Πυροσβέστες απεγκλώβισαν 40χρονο που σφήνωσε σε παιδική τσουλήθρα! - Βίντεο

Σε ένα από τα πιο απρόσμενα περιστατικά που θυμίζει σκηνή από κωμική ταινία, ένας 40χρονος άνδρας από το Κονέκτικατ των ΗΠΑ αναγκάστηκε να καλέσει το 911 όταν σφήνωσε μέσα σε παιδική τσουλήθρα σε σχολείο της περιοχής του Βέρνον.

Το απίθανο περιστατικό συνέβη το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου, όταν -για άγνωστο λόγο- ο άνδρας επιχείρησε να κατέβει από μια τσουλήθρα που ήταν σχεδιασμένη, προφανώς, για παιδιά και όχι για μεγαλόσωμους όπως εκείνος. Η απόπειρα μετατράπηκε σε εφιάλτη, καθώς, όπως ανέφερε η αστυνομία, «σφήνωσε με το κεφάλι και τα πόδια» στο μεσαίο σημείο της σωληνοειδούς τσουλήθρας.

