Ορφανά παιδιά στη Γάζα κλαίνε ενώ αποφοιτούν - Συγκινεί η εικόνα

Ορφανά παιδιά στη Γάζα ξεσπούν σε κλάματα την ώρα της αποφοίτησής τους

Παιδιά, που έχασαν τους γονείς τους στη Γάζα, πήραν μέρος σε τελετή αποφοίτησης στη Χαν Γιούνις, που έχει μετατραπεί σε «αποθήκη» εκτοπισμένων Παλαιστινίων.

Οι μικροί μαθητές δεν γελούν, ξεσπούν σε κλάματα. Από τον Οκτώβριο του 2023, περισσότερα από 39.000 παιδιά στη Γάζα έχουν χάσει τους γονείς τους, σύμφωνα με την Κεντρική Στατιστική Υπηρεσία της Παλαιστίνης. Από αυτά, 17.000 έχουν χάσει και τους δύο.

https://www.instagram.com/reel/DNkeCObCQNd/

Στην τελευτή αποφοίτησης, όπως αναφέρει το CNN, πήραν μέρος περισσότερα από 1.000 ορφανά από τον πόλεμο παιδιά. Την τελετή αποφοίτησης διοργάνωσε το Al Wafaa Village, ένα καταφύγιο για ορφανά στη Χαν Γιούνις.

Σε ένα βίντεο που μοιράστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Παλαιστίνιος δημοσιογράφος Abdallah Al Attar, τα παιδιά, φορώντας καπέλα και τηβέννους και κρατώντας φωτογραφίες των γονιών τους, φαίνονται να σκουπίζουν τα δάκρυά τους, καθώς δεν είχαν δίπλα τους τα πιο αγαπημένα τους πρόσωπα.

«Τα παιδιά ήταν συγκινημένα επειδή θυμήθηκαν τους γονείς τους, οι οποίοι τους λείπουν πολύ», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Al Attar. «Πολλά από αυτά τα παιδιά έχουν βιώσει την απώλεια πριν ακόμη ξεκινήσουν το σχολείο».