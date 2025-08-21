Ινδία: Επιτυχής δοκιμή βαλλιστικού πυραύλου, ικανού να φέρει πυρηνικές κεφαλές

Η Ινδία ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε με επιτυχία δοκιμαστική εκτόξευση ενός βαλλιστικού πυραύλου μεσαίου βεληνεκούς, ο οποίος, όταν τεθεί σε λειτουργία, θα είναι σε θέση να μεταφέρει πυρηνική κεφαλή σε οποιοδήποτε σημείο της Κίνας.

Ο πύραυλος Agni-5 εκτοξεύθηκε με επιτυχία την Τετάρτη στην ανατολική πολιτεία Οντίσα της Ινδίας και οι αρχές δήλωσαν ότι «πέτυχε όλες τις επιχειρησιακές και τεχνικές παραμέτρους».

Η Ινδία και η Κίνα, οι δύο πιο πολυπληθείς χώρες του κόσμου, ανταγωνίζονται για επιρροή σε ολόκληρη τη Νότια Ασία, ενώ οι σχέσεις τους επιδεινώθηκαν το 2020 μετά από μια αιματηρή σύγκρουση στα κοινά τους σύνορα.

Η Ινδία είναι επίσης μέλος της συμμαχίας ασφαλείας Quad με τις ΗΠΑ, την Αυστραλία και την Ιαπωνία, η οποία θεωρείται αντίβαρο στην Κίνα.

Ο «ορκισμένος εχθρός» της Ινδίας, το Πακιστάν, διαθέτει επίσης πυρηνικά όπλα. Οι δύο χώρες έφτασαν στα πρόθυρα πολέμου τον Μάιο, μετά την επίθεση μαχητών που σκότωσε 26 άτομα στο Κασμίρ, το οποίο διοικείται από την Ινδία, μια επίθεση για την οποία το Νέο Δελχί κατηγόρησε το Ισλαμαμπάντ. Το Πακιστάν αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή.

Βήματα βελτίωσης στις σχέσεις Ινδίας-Κίνας

Παγιδευμένες στην παγκόσμια εμπορική και γεωπολιτική αναταραχή που προκάλεσε ο εμπορικός πόλεμος του Ντόναλντ Τραμπ, το Νέο Δελχί και το Πεκίνο έχουν κάνει βήματα αποκατάστασης της σχέσης τους.

Τον περασμένο Οκτώβριο, ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι συναντήθηκε με τον Κινέζο ηγέτη Σι Τζινπίνγκ για πρώτη φορά μετά από πέντε χρόνια σε μια σύνοδο κορυφής στη Ρωσία.

Ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ στη σύνοδο κορυφής των BRICS στο Καζάν της Ρωσίας, την Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2024. (AP Photo/Alexander Zemlianichenko) AP

Ο Μόντι αναμένεται να πραγματοποιήσει την πρώτη του επίσκεψη στην Κίνα από το 2018 αυτό το μήνα, για να παραστεί στη σύνοδο κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης, ενός περιφερειακού μπλοκ ασφάλειας.

Εν τω μεταξύ, οι σχέσεις μεταξύ Νέου Δελχί και Ουάσιγκτον έχουν χειροτερέψει λόγω του «τελεσίγραφου» του Τραμπ προς την Ινδία να σταματήσει τις αγορές ρωσικού πετρελαίου, μια βασική πηγή εσόδων για τη Μόσχα.

Οι ΗΠΑ δηλώνουν ότι θα διπλασιάσουν τους νέους δασμούς στην Ινδία από 25% σε 50% έως τις 27 Αυγούστου, εάν το Νέο Δελχί δεν αλλάξει προμηθευτές.

Ο Agni-5 είναι ένας από τους πολλούς βαλλιστικούς πυραύλους μικρού και μεσαίου βεληνεκούς εγχώριας παραγωγής που βρίσκονται στο οπλοστάσιο της Ινδίας.

Διαβάστε επίσης