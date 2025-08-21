Σεΐχης που παραθέριζε στα Χανιά, έφερε εκτάκτως οδοντίατρο από την Γαλλία
Πρωτοφανές σκηνικό στα Χανιά! Ο σεΐχης των ΗΑΕ, Μανσούρ, «μετέφερε» τον προσωπικό του οδοντίατρο από τη Γαλλία στην Κρήτη για επείγουσα επίσκεψη. Νοίκιασε ιατρείο, πήρε άδειες στάθμευσης και δείπνησε στο Ενετικό Λιμάνι
Ένα απρόσμενο περιστατικό κατά τη διάρκεια των διακοπών της βασιλικής οικογένειας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων στα Χανιά δεν στάθηκε ικανό να διαταράξει την πολυτελή παραμονή τους στην Κρήτη, σύμφωνα με το parakritika.gr
