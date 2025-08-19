Ρούμπιο: Ο Πούτιν είναι έτοιμος να συναντηθεί με τον Ζελένσκι

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν ανακοίνωσε την ετοιμότητά του να συναντηθεί με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Αυτό δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο στο Fox News.

«Ο Πρόεδρος (Τραμπ) πρότεινε να συναντηθούν ο Ζελένσκι και ο Πούτιν. Αυτή τη στιγμή εργαζόμαστε για να οργανώσουμε μια τέτοια συνάντηση κάπου, και αυτό, φυσικά, θα ήταν πρωτοφανές. Και αν όλα πάνε καλά, τότε ελπίζουμε ότι η επόμενη συνάντηση θα είναι μια συνάντηση των Προέδρων Πούτιν, Τραμπ και Ζελένσκι, όπου αναμένουμε να οριστικοποιήσουμε τη συμφωνία. Αυτό συζητήθηκε σήμερα (σ.σ. χθες) πώς να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Αλλά το ίδιο το γεγονός ότι ο Πούτιν λέει: "Εντάξει, θα συναντηθώ με τον Ζελένσκι" - είναι μεγάλη υπόθεση. Δεν λέω ότι θα φύγουν από εκείνο το δωμάτιο ως καλύτεροι φίλοι. Δεν λέω ότι θα φύγουν από εκεί με μια ειρηνευτική συμφωνία. Αλλά νομίζω ότι το ίδιο το γεγονός ότι οι άνθρωποι αρχίζουν να μιλάνε μεταξύ τους είναι σημαντικό. Αυτό δεν έχει συμβεί εδώ και τρεισήμισι χρόνια», είπε.

Τι είπε για τις εγγυήσεις ασφαλείας

Μία από τις εγγυήσεις της ασφάλειας της Ουκρανίας μετά τον πόλεμο θα είναι οι συμφωνίες ασφαλείας - όχι μόνο με τις ΗΠΑ και όχι μόνο με τις χώρες του ΝΑΤΟ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Ουάσινγκτον συζητά επί του παρόντος τέτοιες συμφωνίες με ευρωπαϊκές και μη ευρωπαϊκές χώρες και υπάρχει μια σειρά από χώρες που είναι έτοιμες για κάτι τέτοιο.

«Αυτό είναι κάτι που πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή μετά τη σύναψη μιας ειρηνευτικής συμφωνίας, ώστε η Ουκρανία να μπορεί να αισθάνεται ασφαλής προχωρώντας. Συμμετέχουμε στον συντονισμό αυτού. Κάθε κυρίαρχη χώρα στον κόσμο έχει το δικαίωμα να συνάπτει συμμαχίες ασφαλείας με άλλες χώρες. Επομένως, νομίζω ότι όλοι αναγνωρίζουν, συμπεριλαμβανομένης, παρεμπιπτόντως, για πρώτη φορά της ρωσικής πλευράς, υπό πίεση ή κατόπιν πρότασης του Προέδρου Τραμπ, ότι στην πραγματικότητα η Ουκρανία έχει το δικαίωμα να συνάπτει συμφωνίες ασφαλείας με άλλες χώρες μετά τη σύγκρουση», δήλωσε ο Ρούμπιο, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με την πιθανότητα εισαγωγής ξένων ειρηνευτικών δυνάμεων στην Ουκρανία.

Είπε επίσης ότι η ίδια η Ουκρανία θεωρεί τον δικό της ισχυρό στρατό ως την πιο αξιόπιστη εγγύηση. Ταυτόχρονα, σημείωσε ότι οι ΗΠΑ δεν παρέχουν πλέον στην Ουκρανία δωρεάν βοήθεια.

«Δεν προμηθεύουμε πλέον όπλα στην Ουκρανία. Δεν δίνουμε πλέον χρήματα στην Ουκρανία. Τώρα τους πουλάμε όπλα και οι ευρωπαϊκές χώρες τα πληρώνουν μέσω του ΝΑΤΟ. Χρησιμοποιούν το ΝΑΤΟ για να αγοράζουν όπλα και να τα μεταφέρουν στην Ουκρανία», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ.

