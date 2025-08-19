Μύδροι Μακρόν κατά Πούτιν: «Είναι αρπακτικό, ένα τέρας στις πόρτες μας»

Ο πρόεδρος της Γαλλίας πιστεύει ότι «η Ρωσία έχει εξελιχθεί σε διαρκή δύναμη αποσταθεροποίησης και εν δυνάμει απειλή για πολλούς από μας»

Newsbomb

Μύδροι Μακρόν κατά Πούτιν: «Είναι αρπακτικό, ένα τέρας στις πόρτες μας»

Ο Εμανουέλ Μακρόν κατά την άφιξή του στον Λευκό Οίκο 

AP
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σκληρή γλώσσα κατά του Ρώσου προέδρου Πούτιν χρησιμοποίησε ο Εμάνουελ Μακρόν σε συνέντευξή του μετά το πέρας των επαφών στον Λευκό Οίκο.

«Δεν πρέπει να είμαστε αφελείς και το λέω αυτό με τεράστιο σεβασμό για τον ρωσικό λαό», είπε ο Εμανουέλ Μακρόν σε συνέντευξή του στο δίκτυο LCI και πρόσθεσε ότι «ο πρόεδρος Πούτιν σπάνια τήρησε τις υποσχέσεις του». «Δεν λέω ότι η Γαλλία θα δεχθεί επίθεση αύριο, αλλά αποτελεί απειλή για τους Ευρωπαίους».

Στη συνέχεια ωστόσο ανέβασε τους τόνους. Ο Βλαντίμιρ Πούτιν είναι «αρπακτικό, ένα τέρας στις πόρτες μας» που «χρειάζεται να συνεχίσει να τρώει» για την «επιβίωσή του», προειδοποιεί ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν ζητώντας από τους Ευρωπαίους να μην είναι αφελείς μπροστά σε μία Ρωσία που θα είναι «διαρκώς μία αποσταθεροποιητική δύναμη».

«Από το 2007-2008 (όταν η Ρωσία εισέβαλε στην Γεωργία), ο πρόεδρος Πούτιν σπανίως τήρησε τις δεσμεύσεις του. Υπήρξε διαρκώς μία δύναμη αποσταθεροποίησης. Και επιδίωξε την αναθεώρηση του συνοριακού καθεστώτος για να επεκτείνει την δύναμή του», δήλωσε ο Εμανουέλ Μακρόν σε συνέντευξή του στο δίκτυο LCI.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας πιστεύει ότι «η Ρωσία έχει εξελιχθεί σε διαρκή δύναμη αποσταθεροποίησης και εν δυνάμει απειλή για πολλούς από μας».

«Μία χώρα που επενδύει 40% του προϋπολογισμού της σε τέτοιο (πολεμικό) εξοπλισμό, που κίνησε έναν στρατό άνω του 1,3 εκατομμυρίου ανθρώπων, δεν θα γίνει κράτος ειρήνης και ανοικτό δημοκρατικό σύστημα από την μία μέρα στην άλλη», προειδοποίησε.

«Κατά συνέπεια, και για την ίδια του την επιβίωση, (ο Πούτιν) έχει ανάγκη να συνεχίσει να τρώει. Αυτό. Και άρα είναι αρπακτικό, είναι ένα τέρας στις πόρτες μας. Δεν λέω ότι αύριο είναι η σειρά της Γαλλίας να δεχθεί επίθεση, αλλά επιτέλους αποτελεί απειλή για τους Ευρωπαίους (…) και δεν πρέπει να είμαστε αφελείς», είπε.

Σε άλλη συνέντευξή του στο δίκτυο NBC News, ο Εμανουέλ Μακρόν δεν έκρυψε την απαισιοδοξία του για την δυνατότητα επίτευξης ειρηνευτικής συμφωνίας.

«Οταν κοιτάζω την κατάσταση και τα γεγονότα, δεν βλέπω τον πρόεδρο Πούτιν να θέλει την ειρήνη τώρα, αλλά ίσως και να είμαι υπερβολικά απαισιόδοξος».

Τι είπε για τις εγγυήσεις ασφαλείας

«Η πρώτη εγγύηση για την ασφάλεια είναι ένας ισχυρός ουκρανικός στρατός, δηλαδή αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες άνδρες, καλά εξοπλισμένοι (...) Η δεύτερη είναι η ύπαρξη δυνάμεων αποτροπής», ανέφερε ο Γάλλος πρόεδρος.

«Αν αυτή η ειρήνη ήταν μια συνθηκολόγηση της Ουκρανίας, θα ήταν δραματική για τους Ουκρανούς, τους Ευρωπαίους (...) και θα σήμαινε την κατάρρευση της διεθνούς τάξης που έχουμε οικοδομήσει τα τελευταία 70 χρόνια», είπε σε άλλο σημείο.

«Ο Πρόεδρος Τραμπ θέλει ειρήνη, κάτι που είναι θετικό και μας ενώνει μαζί του (...) Αυτή η ειρήνη δεν πρέπει να επιτευχθεί βιαστικά, πρέπει να συνοδεύεται από ισχυρές εγγυήσεις, διαφορετικά θα βρεθούμε πάλι στο σημείο εκκίνησης», πρόσθεσε ο Μακρόν.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:19ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ έδειξε στον Ζελένσκι και στον Μακρόν τη συλλογή του από καπέλα

13:16ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Χαλάνδρι: Δίωξη για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως στον 28χρονο

13:15ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ: Πένθος στον «Δικέφαλο του Βορρά» - Πέθανε ο Απόστολος Σαββουλίδης

13:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σάλος για το επίδομα «βαρέων και ανθυγιεινών» στους υπαλλήλους της Βουλής  - Ποια κόμματα ψήφισαν «ΝΑΙ»

13:04ΜΠΑΣΚΕΤ

Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Ανακοίνωσε παραμονή Λαρεντζάκη

13:02ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συνελήφθη 55χρονος για εμπρησμό στην Πάρνηθα το 2005

13:00ΚΟΣΜΟΣ

«Εκτροχιάστηκε» επιβάτης σε πτήση - Έφτασε στο σημείο να κάνει εμετό στην διπλανή οικογένεια

12:59ΚΟΣΜΟΣ

Ρούμπιο: Ο Πούτιν είναι έτοιμος να συναντηθεί με τον Ζελένσκι

12:52ΚΟΣΜΟΣ

Μύδροι Μακρόν κατά Πούτιν: «Είναι αρπακτικό, ένα τέρας στις πόρτες μας»

12:49ΕΛΛΑΔΑ

Οι εξηγήσεις του Γεράσιμου Παπαδόπουλου για τους σεισμούς στην Εύβοια

12:40ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: Συναγερμός στο αεροδρόμιο - Ακούστηκε δυνατός θόρυβος σε Boeing 737

12:35ΕΛΛΑΔΑ

Νάξος: Νεκρός 20χρονος και τραυματίας 17χρονος από τροχαίο με μοτοσυκλέτα

12:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πλεύρης για μετανάστες: «Στην Ελλάδα δεν έρχονται μόνο κατατρεγμένοι. Έρχονται και κακομαθημένοι»

12:26ΕΛΛΑΔΑ

«Κούρσα τρόμου» στο Ηράκλειο: Οδηγός ταξί προσπάθησε να ασελγήσει σε βάρος 30χρονης

12:22ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κύπελλο Ελλάδας: Μεγάλες «μάχες» σε Παραλία και «Ζωσιμάδες» - Το πρόγραμμα

12:21ΚΟΣΜΟΣ

Έγκυος έκανε... σμπαράλια το αυτοκίνητο του πρώην της - Η χαμογελαστή φωτογραφία στο Τμήμα

12:20ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανός sniper «φάντασμα» σκότωσε 2 Ρώσους στρατιώτες με μια βολή και… έσπασε ρεκόρ

12:11ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Βυτιοφόρο ανετράπη και έπεσε σε κανάλι στην Εθνική Οδό - Πυροσβέστες απεγκλώβισαν τον οδηγό

12:06ΕΛΛΑΔΑ

Φίνος Φιλμ: Το απολαυστικό βίντεο για την Παγκόσμια Ημέρα Φωτογραφίας

12:05ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΕΘ: Ποια μέτρα θα ανακοινωθούν - Έκπληξη με το επίδομα 250 ευρώ στους συνταξιούχους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:09WHAT THE FACT

Αν το δεις σε ΑΤΜ, φύγε: Ειδικοί προειδοποιούν για κόλπο που κλέβει χρήματα χωρίς να το καταλάβεις

12:20ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανός sniper «φάντασμα» σκότωσε 2 Ρώσους στρατιώτες με μια βολή και… έσπασε ρεκόρ

11:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ραγδαία μεταβολή από σήμερα, πού θα βρέξει - Καυσωνική η Παρασκευή

12:05ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΕΘ: Ποια μέτρα θα ανακοινωθούν - Έκπληξη με το επίδομα 250 ευρώ στους συνταξιούχους

12:59ΚΟΣΜΟΣ

Ρούμπιο: Ο Πούτιν είναι έτοιμος να συναντηθεί με τον Ζελένσκι

11:50ΚΟΣΜΟΣ

Συρία: Η φρίκη των εξαφανισμένων ορφανών - Αποκαλυπτική έρευνα των New York Times

13:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σάλος για το επίδομα «βαρέων και ανθυγιεινών» στους υπαλλήλους της Βουλής  - Ποια κόμματα ψήφισαν «ΝΑΙ»

11:29LIFESTYLE

Αιώνια ομορφιά: Δείτε την Τζόαν Κόλινς με μαγιό στα 92 της χρόνια

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε: Ιατροδικαστής σπάει τη σιωπή του 60 χρόνια μετά - «Μήπως ήμουν πιόνι σε συγκάλυψη;»

10:30ΚΟΣΜΟΣ

Financial Times: Η Ουκρανία θα αγοράσει όπλα 100 δισ. από τις ΗΠΑ με ευρωπαϊκά κονδύλια

12:21ΚΟΣΜΟΣ

Έγκυος έκανε... σμπαράλια το αυτοκίνητο του πρώην της - Η χαμογελαστή φωτογραφία στο Τμήμα

13:02ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συνελήφθη 55χρονος για εμπρησμό στην Πάρνηθα το 2005

06:40ΕΛΛΑΔΑ

Εγνατία Οδός: Πώς έγινε το δυστύχημα με τους 3 νεκρούς – Τα παιδιά και τα εγγόνια τους ήταν στο μπροστινό ΙΧ

09:54ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αυτός είναι ο δολοφόνος της 47χρονης στο Χαλάνδρι: «Θόλωσα και τη μαχαίρωσα» είπε στους αστυνομικούς

08:17ΚΟΣΜΟΣ

Μάθιου Πέρι: Η «βασίλισσα της κεταμίνης» δήλωσε ένοχη για τον θάνατό του

13:00ΚΟΣΜΟΣ

«Εκτροχιάστηκε» επιβάτης σε πτήση - Έφτασε στο σημείο να κάνει εμετό στην διπλανή οικογένεια

11:54ΚΟΣΜΟΣ

Reuters: Η συνάντηση Ζελένσκι-Πούτιν ενδέχεται να πραγματοποιηθεί στην Ουγγαρία

07:51ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγιος Παντελεήμονας: «Ξεκαθάρισμα λογαριασμών» πίσω από τη δολοφονία του 47χρονου

08:24ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος στο Ισραήλ: Βρέθηκε αρχαίο νόμισμα στην Ιερουσαλήμ που επιβεβαιώνει προφητεία του Ιησού

08:10ΚΟΣΜΟΣ

Αστυνομικός απολύθηκε γιατί συμμετείχε σε... βίντεο του Only Fans - Άγγιξε το στήθος μοντέλου σε δήθεν έλεγχο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ