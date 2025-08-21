Αράχνες-«ζόμπι»: Ο μύκητας που προκαλεί τρόμο και θυμίζει το The Last of Us

Σε υπόγεια της Νέας Ζηλανδίας, κάτω από υπόστεγα στην Αγγλία ή ακόμα και σε παλιούς σωλήνες νερού στις ΗΠΑ, άνθρωποι ανακάλυψαν μουμιοποιημένες αράχνες καλυμμένες με μια περίεργη λευκή κρούστα. Ο «ένοχος» είναι ένας παρασιτικός μύκητας που τρώει το σώμα της αράχνης από μέσα προς τα έξω, αφήνοντας πίσω του μια φαντασμαγορική σιλουέτα, όπως αναφέρει το WSJ.

Η 54χρονη Βρετανίδα Άννα Μπάνταμς περιγράφει ότι εντόπισε εκατοντάδες τέτοιες μολυσμένες αράχνες στον κήπο της στο Σαουθάμπτον. «Συνήθως δεν φοβάμαι τις αράχνες, αλλά αυτές με τρόμαξαν», εξομολογείται στην εφημερίδα, προσθέτοντας ότι έχασε αρκετές εβδομάδες ύπνου.

Ο μύκητας Άτενμπορο

Ο μύκητας αυτός, που ονομάστηκε Gibellula attenboroughii προς τιμήν του Βρετανού φυσιοδίφη Ντέιβιντ Άτενμπορο, ταυτοποιήθηκε το 2021 στη Βόρεια Ιρλανδία και από τότε έχει παρατηρηθεί σε πολλές ηπείρους. «Καταβροχθίζει τον ξενιστή του όργανο-όργανο», εξηγεί ο μυκητολόγος Ζοάο Αραούζο από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας της Δανίας.

Οι επιστήμονες αναφέρουν ότι η μόλυνση μπορεί να διαρκέσει εβδομάδες, επηρεάζοντας τη συμπεριφορά της αράχνης. Την ωθεί να εγκαταλείψει το φυσικό της περιβάλλον και να μετακινηθεί σε πιο εκτεθειμένα μέρη, όπως κάτω από φύλλα, αυξάνοντας έτσι τις πιθανότητες διάδοσης των σπορίων.

Χωρίς κίνδυνο για τον άνθρωπο

Οι εικόνες των «ζόμπι αραχνών» θυμίζουν τη δυστοπική σειρά The Last of Us, όπου ένας μύκητας μολύνει τους ανθρώπους. Ωστόσο, οι επιστήμονες διαβεβαιώνουν ότι κάτι τέτοιο για τον άνθρωπο είναι εξαιρετικά απίθανο: «Θα χρειαζόταν εκατομμύρια χρόνια εξελικτικών αλλαγών», σημειώνει ο Αραούζο.

Το φαινόμενο δεν είναι μοναδικό. Για παράδειγμα, μυρμήγκια που μολύνονται από τον μύκητα Ophiocordyceps δαγκώνουν φύλλα πριν πεθάνουν – μια συμπεριφορά γνωστή ως «death grip». Οι τζιτζίκες, αντίστοιχα, μπορούν να μετατραπούν σε «ιπτάμενα αλατοδοχεία του θανάτου», χάνουν την κοιλιά τους αλλά συνεχίζουν να πετούν και να διασπείρουν σπόρια.

Για κάποιους λάτρεις της φύσης, η φρίκη αντικαθίσταται από θαυμασμό. Ο Σκωτσέζος ερασιτέχνης φυσιοδίφης Μπεν Μίτσελ περιγράφει την ανακάλυψή του ως «ένα απίστευτο σύννεφο σαν μαλλί της γριάς» κάτω από ένα φύλλο. Ωστόσο, για τους περισσότερους μάρτυρες, αυτά τα πλάσματα με τα συρρικνωμένα πόδια μοιάζουν με εφιάλτη.

Η Άννα Μπάνταμς παραμένει αποφασιστική: «Δεν ξαναπατάω στο υπόστεγό μου. Ποτέ δεν ξέρεις αν έχουν μείνει εκεί μέσα μια ή δύο κρυμμένες».