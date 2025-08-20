«Ψυχώ» στο Σηκουάνα: Βρέθηκαν 4 πτώματα σε μια ημέρα - Συνελήφθη ένας άνδρας

Η γαλλική αστυνομία συνέλαβε έναν άνδρα την Τετάρτη και τον ανακρίνει για φόνο, μετά τον εντοπισμό τεσσάρων πτωμάτων στον Σηκουάνα την περασμένη εβδομάδα.

Ο ύποπτος κρατείται στο Παρίσι, σύμφωνα με το BBC, ενώ οι αρχές δεν έχουν δώσει περισσότερες πληροφορίες για την ταυτότητά του ή για τον ακριβή αριθμό των δολοφονιών που ερευνώνται.

Το πρώτο πτώμα βρέθηκε στις 13 Αυγούστου από περαστικό κοντά σε γέφυρα στο Σουαζί-λε-Ρουά, προάστιο νοτιοανατολικά του Παρισιού. Την ίδια ημέρα, η αστυνομία ανακάλυψε άλλα τρία πτώματα σε μικρή απόσταση, βυθισμένα στο ποτάμι.

Όπως έγινε γνωστό, το πρώτο πτώμα ήταν σχετικά πρόσφατο και ανήκε σε έναν 40χρονο κάτοικο της περιοχής, ενώ τα υπόλοιπα τρία βρίσκονταν σε προχωρημένο στάδιο αποσύνθεσης, υποδεικνύοντας ότι είχαν παραμείνει στο νερό για μέρες.

Οι εισαγγελείς ανέφεραν ότι ένα από τα θύματα είχε στραγγαλιστεί, ενώ ένα άλλο έφερε σοβαρά τραύματα. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει στοιχείο που να συνδέει μεταξύ τους τα θύματα, ενώ φαίνεται πιθανό να είχαν ριχθεί στο ποτάμι σε διαφορετικά σημεία και να παρασύρθηκαν από το ρεύμα μέχρι τη γέφυρα.