Η γηραιότερη γυναίκα στον κόσμο έκλεισε τα 116 και συμβουλεύει: «Να κάνεις ό,τι σου αρέσει»

Η Έθελ Κάτερχαμ έγινε 116 και μοιράστηκε το μυστικό της μακροζωίας

Η γηραιότερη γυναίκα στον κόσμο έκλεισε τα 116 και συμβουλεύει: «Να κάνεις ό,τι σου αρέσει»
Η Βρετανίδα Έθελ Κάτερχαμ η γηραιότερη γυναίκα στον κόσμο, γιόρτασε σήμερα (21 Αυγούστου 2025) τα 116α γενέθλιά της.

Γεννημένη το 1909 στο χωριό Shipton Bellinger του Χάμσαϊρ, η Κάτερχαμ μεγάλωσε σε μία εποχή που βασιλιάς της Βρετανίας ήταν ο Εδουάρδος Ζ’ και πρωθυπουργός ο Χέρμπερτ Χένρι Άσκουιθ, γεγονός που την καθιστά την τελευταία εν ζωή γυναίκα που γεννήθηκε υπό την κυριαρχία του Εδουάρδου.

Η Έθελ Κάτερχαμ γεννήθηκε τρία χρόνια πριν από το ναυάγιο του Τιτανικού, οκτώ χρόνια πριν από τη Ρωσική Επανάσταση και έζησε δύο Παγκόσμιους Πολέμους και την πανδημία του κορωνοϊού.

Ως έφηβη εργάστηκε ως au pair (βοηθός οικογενειών στο εξωτερικό) στην Ινδία και αργότερα έζησε στο Χονγκ Κονγκ και το Γιβραλτάρ με τον άνδρα της, Νόρμαν, υπολοχαγό του στρατού.

Οδηγούσε κανονικά μέχρι τα 97 της χρόνια και αναφέρει ότι το μυστικό της μακροζωίας είναι «να μην τσακώνεσαι με κανέναν, να ακούς και να κάνεις ό,τι σου αρέσει».

Η γηραιότερη άνθρωπος που έζησε ποτέ, της οποίας η ηλικία επαληθεύτηκε, ήταν η Γαλλίδα Ζαν Λουίζ Καλμέν, η οποία πέθανε το 1997, σε ηλικία 122 ετών και 164 ημερών.

