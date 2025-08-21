Μακρόν και Μόντι συζήτησαν για την ειρήνευση στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή

Ο πρωθυπουργός της Ινδίας, Ναρέντρα Μόντι, και ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, είχαν την Πέμπτη (21/08) τηλεφωνική επικοινωνία για τις προσπάθειες ειρήνευσης στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή, όπως ανακοίνωσε η κυβέρνηση του Νέου Δελχί.

«Είχα μια πολύ εποικοδομητική συζήτηση με τον φίλο μου, τον πρόεδρο Μακρόν», ανέφερε ο Μόντι σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα. «Ανταλλάξαμε απόψεις σχετικά με τις προσπάθειες για ειρηνική επίλυση των συγκρούσεων στην Ουκρανία και τη δυτική Ασία», πρόσθεσε.

Ο Μακρόν αναφέρθηκε στην πρόσφατη σύνοδο της Ουάσινγκτον και στην «κατάσταση στη Γάζα».

Οι δύο ηγέτες επανέλαβαν επίσης τη δέσμευσή τους να ενισχύσουν τη στρατηγική συνεργασία μεταξύ Ινδίας και Γαλλίας, σε μια περίοδο που η Ινδία επιδιώκει να στερεώσει τις σχέσεις της με άλλες χώρες, καθώς οι σχέσεις με τις ΗΠΑ αντιμετωπίζουν εντάσεις. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε απειλήσει να αυξήσει τους δασμούς για τα ινδικά προϊόντα από 25% σε 50%, εάν η Ινδία συνεχίσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο, αγορές που έχουν επιτρέψει στην Ινδία να εξοικονομήσει δισεκατομμύρια δολάρια, αλλά έχουν προκαλέσει δυσφορία στις ΗΠΑ, καθώς αποτελούν σημαντική πηγή εσόδων για τη Μόσχα.

Η τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ Μόντι και Μακρόν πραγματοποιήθηκε ενώ ο Ινδός υπουργός Εξωτερικών, Σουμπραχμανιάμ Τζαϊσανκάρ, συναντούσε στη Μόσχα τον Ρώσο ομόλογό του, Σεργκέι Λαβρόφ, με τον οποίο συζήτησε θέματα εμπορίου.