμένος να αντιλαμβάνεται μακρινά αντικείμενα μέσω ψυχικών μέσων, έλαβε συντεταγμένες για να παρατηρήσει έναν άγνωστο στόχο.

Οι σημειώσεις του «παρατηρητή» φέρονται να περιέγραφαν ένα «σκεύος από ξύλο, χρυσό και ασήμι» διακοσμημένο με σεραφείμ, κρυμμένο σε ένα «σκοτεινό και υγρό» μπουντρούμι σε μια περιοχή της Μέσης Ανατολής με «τρούλους τζαμιών» και αραβόφωνους ντόπιους με λευκές ρόμπες.

«Αυτά τα αρχεία ήταν μέρος του Project Sunshine Streak της CIA, ενός προγράμματος του Ψυχρού Πολέμου που μελετούσε ψυχικά φαινόμενα για τη συλλογή πληροφοριών», αναφέρουν τα έγγραφα, τα οποία δημοσιεύθηκαν το 2000. Τα αρχεία δημοσιεύθηκαν σε άρθρο της Daily Mail τον Μάρτιο του 2025, υπενθυμίζει η δημοσίευση.

«Δεν ξέρουμε πόσο μακριά μπορεί να φτάσει αυτό. Σίγουρα έχω ερωτήσεις, αλλά δεν είναι η πρώτη φορά που η κυβέρνηση ψάχνει για κάτι, ειδικά επειδή κάποιοι έχουν υποθέσει ότι η Κιβωτός της Διαθήκης είχε δυνάμεις παρόμοιες με υπερόπλα», σημειώνει η Λούνα.

Η βουλευτής πρόσθεσε ότι σκοπεύει να συνεχίσει η ίδια την έρευνα: «Σκέφτηκα ότι θα έπρεπε να το πληρώσω εγώ. Δεν χρησιμοποιούμε χρήματα των φορολογουμένων, απλώς πηγαίνετε να το ελέγξετε».

Ο θαυμασμός του παρουσιαστή του podcast, Χόρχε Ρόγκαν, αναμεμειγμένος με σκεπτικισμό, πρόσθεσε στον αντίκτυπο της συζήτησης. «Είναι μια τρελή ιστορία. Αν είναι αλήθεια, είναι μια τρελή ιστορία», είπε. Αναρωτήθηκε αν τα σχέδια που παρουσίασαν οι «παρατηρητές» έμοιαζαν με ένα κειμήλιο από την ταινία του 1981 «Οι Κυνηγοί της Χαμένης Κιβωτού».

Σαν ταινία του Ιντιάνα Τζόουνς

«Αν σου ζητούσα να μου ζωγραφίσεις την Κιβωτό, μπορείς να φανταστείς πώς θα έμοιαζε;» ρώτησε ο Ρόγκαν.

Η Λούνα, χωρίς ντροπή, τόνισε την ίντριγκα των εγγράφων. «Νιώθω σαν να περιγράφω μια ταινία του Ιντιάνα Τζόουνς, αλλά στην πραγματικότητα είναι από τη CIA», είπε.

Τα σενάρια για την Κιβωτό

Μερικοί ιστορικοί πιστεύουν ότι η Κιβωτός φυλασσόταν αρχικά στα Άγια των Αγίων, τον εσώτατο θάλαμο του αρχαίου Ναού της Ιερουσαλήμ, πριν εξαφανιστεί κατά τη διάρκεια της λεηλασίας της Ιερουσαλήμ από τους Βαβυλώνιους το 586 π.Χ., αναφέρει η Daily Mail. Οι θρύλοι υποδηλώνουν επίσης ότι η Κιβωτός μεταφέρθηκε στην Αιθιοπία, όπου μπορεί να φυλάσσεται στην εκκλησία της Παναγίας Μαρίας της Σιών.

Ο Βρετανός ερευνητής Γκράχαμ Χάνκοκ ισχυρίζεται ότι η Κιβωτός φυλάσσεται εκεί, με ορισμένους φύλακες να φέρονται να πάσχουν από καταρράκτη, πιθανώς λόγω «δηλητηρίασης από ακτινοβολία».

Η Λούνα, η οποία συμβουλεύτηκε έναν Αιθίοπα Ορθόδοξο ιερέα, σημείωσε την «πολύ αισιόδοξη» άποψή του.

Δεν υπάρχουν ακόμη στοιχεία ότι το σεντούκι υπήρχε, αλλά ένα έγγραφο της CIA ισχυρίζεται ότι ανακαλύφθηκε το 1988, γράφει η Daily Mail.

Ένας «απομακρυσμένος θεατής» που συμμετείχε στα πειράματα της CIA περιέγραψε την κιβωτό ως ένα αντικείμενο σε σχήμα φέρετρου, «ένα δοχείο με ένα άλλο δοχείο μέσα του... φτιαγμένο από ξύλο, χρυσό και ασήμι, στολισμένο με έναν άγγελο με έξι φτερά».

Ο «παρατηρητής» ανέφερε ότι η τοποθεσία βρισκόταν κάπου στη Μέση Ανατολή, ότι οι ντόπιοι μιλούσαν αραβικά και ότι το κοντέινερ φυλασσόταν από νομικά πρόσωπα και μπορούσε να ανοιχτεί μόνο από εξουσιοδοτημένα άτομα.

Άτομα με παραφυσικές ικανότητες

Τις δεκαετίες του 1970 και του 1980, η Υπηρεσία Πληροφοριών Άμυνας των ΗΠΑ (DIA) και άλλες υπηρεσίες πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένης της CIA, προσλάμβαναν άτομα που πιστεύεται ότι είχαν παραφυσικές ικανότητες για να συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με «απομακρυσμένα γεγονότα».

Το Project Sunshine Streak χρησιμοποιούσε μέντιουμ που ονομάζονταν «τηλεθεατές» για να παρατηρούν στόχους χρησιμοποιώντας μόνο συντεταγμένες. Ο ιστορικός της CIA, Νίκολας Ντούιμοβιτς, σημειώνει ότι το πρόγραμμα, το οποίο διακόπηκε το 1995, δεν παρήγαγε κανένα φυσικό στοιχείο.

Σύμφωνα με την Daily Mail, αυτή η προσέγγιση επιδείχθηκε κατά τη διάρκεια ασκήσεων στις 5 Δεκεμβρίου 1988.

Το μέντιουμ πρόβαλε τη συνείδησή του στην αναζήτηση της Κιβωτού, καταγράφοντας παρατηρήσεις στην πορεία. Περιέγραψαν κτίρια που έμοιαζαν με τζαμιά και «άνθρωπους ντυμένους σχεδόν εξ ολοκλήρου στα λευκά», με μαύρα μαλλιά και σκούρα μάτια. «Ένα άτομο που παρατήρησα είχε μουστάκι», σημείωσε το μέντιουμ. «Το αντικείμενο ήταν κρυμμένο υπόγεια σε ένα σκοτεινό, υγρό μέρος. Σκοπός του είναι να φέρει τους ανθρώπους κοντά. Περιλαμβάνει τελετή, μνήμη, τιμή και ανάσταση. Υπάρχει μια πτυχή της πνευματικότητας, των πληροφοριών, των μαθημάτων και της ιστορικής γνώσης που υπερβαίνει κατά πολύ αυτά που γνωρίζουμε τώρα».

«Οι προσπάθειες ανοίγματος χωρίς άδεια θα οδηγήσουν σε καταστροφή από άγνωστες δυνάμεις», προειδοποιούσαν οι σημειώσεις.

Η έκθεση περιλαμβάνει σκίτσα και βιαστικά γραμμένες σημειώσεις: ένα θολωτό κτίριο που μοιάζει με τζαμί, οκτώ μούμιες παραταγμένες σε μια σειρά, έναν τροχό και ένα φτερωτό πλάσμα με την ένδειξη «σεραφείμ». Παραθέτει επίσης δυσοίωνες λέξεις όπως «θάνατος», «απαγορευμένος», «προστατευμένος», «φοβισμένος», «καταστράφηκε», «πόνος» και «βασανιστήριο».

